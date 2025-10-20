English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO-வின் புதிய விதிகளில் இருக்கும் சாதக, பாதக அம்சங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

EPFO-வின் புதிய விதிகளில் இருக்கும் சாதக, பாதக அம்சங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

EPFO : EPFO-வின் புதிய விதிகள் இப்போது வந்திருப்பதால் அதில் இருக்கும் சாதக, பாதக அம்சங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 20, 2025, 11:25 AM IST
  • இபிஎப்ஓ லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
  • புதிய விதிகளில் முக்கிய அம்சங்கள்
  • சாதக, பாதங்கங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

காவ்யா மாறன் டார்கெட் செய்யும் 3 முக்கிய பௌலர்கள்... SRH அதிரடி பிளான்!
camera icon8
IPL 2026
காவ்யா மாறன் டார்கெட் செய்யும் 3 முக்கிய பௌலர்கள்... SRH அதிரடி பிளான்!
IND vs AUS: 224 நாள்களுக்கு பின் விராட் , ரோஹித் தரிசனம்... எத்தனை மணிக்கு போட்டி?
camera icon8
IND Vs Aus
IND vs AUS: 224 நாள்களுக்கு பின் விராட் , ரோஹித் தரிசனம்... எத்தனை மணிக்கு போட்டி?
தீபாவளி அன்று இந்த 4 தவறை மட்டும் செய்ய வேண்டாம்!
camera icon6
Diwali
தீபாவளி அன்று இந்த 4 தவறை மட்டும் செய்ய வேண்டாம்!
ஆஸ்திரேலியாவுடன் தோல்வி! இந்திய அணி செய்த ஒரே தவறு இது தான்!
camera icon6
Team India
ஆஸ்திரேலியாவுடன் தோல்வி! இந்திய அணி செய்த ஒரே தவறு இது தான்!
EPFO-வின் புதிய விதிகளில் இருக்கும் சாதக, பாதக அம்சங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

EPFO : ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), வருடக்கணக்கில் இல்லாத மிகப் பெரிய சீர்திருத்தங்களை அறிவித்துள்ளது. இது, இந்தியாவின் மாத சம்பளம் பெறும் தொழிலாளர்கள் தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) சேமிப்பை அணுகுதல், திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் நிர்வகிக்கும் விதத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டுவர உள்ளது. இந்தப் புதிய விதிகள் 13 வகையான வித்ட்ராவல் பிரிவுகளை மூன்றாகக் குறைத்துள்ளன, சேமிப்பில் 12 மாத கால லாக்-இன் முறையை அறிமுகப்படுத்துகின்றன, அத்துடன் முழுத்தொகை செட்டில்மென்ட்டிற்கான காத்திருப்பு காலத்தையும் நீட்டித்துள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

வித்ட்ராவல் விதிகளில் எளிமை

EPFO-வின் மத்திய வாரியத்தின் (CBT) 238வது கூட்டத்தில் இறுதி செய்யப்பட்ட இந்த முடிவுகள், வித்ட்ராவல்களை எளிமைப்படுத்தவும், செயல்பாடுகளை நவீனப்படுத்தவும், ஓய்வூதியச் சேமிப்பு கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

முக்கிய மாற்றங்கள்:

பிரிவுகள் ஒருங்கிணைப்பு: முன்பு இருந்த 13 வித்ட்ராவல் பிரிவுகள் இப்போது மூன்று முக்கிய வகைகளாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன: அத்தியாவசியத் தேவைகள், இதில் கல்வி, நோய், திருமணம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. மற்ற இரண்டும் வீட்டுத் தேவைகள், மற்றும் சிறப்புச் சூழ்நிலைகள் ஆகும்.

வித்ட்ராவல் வரம்பு: உறுப்பினர்கள் இப்போது ஊழியர் மற்றும் முதலாளி ஆகிய இருவரின் பங்களிப்புகளையும் உள்ளடக்கிய, தங்களுக்குத் தகுதியான இருப்பின் (eligible balance) 100% வரை எடுக்கலாம்.

பொதுத் தேவைகள்: கல்வி தொடர்பான வித்ட்ராவல்கள் இப்போது 10 முறை வரையிலும், திருமணத்திற்கு 5 முறை வரையிலும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. இது முன்பு இருந்த மொத்த வரம்பான மூன்று என்பதை விட இது அதிகம்.

நன்மைகள் மற்றும் சவால்கள்:

நன்மை: எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரிவுகள் மற்றும் ஆட்டோமேஷன் ஆகியவை, ஊழியர்கள் மேற்கொள்ளும் சரிபார்ப்பு மற்றும் தாமதங்களைத் தவிர்க்க உதவும். 'சிறப்புச் சூழ்நிலைகள்' பிரிவு, உண்மை தன்மைக்கான ஆவணங்கள் தேவையின்றி செட்டில்மென்ட்டுகளை விரைவுபடுத்தும்.

சவால்: 'தகுதியான இருப்பு' (eligible balance) என்ற சொல் இன்னும் முழுமையாக வரையறுக்கப்படவில்லை. புதிய 25% குறைந்தபட்ச இருப்பு விதி காரணமாக, பணியின் போது எடுக்கப்படும் தொகை நடைமுறையில் 75% ஆகக் குறையக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். இது உடனடியாகக் கிடைக்கும் பணப்புழக்கத்தைக் குறைக்கலாம்.

இந்த சீர்திருத்தம், நிர்வாகத் தடைகளால் விமர்சிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பில் வெளிப்படைத்தன்மையையும் சீரான தன்மையையும் கொண்டு வந்து, நிலுவைகளைக் குறைக்கும்.

குறைந்தபட்ச இருப்பு மற்றும் காத்திருப்பு காலம்

இந்த சீர்திருத்தங்களில் ஒரு முக்கிய அம்சம், ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் இருப்பில் 25% தொகை 12 மாதங்களுக்கு லாக்-இன் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஓய்வூதியச் சேமிப்பைப் பாதுகாக்க ஒரு 'பஃபர்' ஆகச் செயல்படும்.

காத்திருப்பு கால நீட்டிப்புகள்:

வேலையின்மைக்குப் பிறகு இறுதி EPF செட்டில்மென்ட்கான காத்திருப்பு காலம் 2 மாதங்களிலிருந்து 12 மாதங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதியத் தொகை (EPS) வித்ட்ராவலுக்கான காத்திருப்பு காலம் 36 மாதங்களாக உயர்ந்துள்ளது.

நன்மைகள் மற்றும் சவால்கள்:

நன்மை: லாக்-இன் விதி, உறுப்பினர்களுக்கு நிலையான 8.25% வட்டி விகிதத்தில் தொடர்ச்சியாக வட்டி கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது. இது முன்கூட்டியே நிதியை வெளியே எடுப்பதைத் தடுத்து, நிதி ஸ்திரத்தன்மையை பராமரிக்க உதவுகிறது.

சவால்: வேலையில்லாத தொழிலாளர்கள் மீது 12 மாதக் காத்திருப்பு காலம் நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தும் என்று விமர்சகர்கள் வாதிடுகின்றனர். எனினும், சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் ஆண்டுக்கு இருமுறை முழுத் தொகையையும் எடுக்கச் சிறப்பு விதிவிலக்குகள் அனுமதிக்கப்படும் என்று EPFO தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

இந்த சீர்திருத்தங்கள் குறுகிய கால பணப்புழக்கத் தேவைகளையும் நீண்ட காலப் பாதுகாப்பையும் சமநிலைப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. இது PF-ஐ முதலில் ஓய்வூதியச் சொத்தாகப் பார்க்க மக்களை ஊக்குவிக்கிறது.

EPFO 3.0 டிஜிட்டல் மாற்றங்கள்

EPFO, 'EPFO 3.0 டிஜிட்டல் மாற்றம் கட்டமைப்பு' (Digital Transformation Framework) திட்டத்தை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது ஒரு மைய வங்கி (Core Banking) பாணியில் கட்டமைக்கப்பட்டு, கிளவுட் அடிப்படையிலான அமைப்புகள் மற்றும் API இணைக்கப்பட்ட தொகுதிகள் மூலம் நிகழ் நேரக் கணக்கு நிர்வாகத்தை உறுதி செய்கிறது.

தொழில்நுட்ப அப்டேட்டுகள்:

புதிய ECR: முதலாளிகள் பயன்பெறும் வகையில், Electronic Challan-cum-Return (ECR) தொகுதியை மறுவடிவமைப்பு செய்து, ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்வதை எளிதாக்கியுள்ளது.

பென்ஷனர்களுக்கான சேவை: இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியுடன் இணைந்து, EPS '95 திட்டத்தின் கீழ் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இலவசமாக வீட்டிற்கே வந்து டிஜிட்டல் லைஃப் சர்டிபிகேட் வழங்கும் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நன்மைகள் மற்றும் சவால்கள்:

நன்மை: ஆட்டோமேஷன், முதலாளியின் பணம் செலுத்தும் விவரங்களை உடனுக்குடன் சரிபார்த்தல், உறுப்பினர் பாஸ்புக்கில் விரைவான கிரெடிட் மற்றும் விரைவான க்ளைம் செட்டில்மென்ட்களை உறுதி செய்யும். கிராமப்புறப் பகுதிகளில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வீட்டிற்கே வந்து சரிபார்ப்பு செய்வது ஒரு மனிதநேய அணுகுமுறையாகும்.

சவால்: தொழில்நுட்ப வெளியீட்டில் ஆரம்பத்தில் சில தடுமாற்றங்கள் அல்லது லாகின் பிழைகள் ஏற்படலாம். குறைந்த டிஜிட்டல் அணுகல் கொண்ட கிராமப்புற உறுப்பினர்கள் புதிய தளங்களுக்கு மாறுவதில் சவால்களைச் சந்திக்கலாம்.

30 கோடிக்கும் அதிகமான EPF கணக்குகளுடன், ஆட்டோமேஷன் இன்றியமையாதது. இந்தப் புதிய மாதிரி, இந்தியாவின் ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் குறை தீர்க்கும் முறையை மேம்படுத்தும்.

மொத்தத்தில், இந்தச் சீர்திருத்தங்கள், ஒரு நிர்வாகச் சேமிப்புத் திட்டத்திலிருந்து டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட, ஓய்வூதியத்தை மையமாகக் கொண்ட நிறுவனமாக EPFO மாறுவதைக் குறிக்கிறது. உறுப்பினர்கள் குறுகிய கால பணப்புழக்கத்தை வேறு வழியில் திட்டமிட்டு, வருங்கால வைப்பு நிதியை நீண்ட கால நிதி அடித்தளமாகக் பொதுமக்கள் கருத வேண்டும் என்பதே EPFO-வின் தெளிவான செய்தியாகும்.

மேலும் படிக்க | EPFO புதிய விதிகள் 'கொடூரமானவை, தொழிலாளர்களுக்கு ஆபத்தானவை' மோடி அரசை சாடிய கனிமொழி

மேலும் படிக்க | PF உறுப்பினர்கள் அலர்ட்: EPFO அறிவித்த 7 முக்கிய மாற்றங்கள் இவைதான்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
EPFOEPFO New RulesPF WithdrawalEPF settlementEPF pros and cons

Trending News