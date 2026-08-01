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EPFO : பிஎப் தொகையை இனி சுலபமாக பெறலாம்! ஆதார் மூலமாக உடனடி கிளைம்

EPFO New Update : இபிஎப்ஓ புதிய வசதியின்படி, பிஎப் தொகையை ஆதார் கார்டு மூலம் மிக சுலபமாக பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 01, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:52 AM IST
EPFO : பிஎப் தொகையை இனி சுலபமாக பெறலாம்! ஆதார் மூலமாக உடனடி கிளைம்
Image Credit: EPFO New Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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EPFO : பிஎப் தொகையை இனி சுலபமாக பெறலாம்! ஆதார் மூலமாக உடனடி கிளைம்
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