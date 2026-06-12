/EPF கணக்கு: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.27,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்ப்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

EPFO Withdrawal: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? மாதா மாதம் சம்பளத்திலிருந்து ஒரு தொகையை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் உங்கள் இபிஎஃப் கணக்கு தொடர்பான சில முக்கிய விஷயங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) என்பது ஊழியர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாகும். இதில், ஊழியரின் சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஊழியரும் நிறுவனமும் பங்களிப்பாகச் செலுத்துகின்றனர். இத்திட்டம் 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பால்' (EPFO) நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் கட்டாயப் அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் 12 சதவீதம் பங்களிப்பாக உள்ளது.
இபிஎஃப் கணக்கில் சேரும் தொகைக்கு அரசு 8.25 சதவீத வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இருப்பினும், இந்த வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மாற்றப்படுகிறது. EPF மீதான வட்டி மற்றும் பங்களிப்புகள் வரிக்கு உட்பட்டவை அல்ல (வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது). EPF பங்களிப்பிற்காக, ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் ஒரு 'யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர்' (UAN - உலகளாவிய கணக்கு எண்) வழங்கப்படுகிறது.
ஓய்வு, பணி விலகல் அல்லது வேலையின்மை, அவசரத் தேவைகள் மற்றும் பிற நோக்கங்களுக்காக உங்கள் EPF பணத்தை நீங்கள் திரும்பப் பெறலாம்.
தொடர்ச்சியாக ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த பிறகு EPF பணம் திரும்பப் பெறப்பட்டால், நீங்கள் வரிச் சலுகைகளைப் பெறலாம்.
UAN (Universal Account Number) என்பது அனைத்து EPFO உறுப்பினர்களுக்கும் வழங்கப்படும் 12 இலக்க எண்ணாகும். ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் தனித்தனி UAN இருக்கும்.
UAN (உலகளாவிய கணக்கு எண்)
அடையாள மற்றும் முகவரிச் சான்று
EPF சந்தாதாரரின் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்
IFSC குறியீடு மற்றும் கணக்கு எண் கொண்ட ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலை (Cancelled cheque)
இந்தியாவில் 20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட பதிவு செய்யப்பட்ட எந்தவொரு நிறுவனத்திற்கும் EPF கட்டாயமாகும். ரூ. 15,000 வரை அடிப்படைச் சம்பளம் பெறும் ஊழியர்கள் EPF-க்குத் தகுதியுடையவர்கள்.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு உறுப்பினர் மாதத்திற்கு ரூ. 27,700 அடிப்படைச் சம்பளம் பெறுகிறார் என வைத்துக்கொள்வோம். அவர் ரூ.2 கோடி கார்ப்பஸ் உருவாக்குவதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
உங்கள் மாத அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ. 27,700 ஆக இருந்து, 25 வயதில் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், ஓய்வுபெறும் நேரத்தில் நீங்கள் ரூ. 2,00,59,340 அளவிலான நிதியைச் சேர்க்க முடியும் என்று கணக்கீடுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மேற்கூறிய கணக்கீட்டின்படி, ரூ. 2 கோடிக்கும் அதிகமான நிதியை உருவாக்க நீங்கள் சுமார் 35 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் தொகை, EPFO-வால் வகுக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட கணித சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
EPS ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டுக்கான சூத்திரம்:
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் x ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியப் பலனைப் பெற, குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருப்பது கட்டாயமாகும். ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் (pensionable salary) மற்றும் மொத்த பணிக்காலம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் கணக்கிடப்படுகிறது.
(ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் X ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70 = (15,000 x 10) / 70 = ரூ. 2,143 .
சேவை காலம் அதிகரிக்கும் போது ஓய்வூதியத் தொகையும் அதிகரிக்கும்.