EPFO புதிய விதி: இனி 1 மாதம் வேலை செய்தாலே ஓய்வூதிய தொகையை எடுக்கலாம்

EPS Pension: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? 1 மாதம் வேலை செய்தாலும் ஓய்வூதிய தொகை கிடைக்கும் தெரியுமா? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 25, 2025, 12:47 PM IST
  • EPFO ​​புதிய ​​விதி.
  • 1 மாதம் வேலை செய்தாலும் ஓய்வூதிய தொகை கிடைக்கும்.
  • இதனால் யார் அதிக பயனடைவார்கள்

EPFO புதிய விதி: இனி 1 மாதம் வேலை செய்தாலே ஓய்வூதிய தொகையை எடுக்கலாம்

EPS Pension Latest News: தனியார் துறை ஊழியர்கள் சில முக்கிய விதிகளை பற்றி தெரிந்துவைத்திருக்க வெண்டும். குறிப்பாக இபிஎஃப் கணக்கு தொடர்பாக அனைத்து ஊழியர்களும் அறிய வேண்டிய பல முக்கிய விதிகள் உள்ளன. ஊழியர்களின் நலனுக்காக இபிஎஃப்ஓ சமீபத்தில் செய்துள்ள ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான விதி என்ன?

ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையை சீக்கிரமாக, அதாவது ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னர் வேலையை விட்டுச் செல்வதால் அவர்களது ஓய்வூதியத் தொகையை இழக்க நேரிடும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? தற்போது ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) விதிகளில் ஒரு பெரிய மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க மாற்றத்தைச் செய்துள்ளது. 

இப்போது, ​​ஒரு ஊழியர் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு வேலையை விட்டு வெளியேறினாலும், அவரது ஓய்வூதிய பங்களிப்பை அவர் இழக்க நேரிடாது. இந்த புதிய முறையின் கீழ், குறைந்தபட்சம் ஒரு மாதமாவது EPFO-வில் உறுப்பினராக இருந்த ஊழியர்கள் வெளியேறும்போது தங்கள் EPS பங்களிப்புகளையும் திரும்பப் பெறலாம்.

EPS: முன்னர் இருந்த விதி என்ன?

முன்பு, EPS-ல் ஆறு மாதங்களுக்கும் குறைவான சேவை "பூஜ்ஜிய நிறைவடைந்த ஆண்டுகள்" அதாவது  “zero completed years" ஆக கருதப்பட்டது. இதன் பொருள் ஐந்து மாதங்களுக்குப் பிறகும் ராஜினாமா செய்த ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளை இழந்தனர். அவர்கள் தங்கள் PF மற்றும் நிறுவனத்தால் தங்கள் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட PF ஐ மட்டுமே திரும்பப் பெற முடியும் என்ற நிலை இந்தது.

EPFO ​​புதிய ​​விதி

EPFO ஏப்ரல்-மே 2024 -இல் ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டது. அதன் படி ஒரு மாத சேவையை முடித்த உறுப்பினர்களும் தங்கள் EPS பங்களிப்புகளையும் திரும்பப் பெறலாம். இதன் பொருள், வேலையை சீக்கிரமாக விட்டுச் செல்லும் ஊழியர்களும் இப்போது தங்கள் ஓய்வூதிய நிதியைத் திரும்பப் பெறுவார்கள். அவர்களின் பணம் இனி வீணாகாது. இந்த விதி நிலையற்ற வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு அல்லது ஒப்பந்தத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக அமையும்.

இதனால் யார் அதிக பயனடைவார்கள்

அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றும் ஊழியர்களுக்கும், குறுகிய காலத்திற்கு வேலை செய்யும் ஊழியர்கள் அதிகம் உள்ள துறைகளுக்கும் இதனால் அதிக நன்மை கிடைக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, சில்லறை விற்பனை, BPO, தளவாடங்கள் மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான வேலைகளில் பணிபுரியும் இளைஞர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் இதனால் பயனடைவார்கள். 

இதற்கிடையில், சமீபத்தில், தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், அதன் சமூக ஊடக தளமான X இல் சில முக்கிய தகவல்களை வழங்கியுள்ளது. EPFO ​​இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் புதிய ஊழியர்களை பணியமர்த்தி, 6 மாதங்கள் தொடர்ச்சியான வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்வதன் மூலம் பிரதம மந்திரி விகாஸ் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனாவின் கீழ் நன்மைகளைப் பெறலாம் என்று EPFO தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் குறுகிய காலத்தில் நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை வேலையை விட்டு நீக்கும் போக்கு குறையும்.

