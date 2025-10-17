English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பிஎஃப் பணத்தில் 25% லாக் செய்யும் மத்திய அரசு: ஊழியர்களுக்கு சாதகமா, பாதகமா?

பிஎஃப் பணத்தில் 25% லாக் செய்யும் மத்திய அரசு: ஊழியர்களுக்கு சாதகமா, பாதகமா?

EPF Withdrawal Rules: புதிய விதிகளின் கீழ், வேலையை இழந்த EPFO ​​உறுப்பினர்கள் இப்போது 12 மாத வேலையின்மைக்குப் பிறகுதான் தங்கள் முழு PF தொகையையும் எடுக்க முடியும். இந்த செயல்முறை சரியா?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 12:58 PM IST
  • இபிஎஃப்ஓ புதிய விதிகள்.
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இது நன்மை அளிக்குமா?
  • தேவையின் போது கிடைக்காத சேமிப்பால் என்ன பயன்?

பிஎஃப் பணத்தில் 25% லாக் செய்யும் மத்திய அரசு: ஊழியர்களுக்கு சாதகமா, பாதகமா?

EPFO New Rules: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான இபிஎஃப்ஓ, சமீபத்தில் பல விதிகளில் மாற்றங்களை செய்துள்ளது. இந்த மாற்றங்களில் வேலையின்மை ஏற்பட்டால், பிஎஃப் பனத்தை எடுப்பதில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் அதிக கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான புதிய விதிகளை இபிஎஃப்ஓ வெளியிட்டுள்ளது. 

இபிஎஃப்ஓ புதிய விதிகள்

புதிய விதிகளின் கீழ், வேலையை இழந்த EPFO ​​உறுப்பினர்கள் இப்போது 12 மாத வேலையின்மைக்குப் பிறகுதான் தங்கள் முழு வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) தொகையையும் திரும்பப் பெற முடியும். அதே நேரத்தில் ஓய்வூதிய செட்டில்மென்டுக்கு இப்போது 36 மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். முன்னர் இது 2 மாத காலமாக இருந்தது. மேலும், உறுப்பினர்களின் கணக்குகளில் 25% பங்களிப்பு இப்போது ஓய்வு பெறும் வரை நிரந்தரமாக லாக் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். 

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு இது நன்மை அளிக்குமா?

மத்திய அரசின் 25% கட்டாய லாக் இன் விதியை கட்டாய சேமிப்பு விதியாக பல பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். இது பணி ஓய்வுக்கு பிறகான காலத்திற்கான நிதி பாதுகாப்பை அளிப்பதாகவும், இதனால் தேவையில்லாத சில செலவுகளை கட்டுப்படுத்த உறுப்பினர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

தேவையின் போது கிடைக்காத சேமிப்பால் என்ன பயன்?

மறுபுறம், அரசின் இந்த முடிவு பல எதிர்ப்புகளையும், விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டுள்ளது. அரசின் இந்த நடவடிக்கை அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் இருப்பதாகவும், இது தேவைப்படும் நேரங்களில் தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த பணத்தை அணுகுவதை கட்டுப்படுத்துவதாகவும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. ஒருவர் வேலையை இழந்தால், அவரது மாத வருமானம் நின்று விடுகிறது. ஆனால், அவரது வாழ்க்கைச் செலவுகள், இஎம்ஐ, மாதாந்திர கட்டணங்கள் ஆகியவை அப்படியேதான் இருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட சூழலில், 75% நிதியை மட்டுமே அணுக முடியும் என்ற அரசின் கட்டுப்பாடு நிதிச்சுமையை இன்னும் அதிகரிக்கும் என பரவலாக ஒரு கருத்து இருக்கின்றது.

சீர்திருத்தம் அல்ல, கொள்ளை

இந்த புதிய விதியை கடுமையாக தாக்கிய காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் இந்த கொள்கையை "கொடூரமானது" என்று விவரித்தார். 'இது, ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் வேலை தேடுபவர்கள் தங்கள் சேமிப்பை நம்பியிருப்பதற்காக தண்டிக்கப்படுவது போல் உள்ளது' என்று அவர் கூறினார். "இது சீர்திருத்தம் அல்ல, இது கொள்ளை" என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலையிட்டு இந்த மாற்றங்களை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். 

Central Board of Trustees: சிபிடி கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்

அக்டோபர் 13 அன்று மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா தலைமையிலான EPFO ​​மத்திய அறங்காவலர் குழுவால் இந்த மாற்றங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டன. குறுகிய கால வேலையின்மைக்குப் பிறகு EPFO-விலிருந்து வெளியேறக்கூடிய, அதன் மூலம் ஓய்வூதியத் தகுதி மற்றும் பிற சலுகைகளை இழக்கக்கூடிய தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு சமூகப் பாதுகாப்பு சலுகைகளை உறுதி செய்வதே இந்தத் திருத்தங்களின் நோக்கம் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். 

இருப்பினும், சமூக பாதுகாப்பு கட்டாய கட்டுப்பாடாக மாறிவிட்டதாக எதிர்கட்சிகள் கூறி வருகின்றன. இந்த புதிய விதிகள், எதிர்பாராத பணத் தேவை ஏற்பட்டாலோ, வேலை பறிபோனாலோ, தங்கள் EPF மற்றும் ஓய்வூதிய சேமிப்புகளை சரியான நேரத்தில் அணுகி நிவாரணம் பெறலாம் என நம்பியிருக்கும் நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்களை கடுமையாக பாதிக்கக்கூடும் என்று பரவலாக கருதப்படுகிறது.

இதற்கிடையில், இவ்வளவு பெரிய முடிவு எடுக்கப்படுவதற்கு முன், இது குறித்த ஆய்வுகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டனவா? இபிஎஃப் உறுப்பினர்களிடம் இது குறித்து கேட்கப்பட்டதா? பணத்தை டெபாசிட் செய்யும் உறுப்பினர்களின் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டதா? இப்படி பல கேள்விகளும் எழத்தொடங்கியுள்ளன.

மேலும் படிக்க | EPFO புதிய விதிகள்: வேலையை இழந்தால்.... உடனடியாக 75%, 1 ஆண்டுக்கு பிறகு 100%, விளக்கம் இதோ

மேலும் படிக்க | EPFO புதிய விதிகள் 'கொடூரமானவை, தொழிலாளர்களுக்கு ஆபத்தானவை' மோடி அரசை சாடிய கனிமொழி

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPersonal FinanceCBTEps Pension

