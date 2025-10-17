EPFO புதிய விதிகள்: வேலையை இழந்தால்.... உடனடியாக 75%, 1 ஆண்டுக்கு பிறகு 100%, விளக்கம் இதோ

EPFO Withdrawal Rules: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, அதன் செயல்முறைகளில் சமீபத்தில் பல வித மாற்றங்களை செய்துள்ளது. இதில் இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுப்பதற்கான விதிகளும் அடங்கும். இபிஎஃப் வித்டிராயலுக்கான புதிய விதிகளை இபிஎஃப்ஓ வெளியிட்டுள்ளது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு புதிய விதிகள்
இந்த விதிகளின் கீழ், வேலையை விட்டு வெளியேறியவுடன் 75% நிதியை உடனடியாகவும், ஒரு வருடம் வேலையில்லாமல் இருந்தால் மட்டும் 100% நிதியை எடுக்கவும் அனுமதிக்கப்படும். அடிக்கடி பணம் எடுப்பதால் ஏற்படும் சேவை காலக் கட்டுப்பாடுகளை நீக்கி, ஊழியர்களுக்கு நீண்டகால நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே இந்த மாற்றத்தின் நோக்கமாகும்.
EPFO அளித்த வழிகாட்டுதல்கள்
- வேலையின்மை ஏற்பட்டால் பிஎஃப் பணத்தை திரும்பப் பெறுவது குறித்து ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு தெளிவான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.
- இப்போது, ஒரு ஊழியர் வேலையை விட்டு வெளியேறிய உடனேயே தனது பிஎஃப் கணக்கில் 75% பணத்தை எடுக்க முடியும்.
- அதே நேரத்தில் 100% பணத்தை ஒரு வருடம் வேலையில்லாமல் இருந்தால் மட்டுமே திரும்பப் பெற முடியும்.
- வேலையின்மையின் போது முன்கூட்டியே நிதி திரும்பப் பெறுவதற்கான காலத்தை இபிஎஃப்ஓ இரண்டு மாதங்களிலிருந்து 12 மாதங்களாக நீட்டித்த பின்னர் இந்த விளக்கம் வந்துள்ளது.
இது சமூக ஊடகங்களில் விவாதத்தைத் தூண்டியது. அடிக்கடி பணம் எடுப்பது சேவைக் காலத்திற்கு இடையூறாக இருப்பதாகவும், பல ஓய்வூதிய வழக்குகளை நிராகரிக்க வழிவகுத்ததாகவும் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. புதிய விதிகள் ஊழியர்களுக்கு சிறந்த இறுதி தீர்வுத் தொகையையும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும்.
EPFO-வின் 238வது மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம், முந்தைய 13 வகைகளை மூன்றாகக் குறைத்து, பணத்தை திரும்பப் பெறும் விதிகளை எளிமைப்படுத்தியது:
- அத்தியாவசியத் தேவைகள் (நோய், கல்வி, திருமணம்),
- வீட்டுத் தேவைகள் மற்றும்
- சிறப்பு சூழ்நிலைகள்
என இவை வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளன. உறுப்பினர்கள் இப்போது தங்கள் நிதியில் 75% வரை பணத்தை எடுக்கலாம், அதே நேரத்தில் குறைந்தபட்ச இருப்பு 25% அவர்களின் கணக்குகளில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். இறுதி ஓய்வூதியத்தை பெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச காலமும் இரண்டு மாதங்களிலிருந்து 36 மாதங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வி மற்றும் நோய் சிகிச்சை போன்ற தேவைகளுக்கு, பகுதியளவு தொகையை எடுப்பது இப்போது கல்விக்காக 10 முறையும், திருமணத்திற்கு ஐந்து முறையும் அனுமதிக்கப்படுகிறது. நோய்கள் மற்றும் சிறப்பு சூழ்நிலைகளுக்கு பணம் எடுப்பது ஒரு நிதியாண்டிற்கு 2-3 முறை அனுமதிக்கப்படும். அவசரநிலை ஏற்பட்டால், முழு தகுதியான தொகையையும் இரண்டு முறை திரும்பப் பெறலாம்.
அமைச்சகம் கூறியது என்ன?
EPFO தரவுகளின்படி, கிட்டத்தட்ட 50 சதவீத உறுப்பினர்களிடம் இறுதி தீர்வு நேரத்தில் ₹20,000 க்கும் குறைவான தொகை இருப்பதாகவும், 75 சதவீதம் உறுப்பினர்கள் நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை திரும்பப் பெறுவதாகவும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. புதிய விதிகள் இதை நிவர்த்தி செய்யவும், ஊழியர்களுக்கு நீண்டகால நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் உதவுகின்றன.
மேலும் படிக்க | EPFO புதிய விதிகள் 'கொடூரமானவை, தொழிலாளர்களுக்கு ஆபத்தானவை' மோடி அரசை சாடிய கனிமொழி
மேலும் படிக்க | PF உறுப்பினர்கள் அலர்ட்: EPFO அறிவித்த 7 முக்கிய மாற்றங்கள் இவைதான்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ