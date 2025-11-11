English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO புதிய விதிகள்: இனி வேலை மாறியவுடனேயே PF தொகையும் மாறிவிடும்

EPFO புதிய விதிகள்: இனி வேலை மாறியவுடனேயே PF தொகையும் மாறிவிடும்

EPFO Latest News: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஒரு தானியங்கி அமைப்பை செயல்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 11, 2025, 02:27 PM IST
  • புதிய தானியங்கி பரிமாற்ற அமைப்பு எப்படி வேலை செய்கிறது?
  • பரிமாற்றத்தின் போது வட்டியும் சேரும்.
  • ஊழியர்கள் பல குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை பெறுவார்கள்.

Trending Photos

வார ராசிபலன்: வரும் வாரம் ‘இந்த’ 5 ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்! யாருக்கு தெரியுமா?
camera icon12
Weekly Horoscope
வார ராசிபலன்: வரும் வாரம் ‘இந்த’ 5 ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்! யாருக்கு தெரியுமா?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
EB
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அமைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அமைத்திலும் வெற்றி
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை திங்கட்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
EPFO புதிய விதிகள்: இனி வேலை மாறியவுடனேயே PF தொகையும் மாறிவிடும்

EPFO Account Transfer: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஒரு முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம். இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் வேலையை மாற்றும்போது, இனி தங்கள் பழைய இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் புதிய இபிஎஃப் கணக்கிற்கு மாற்றலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) ஒரு தானியங்கி அமைப்பை செயல்படுத்துகிறது. இது ஊழியர்கள் எந்த படிவங்களையும் நிரப்பாமல், HR அல்லது அவர்களின் பழைய அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல், இந்த பணியை செய்ய உதவுகிறது. இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் புதிய வேலையில் சேர்ந்த உடனேயே இபிஎஃப் இருப்பு தானாகவே புதிய முதலாளியின் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். இதை பற்றி இங்கு விரிவாக காணலாம். இந்த அமைப்பு முற்றிலும் டிஜிட்டல் மற்றும் காகிதமற்றதாக இருக்கும் என்றும், இது செயல்முறையை விரைவுபடுத்தும், மோசடிக்கான சாத்தியக்கூறுகளை கிட்டத்தட்ட நீக்கும் என்றும் EPFO கூறியுள்ளது.

EPFO Auto Transfer System: புதிய தானியங்கி பரிமாற்ற அமைப்பு எப்படி வேலை செய்கிறது?

புதிய அமைப்பின் கீழ், ஒரு ஊழியர் ஒரு புதிய வேலையில் சேர்ந்ததும், புதிய நிறுவனம், சேரும் தேதியைப் புதுப்பித்தவுடன், அவர்களின் பழைய PF இருப்பு தானாகவே புதிய கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். இதுவரை, இந்த செயல்முறைக்கு படிவம் 13 ஐ நிரப்பி பழைய மற்றும் புதிய நிறுவனங்களிடமிருந்து சரிபார்ப்பு தேவைப்பட்டது. இந்த முழு செயல்முறைக்கும் ஒன்று முதல் இரண்டு மாதங்கள் வரை ஆனது. மேலும் கோரிக்கைகள் பெரும்பாலும் நிராகரிக்கப்பட்டன. ஆனால் இப்போது இந்த தொந்தரவு முடிவடையும், மேலும் அமைப்பு அனைத்து பணிகளையும் தானாகவே கையாளும்.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் இருப்பு முன்பு எப்படி மாற்றப்பட்டது?

முன்பு, இபிஎஃப் இருப்பை மாற்ற, ஊழியர்கள் தனித்தனி படிவங்களை நிரப்ப வேண்டியிருந்தது. பழைய மற்றும் புதிய அலுவலகங்களில் இருந்து கையொப்ப சரிபார்ப்பு தேவைப்பட்டது. சேரும் அல்லது வெளியேறும் தேதிகளில் ஏற்பட்ட பிழைகள் காரணமாக PF பரிமாற்றங்கள் பெரும்பாலும் தாமதமாகின. EPFO ​​தரவுகளின்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான கோரிக்கைகள் மாதக்கணக்கில் நிலுவையில் இருந்தன. இதன் விளைவாக வட்டி இழப்பு ஏற்பட்டது.

UAN எண் மாறாது

புதிய அமைப்பில், பணியாளர்களின் யுனிவர்சல் கணக்கு எண் (UAN) அப்படியே இருக்கும். முன்பு, ஒரே நபருக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று UAN கள் தவறாக உருவாக்கப்பட்டன. இதனால் பரிமாற்றங்களில் சிரமங்கள் ஏற்பட்டன. இப்போது, ​​ஒரு ஊழியருக்கு ஏற்கனவே தனது பெயரில் UAN இருந்தால், புதியது உருவாக்கப்படாது என்று EPFO ​​முடிவு செய்துள்ளது. இது PF நிர்வாகத்தை எளிதாக்கும் மற்றும் நிதியை ஒரே இடத்தில் கண்காணிக்க முடிவதை உறுதி செய்யும்.

ஆதார் மற்றும் e-KYC மூலம் விரைவான சரிபார்ப்பு

EPFO புதிய அமைப்பை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது. PF பரிமாற்றங்கள் இப்போது ஆதார் அடிப்படையிலான e-KYC மற்றும் e-Sign ஐப் பயன்படுத்தும். இது சரிபார்ப்பு நேரத்தை கணிசமாகக் குறைக்கும். முன்பு, செயல்முறை 30-45 நாட்கள் எடுத்தது, ஆனால் இப்போது அது 7-10 நாட்களில் நிறைவடையும். பரிமாற்றம் முடிந்ததும், பழைய கணக்கில் உள்ள இருப்பு "பூஜ்ஜியம்" ஆகத் தெரியும். அதன் பிறகு மொத்தத் தொகை புதிய பாஸ்புக்கில் சேர்க்கப்படும்.

ஊழியர்கள் தங்கள் வெளியேறும் தேதியை தாங்களாகவே புதுப்பிக்க முடியும்.

இப்போது, ​​முந்தைய நிறுவனம் வெளியேறும் தேதியைப் புதுப்பிக்கவில்லை என்றால், ஊழியர் தங்கள் ஆதார் OTP ஐப் பயன்படுத்தி அதை தாங்களாகவே புதுப்பிக்கலாம். இது தாமதங்கள் அல்லது தொழில்நுட்ப சிக்கல்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் குறைக்கும்.

பரிமாற்றத்தின் போது வட்டியும் சேரும்

முன்பு, PF பரிமாற்ற செயல்முறை நடந்து கொண்டிருந்தபோது, ​​பழைய கணக்கில் வட்டி நிறுத்தப்படும். இருப்பினும், இப்போது பரிமாற்ற செயல்முறையின் போதும் வட்டி தொடர்ந்து சேரும் என்று EPFO ​​இப்போது தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 

ஊழியர்கள் பல குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை பெறுவார்கள்

புதிய தானியங்கி பரிமாற்ற முறை லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.படிவங்களை நிரப்புதல், ஆவணங்களைப் பதிவேற்றுதல் அல்லது HR ஐ நாடி இருப்பது போன்ற தொந்தரவுகள் இனி நீக்கப்படும். மேலும், ஓய்வுபெறும் நேரத்தில் முழுத் தொகையும் இப்போது ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும். இதனால் இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பணத்தை நிர்வகிப்பது எளிதாகிறது. தனியார் துறையில் அடிக்கடி வேலைகளை மாற்றுபவர்களுக்கு இந்த மாற்றம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | பிஎப் பாஸ்புக் நொடியில் உங்கள் கையில்! ஈஸியாக டவுன்லோடு செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | EPS Pension: 15 ஆண்டு சர்வீஸ் செய்த தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPFPersonal FinanceProvident fund

Trending News