/EPFO : பிஎப் தொகையை இனி சுலபமாக பெறலாம்! ஆதார் மூலமாக உடனடி கிளைம்

EPFO New Update : தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான மற்றும் நிவாரணம் அளிக்கும் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. வேலை மாறும்போது, பலர் தங்கள் பழைய பிஎப் (PF) கணக்கை புதிய யுஏஎன் (UAN - Universal Account Number) எண்ணுடன் இணைக்கவோ அல்லது மாற்றுவதற்கோ தவறவிடுகின்றனர். இதன் காரணமாகப் பழைய பிஎப் கணக்கு முடங்கி, பின்னர் அதிலிருந்து பணத்தை எடுப்பதிலோ அல்லது புதிய கணக்கிற்கு மாற்றுவதிலோ பெருமளவு சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடுகிறது.
தற்போது இந்தப் பிரச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், EPFO ஒரு புதிய டிஜிட்டல் மின்னணு போர்ட்டலை உருவாக்கியுள்ளது. இதன் மூலம் உறுப்பினர்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே தங்களது ஆதார் அட்டை உதவியுடன் பழைய பிஎஃப் கணக்கை அணுகிப் பணத்தை உடனடியாகப் பெற முடியும்.
இந்த புதிய டிஜிட்டல் போர்ட்டல் மூலம், பயன்பாட்டில் இல்லாத பழைய பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை, தற்போது பயன்பாட்டில் இருக்கும் புதிய UAN கணக்கிற்கு மாற்றும் சேவை ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.
இதுமட்டுமன்றி, எந்தவொரு உறுப்பினரும் தனது பழைய பிஎப் கணக்கினை முற்றிலுமாக முடித்து பணத்தைப் பெற விரும்பினால், அதற்கும் இந்த போர்ட்டல் வாயிலாகவே ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதன் மூலம் அனைத்து நடைமுறைகளும் மிக எளிதாகவும், விரைவாகவும் முடிவடையும்.
மக்களவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வி.கே. ஸ்ரீகண்டன், "பழைய இபிஎப் (EPF) கணக்கை புதிய கணக்குடன் இணைக்கவும் அல்லது ஆன்லைன் மூலம் செட்டில்மென்ட் செய்யவும் ஏதேனும் புதிய இணையதளம் தயார் செய்யப்படுகிறதா?" என்று அரசுக்குக் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். இக்கேள்விக்கு பதிலளித்த மத்திய அரசு, முடங்கிக் கிடக்கும் பழைய பிஎப் கணக்குகளை மீட்டெடுக்கவும், ஆன்லைன் கிளைம் முறையை எளிதாக்கவும் இபிஎப்ஓ ஒரு புதிய டிஜிட்டல் தளத்தை உருவாக்கியுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
ஆதார் மூலம் விரைவான சரிபார்ப்பு
அரசு வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இந்த புதிய போர்ட்டலில் உறுப்பினர்கள் தங்களது ஆதார் எண் மூலமாக மட்டுமே அடையாளச் சரிபார்ப்பை மேற்கொள்வார்கள். ஆதார் மூலம் வெற்றிகரமாகச் சரிபார்க்கப்பட்டவுடன், அவர்களின் பழைய பிஎஃப் கணக்கை அணுகும் வசதி உடனடியாகக் கிடைக்கும். கணக்கு உறுதி செய்யப்பட்டதும், பழைய கணக்கில் உள்ள பணத்தைத் தற்போதைய UAN கணக்கிற்கு மாற்றுவதையோ அல்லது பணத்தை நேரடியாகத் திரும்பப் பெறுவதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தையோ உறுப்பினர்கள் நொடிப் பொழுதில் செய்து முடித்துவிடலாம்.
வெவ்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றிப் பல UAN எண்களை வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் பல ஆண்டுகளாகப் பழைய பிஎஃப் கணக்குகள் முடங்கிக் கிடக்கும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு இந்த புதிய அமைப்பு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமையும். இனி ஊழியர்கள் நீண்ட ஆவணப் பணிகளை மேற்கொள்ளவோ அல்லது பிஎஃப் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் சென்று அலையவோ தேவையில்லை. இந்த புதிய டிஜிட்டல் சேவை மூலம் அனைத்துப் பணிகளையும் வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைனில் முடித்துவிடலாம். இதனால் நேர விரயம் தவிர்க்கப்படுவதோடு, பிஎப் பணம் எடுப்பதில் இருந்த சிக்கல்களும் பெருமளவில் குறையும்.