English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO புதிய உத்தரவு! தனியார் அறக்கட்டளைகளுக்கு மாறும் விதிகள்... அமைச்சரின் முக்கிய அப்டேட்

EPFO புதிய உத்தரவு! தனியார் அறக்கட்டளைகளுக்கு மாறும் விதிகள்... அமைச்சரின் முக்கிய அப்டேட்

EPFO New Rules: புதிய SOP-இன் கீழ், நாடு முழுவதும் செயல்படும் 1,250-க்கும் மேற்பட்ட தனியார் அறக்கட்டளைகள், தங்கள் ஊழியர்களுக்கு வழங்கும் பலன்கள் EPFO ​​வழங்கும் பலன்களை விடச் சிறந்ததாகவோ அல்லது குறைந்தபட்சம் அதற்கு இணையானதாகவோ இருப்பதை உறுதிசெய்வது இனி கட்டாயமாகும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 12, 2026, 11:03 AM IST
  • EPFO எதில் மாற்றங்களை கொண்டுவந்துள்ளது?
  • புதிய மாற்றங்கள் ஏன் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன?
  • இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் தொடர்பாக செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?

Trending Photos

அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 2 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
camera icon5
local holiday
அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 2 மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
தினசரி ராசிபலன்: மே 12 - இன்றைய நாள் யார் யாருக்கு சிறப்பாக இருக்கும்?
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: மே 12 - இன்றைய நாள் யார் யாருக்கு சிறப்பாக இருக்கும்?
எஸ்பி வேலுமணியா? எடப்பாடியா? இனி அதிமுகவின் தலைமை யார்?
camera icon6
Edappadi palanisami
எஸ்பி வேலுமணியா? எடப்பாடியா? இனி அதிமுகவின் தலைமை யார்?
நடிகை ரவீனா ரவிக்கு திருமணம்! யார் மாப்பிள்ளை தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்…
camera icon5
Raveena Ravi
நடிகை ரவீனா ரவிக்கு திருமணம்! யார் மாப்பிள்ளை தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்…
EPFO புதிய உத்தரவு! தனியார் அறக்கட்டளைகளுக்கு மாறும் விதிகள்... அமைச்சரின் முக்கிய அப்டேட்

EPFO Latest Update: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள், நிறுவனங்கள், அறக்கட்டளைகள் ஆகியவற்றுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. தங்கள் சொந்த வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) அறக்கட்டளைகளை நிர்வகிக்கும் தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களுக்கான விதிமுறைகளை, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) கடுமையாக்கியுள்ளது. இது குறித்த முழுமையான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்

மத்திய தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அறங்காவலர் குழுவின் (Central Board of Trustees) கூட்டத்தின்போது, ​​ஒரு புதிய 'நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைக்கு' (SOP) ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. சுமார் 3.2 மில்லியன் ஊழியர்களுக்குச் சொந்தமான, மொத்தம் சுமார் ₹3.50 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள சேமிப்பைப் பாதுகாப்பதும், அவர்களுக்குச் சிறந்த பலன்கள் கிடைப்பதை உறுதிசெய்வதும் இந்த நடவடிக்கையின் முதன்மை நோக்கமாகும்.

மேலும் படிக்க | EPS Pension: 12, 20, 25 ஆண்டு சர்வீஸில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

புதிய விதி கூறுவது என்ன?

- புதிய SOP-இன் கீழ், நாடு முழுவதும் செயல்படும் 1,250-க்கும் மேற்பட்ட தனியார் அறக்கட்டளைகள் (Private Trusts), தங்கள் ஊழியர்களுக்கு வழங்கும் பலன்கள் EPFO ​​வழங்கும் பலன்களை விடச் சிறந்ததாகவோ அல்லது குறைந்தபட்சம் அதற்கு இணையானதாகவோ இருப்பதை உறுதிசெய்வது இனி கட்டாயமாகும். 

- ஒரு அறக்கட்டளை இந்த விதிமுறைகளுக்கு இணங்கத் தவறினால், அதன் 'விலக்கு அந்தஸ்து' (Exempted Status) உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும். 

- செயல்படாத மற்றும் KYC விதிமுறைகளுக்கு இணங்காத கணக்குகளில் உள்ள இருப்புத் தொகைகள், சேர்ந்த வட்டி உட்பட, EPFO-விற்கு மாற்றப்பட வேண்டும்.

வட்டி விகிதங்கள் மீதான வரம்பு

- தனியார் அறக்கட்டளைகள் இனி தங்கள் உறுப்பினர்களுக்குத் தன்னிச்சையான வட்டி விகிதங்களை வழங்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். 

- புதிய விதிகளின்படி, ஒரு அறக்கட்டளை வழங்கும் வட்டி விகிதம், EPFO ​​அறிவித்த வட்டி விகிதத்தை விட 2%-க்கு (200 அடிப்படைப் புள்ளிகள்) மேல் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. 

- சில பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (PSU) தங்கள் ஊழியர்களுக்கு 30–34% வரையிலான மிக உயர்ந்த வட்டி விகிதங்களை வழங்கி வந்தன.

- இத்தகைய நடைமுறை நிதி நிலைத்தன்மைக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது எனக் கருதப்பட்டதால், இந்த நடவடிக்கை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

EPFO தனியார் அறக்கட்டளைகளுக்கு புதிய விதியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்
பலன்கள் EPFO ​​வழங்கும் பலன்களை விடச் சிறந்ததாகவோ அல்லது அதற்கு இணையானதாகவோ இருக்க வேண்டும்.
செயல்படாத கணக்குகள் இருப்புத் தொகைகள் EPFO-விற்கு மாற்றப்பட வேண்டும்.
வட்டி விகிதம் EPFO ​​அறிவித்த வட்டி விகிதத்தை விட 2%-க்கு மேல் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.

மேலும் படிக்க | EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? கார்ப்பஸ், ஓய்வூதியம் எல்லாம் உயரும், ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

டிஜிட்டல் தணிக்கைகள் மற்றும் குறை தீர்ப்பு

புதிய விதிமுறைகளை செயல்படுத்தியுள்ள இந்த புதிய ஆவணம் சுமார் 133 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது விதிமுறை இணக்கச் சுமையைக் குறைப்பதிலும், வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது. கட்டாயமான வருடாந்திர நேரடி ஆய்வுகளுக்குப் பதிலாக, இனி 'ஆபத்து-சார்ந்த' (risk-based) டிஜிட்டல் தணிக்கை முறை அமல்படுத்தப்படும். அதிக ஆபத்துள்ளவையாக அடையாளம் காணப்பட்ட அறக்கட்டளைகள் மட்டுமே தீவிர ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும். 

இணையவழி குறை தீர்ப்பு தளம்

புதிய விதிகளின் கீழ், இனி அனைத்து தனியார் அறக்கட்டளைகளும் தங்களுக்கென ஒரு இணையவழி குறை தீர்ப்பு இணையதளத்தை உருவாக்க வேண்டும். இது EPFO-வின் அமைப்புடன் நேரடியாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஊழியர்கள் இனி தங்கள் குறைகளை நேரடியாக இணையம் வாயிலாகவே பதிவு செய்ய முடியும்.

எத்தனை நிறுவனங்கள் PF அறக்கட்டளைகளை (Trusts) நிர்வகித்து வருகின்றன?

நாட்டில் சுமார் 1,000 முதல் 1,200 வரையிலான பெரிய நிறுவனங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (PSUs) மற்றும் தனியார் அமைப்புகள், EPFO-வின் வரம்பிலிருந்து விலக்கு பெற்றுள்ளன. இந்நிறுவனங்கள், 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் இதர வகைமுறைச் சட்டம், 1952'-இன் பிரிவு 17-இன் கீழ், தங்கள் ஊழியர்களுக்காகத் தனிப்பட்ட PF அறக்கட்டளைகளைச் செயல்படுத்தி வருகின்றன. இருப்பினும், நிலையான EPFO ​​திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் சலுகைகளுக்கு இணையான அல்லது அவற்றைவிடச் சிறந்த சலுகைகளைத் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய கடமை இந்நிறுவனங்களுக்கு உள்ளது.

இந்த நிறுவனங்கள் நேரடியாகப் பாதிக்கப்படும்

EPFO -வின் பதிவுகளின்படி, Tata, Wipro மற்றும் Reliance போன்ற பெருநிறுவனங்கள் தங்களின் சொந்தமான, தனித்துவமான வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) அறக்கட்டளைகளை நிர்வகித்து வருகின்றன. இவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்:

தனியார் துறை: Tata Tea, Wipro, Infosys, Reliance Industries, Larsen & Toubro (L&T), TVS Motor மற்றும் Raymond Limited.

பொதுத்துறை (PSUs): Bokaro Steel, BHEL, Indian Oil (IOCL), ONGC மற்றும் NTPC.

புதிய விதிமுறைகளின் நேரடி தாக்கம் இந்த நிறுவனங்கள் மீது இருக்கக்கூடும் என தெரிகிறது. நீண்ட காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் செயல்முறைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதால், இந்த மாற்றங்கள் முழுமையாக நடைமுறைக்கு வரும் வரை சில செயல்பாட்டு தாமதங்களும், சிக்கல்களும் ஏற்படக்கூடும்.

மேலும் படிக்க | பிஎப் எடுப்பவர்களுக்கு நற்செய்தி! வந்துவிட்டது புதிய Form 121 - முழு விவரம்

EPFO புதிய விதிகள் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)

1. EPFO எதில் மாற்றங்களை கொண்டுவந்துள்ளது?

தனியார் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) அறக்கட்டளைகளை நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்களை நெறிப்படுத்தும் விதிமுறைகளில், ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) முக்கிய மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

2. புதிய மாற்றங்கள் ஏன் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன?

புதிய மாற்றங்கள் ஊழியர்களின் நலன்களைப் பாதுகாக்கும் என்றும், வணிகங்களுக்கான ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பைச் சீரமைக்கும் என்றும் அரசாங்கம் வலியுறுத்துகிறது.

3. இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் தொடர்பாக செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?

புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, EPFO ​​நிர்ணயிக்கும் வருடாந்திர வட்டி விகிதத்தைவிட 2 சதவீதப் புள்ளிகளுக்கு மேல் வட்டி வழங்க, விலக்கு அளிக்கப்பட்ட எந்தவொரு PF அறக்கட்டளைக்கும் அனுமதி இல்லை.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPrivate TrustsEpf MembersPersonal Finance

Trending News