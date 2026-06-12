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EPF கணக்கு: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.27,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்ப்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Withdrawal: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) என்பது ஊழியர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாகும். இதில், ஊழியரின் சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஊழியரும் நிறுவனமும் பங்களிப்பாகச் செலுத்துகின்றனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 12, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:16 PM IST
EPF கணக்கு: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.27,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்ப்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
Image Credit: EPFO Corpus (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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