  • Tamil News
  • Business
  • EPFO விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: PF உறுப்பினர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

EPFO விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: PF உறுப்பினர்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

EPFO Latest Update: புதிய EPFO ​​விதிகளின் கீழ், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் கணக்குகளிலிருந்து பணம் எடுக்கும் செயல்முறை மிகவும் எளிதாகியுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 28, 2025, 11:50 AM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மாறிய விதிகள்.
  • இப்போது 100% திரும்பப் பெறும் வசதி கிடைக்கும்.
  • பகுதியளவு தொகையை எடுக்கும் விதிகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

EPFO New Rules: ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, சமீபத்தில் பிஎஃப் செயல்முறைகளில் பல வித மாற்றங்களை செய்துள்ளது. இபிஎஃப்ஓ, பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கும் விதிகளை கணிசமாக எளிமைப்படுத்தி, அதன் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் 30 கோடிக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறது. 

CBT Meeting: CBT கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு

தொழிலாளர் அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா தலைமையில் நடைபெற்ற CBT கூட்டத்தில் இந்த முக்கியமான முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இந்த புதிய விதிகள் EPF உறுப்பினர்களின் வாழ்க்கையை மிகவும் வசதியாக மாற்றுவதையும் அவர்களின் நிதியின் மீது சிறந்த கட்டுப்பாட்டை வழங்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக தொழிலாளர் அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

EPF Withdrawal Rules: இப்போது 100% திரும்பப் பெறும் வசதி கிடைக்கும்

புதிய EPFO ​​விதிகளின் கீழ், உறுப்பினர்கள் இப்போது தங்கள் இருப்பில் 100% வரை திரும்பப் பெறலாம். இதில் பணியாளர் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்களிப்புகளும் அடங்கும். முன்னதாக, உறுப்பினர்கள் பணி ஓய்வு அல்லது வேலையின்மை ஏற்பட்டால் மட்டுமே முழு இருப்பையும் எடுக்க முடியும். பழைய விதிகள் வேலையை விட்டு வெளியேறிய ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு 75% மற்றும் இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு மீதமுள்ள 15% திரும்பப் பெற அனுமதித்தன.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மாறிய விதிகள்

வேலையின்மை ஏற்பட்டால் பணம் எடுக்கும் காலம் இப்போது இரண்டு மாதங்களிலிருந்து 12 மாதங்களாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. பணி ஓய்வு பெற்றால், இது 36 மாதங்களாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த முடிவு EPF உறுப்பினர்கள் தங்கள் நிதியை அதிகப்படுத்த அனுமதிக்கும்.

பகுதியளவு தொகையை எடுக்கும் விதிகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன

முன்னர், EPF இலிருந்து பகுதியளவு தொகையை எடுப்பதில் பல சிக்கலான விதிகள் இருந்தன. இது உறுப்பினர்களுக்கு செயல்முறையை கடினமாக்கியது. இப்போது, ​​மத்திய அறங்காவலர் குழு இந்த 13 தனித்தனி விதிகளை நீக்கி, அவற்றை ஒரு நெறிப்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பில் ஒருங்கிணைத்துள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, பணம் எடுக்கும் தேவைகள் இப்போது மூன்று முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன: நோய் சிகிச்சை, கல்வி செலவுகள், திருமணம், வீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் சிறப்பு சூழ்நிலைகள் போன்ற அத்தியாவசியத் தேவைகள். இது உறுப்பினர்கள் புரிந்துகொள்வதற்கும் பின்பற்றுவதற்கும் செயல்முறையை எளிதாக்கும்.

கல்வி மற்றும் திருமணத்திற்காக பணம் எடுக்கும் வரம்புகள் அதிகரித்தன

முன்னர், திருமணம் மற்றும் கல்வி நோக்கங்களுக்காக மூன்று பகுதியளவு வித்டிராயல்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டன. இப்போது, ​​EPFO ​​இந்த வரம்பை திருமணத்திற்கு ஐந்து மடங்காகவும், கல்விக்கு பத்து மடங்காகவும் அதிகரித்துள்ளது. இந்த மாற்றம் தங்கள் குழந்தைகளின் கல்வி அல்லது குடும்ப நிகழ்வுகளுக்கு தங்கள் PF நிதியைப் பயன்படுத்த விரும்பும் ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறது.

காரணத்தை வழங்க வேண்டிய தேவை நீக்கப்பட்டது

முன்னர், EPF-ல் இருந்து பணம் எடுக்கும்போது, ​​உறுப்பினர்கள் நிதியை எடுப்பதற்கான காரணத்தை வழங்க வேண்டியிருந்தது. இயற்கை பேரழிவு, தொற்றுநோய் அல்லது ஒரு நிறுவனங்கள் மூடப்படுதல் போன்ற சிறப்பு சூழ்நிலைகளில், பணம் எடுக்க காரணத்தை வழங்குவது கட்டாயமாக இருந்தது. இந்தத் தேவை இப்போது முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, உறுப்பினர்கள் இப்போது காரணத்தை வழங்காமல் தேவைக்கேற்ப தங்கள் கணக்கிலிருந்து பகுதியளவு பணத்தை எடுக்கலாம். இது செயல்முறையை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும் எளிமையாகவும் ஆக்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | EPFO : இபிஎப்ஓ கொடுத்த முக்கிய வார்னிங்! இந்த தகவலை ஒருபோதும் கேட்காது

மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் ஊழியர்களுக்கான முக்கிய தகவல்! ரூ.7 லட்சம் பொக்கிஷம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

EPFOEPFPersonal FinanceEPF WITHDRAWALPF

