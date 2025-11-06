இபிஎஃப்ஓ (EPFO) புதிய விதிகள்: 75% பிஎஃப் பணத்தை எப்போது எடுக்கலாம்?

EPFO New Rules 2025: ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான இபிஎஃப்ஓ (EPFO), அதன் உறுப்பினர்களுக்காகப் பகுதிப் பணம் எடுப்பதற்கான (Partial Withdrawals) விதிகளைத் தளர்த்தியுள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் குழப்பங்களை ஏற்படுத்தியதால், மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் புதிய விதிகளைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
வேலையின்மைக்கான பிஎஃப் பணம் எடுக்கும் புதிய விதி என்ன?
உடனடி நிவாரணம்: ஒரு ஊழியர் வேலையை இழந்தால், அவர் தனது பிஎஃப் (PF) இருப்பில் உள்ள 75% நிதியை உடனடியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். இதில் ஊழியர், முதலாளியின் பங்களிப்பு மற்றும் ஈட்டிய வட்டி அனைத்தும் அடங்கும்.
மீதமுள்ள தொகை: முழுத் தொகையான 100% பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க வேண்டுமானால், வேலை இழந்த தேதியிலிருந்து 12 மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். முன்னதாக, முழுத் தொகையையும் எடுக்க 2 மாதங்கள் காத்திருந்தால் போதும் என்ற நிலை இருந்தது. இப்போது அந்த காலம் 12 மாதங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
முழு 100% பணம் எடுக்க அனுமதி எப்போது?
100% முழுத் தொகை திரும்பப் பெறுதல் பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் அனுமதிக்கப்படுகிறது:
* 55 வயதுக்குப் பிறகு ஓய்வு பெறுதல்
* நிரந்தர இயலாமை (Permanent Disability)
* வேலை செய்ய இயலாமை
* ஆட்குறைப்பு (Retrenchment)
* தன்னார்வ ஓய்வு (Voluntary Retirement)
* இந்தியாவை நிரந்தரமாக விட்டு வெளியேறுதல்
பகுதிப் பணம் எடுக்கும் (Partial Withdrawal) விதிகளில் மாற்றம்
விதிகள் எளிமை: இபிஎஃப்ஓ-வின் மத்திய அறங்காவலர் குழு (CBT), பகுதிப் பணம் எடுப்பதற்கான 13 சிக்கலான விதிகளை ஒருங்கிணைத்து, எளிமைப்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. உறுப்பினர்கள் இனி தகுதியுள்ள இருப்பின் 100% வரை பகுதிப் பணத்தை எடுக்கலாம்.
முதலாளி பங்களிப்புச் சேர்ப்பு: இதுவரை, உறுப்பினர்கள் தங்கள் பங்களிப்பு மற்றும் வட்டி தொகையில் 50-100% வரை மட்டுமே எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். புதிய விதியின்படி, பகுதிப் பணம் எடுப்பதற்கான தகுதியுள்ள இருப்பில் முதலாளியின் பங்களிப்பும் சேர்க்கப்படும். இதன்மூலம், தகுதியுள்ள பணம் எடுக்கும் தொகை இப்போது 75% ஆக உயர்ந்துள்ளது.
குறைந்தபட்ச சேவை காலம் (Minimum Service Period) குறைப்பு
12 மாதங்கள் போதும்: அனைத்து வகையான பகுதிப் பணம் எடுப்பதற்கும் (Partial Withdrawals) குறைந்தபட்ச சேவை காலம் 12 மாதங்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த குறைந்தபட்ச சேவை காலம் ஒவ்வொரு தேவைக்கும் ஏற்ப மாறுபட்டு, அதிகபட்சமாக 7 ஆண்டுகள் வரை இருந்தது. இப்போது அது அனைவருக்கும் 12 மாதங்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டாய 25% இருப்பு ஏன்?
ஓய்வூதிய நிதி பாதுகாப்பு: உறுப்பினர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பங்களிப்புத் தொகையில் குறைந்தபட்சம் 25% இருப்பை எப்போதும் பராமரிக்க வேண்டும் என்று இபிஎஃப்ஓ கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது.
காரணம்: அடிக்கடி பணம் எடுப்பதால் ஓய்வூதியத்தின்போது மிகக் குறைந்த பிஎஃப் இருப்பு இருப்பதைக் கண்டறிந்ததால், ஓய்வூதியத்தின்போது ஒரு நியாயமான தொகையை உறுதி செய்ய இந்த 25% குறைந்தபட்ச இருப்பு விதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகைக்கு வட்டி தொடர்ந்து கிடைக்கும். மேலும், சிறப்புச் சூழ்நிலைகளில் பணம் எடுக்கக் காரணம் சொல்லத் தேவையில்லை
அதாவது, பகுதிப் பணம் எடுப்பதற்கான 13 சிக்கலான விதிகள் தற்போது மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. நோய், கல்வி, திருமணம் போன்ற அத்தியாவசியத் தேவைகள், வீட்டுத் தேவைகள், சிறப்புச் சூழ்நிலைகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதிக வாய்ப்புகள்: கல்விக்காகப் பணம் எடுக்கும் வாய்ப்பு 3-ல் இருந்து 10 மடங்காகவும், திருமணத்திற்காகப் பணம் எடுக்கும் வாய்ப்பு 3-ல் இருந்து 5 மடங்காகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
விலக்கு: 'சிறப்புச் சூழ்நிலைகள்' பிரிவின் கீழ் பணம் எடுக்கும்போது, உறுப்பினர்கள் அதற்கான காரணத்தை வழங்க வேண்டியதில்லை. முன்னதாக, இயற்கை பேரிடர், நிறுவனம் மூடல், தொடர்ச்சியான வேலையின்மை போன்ற காரணங்கள் கேட்கப்பட்டன, இதனால் பல கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட்டன. இப்போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த விலக்கு, உரிமைகோரல்கள் நிராகரிக்கப்படுவதைக் குறைக்கும். இந்த மாற்றங்கள் ஊழியர்களின் உடனடி நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவும், அதே நேரத்தில் ஓய்வூதியத்திற்கான நிதியை உருவாக்கவும் உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | EPFO : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வெளியான மிகப்பெரிய குட் நியூஸ்!
மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் கிளைம் நிராகரிப்பு - இபிஎப்ஓ கொடுத்த முக்கிய தகவல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ