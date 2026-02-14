English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPS Pension: சர்வீசில் பிரேக் இருந்தால் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் குறையுமா? கூடுதல் ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

EPS Pension: சர்வீசில் பிரேக் இருந்தால் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் குறையுமா? கூடுதல் ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

EPS Pension Latest News: இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் பெற நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விதிகள் என்ன? கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 14, 2026, 10:19 AM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல்.
  • பங்களிப்பு இல்லாத காலம் என்றால் என்ன?
  • PF பங்களிப்புகள் டெபாசிட் செய்யப்படவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்?

EPS Pension: சர்வீசில் பிரேக் இருந்தால் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் குறையுமா? கூடுதல் ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி?

EPFO Latest News: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS-95) EPFO ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் தனியார் துறையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது. இபிஎஸ் -இன் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற பத்து வருட "தகுதியான சேவை" தேவை. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் தொடர்பான சில முக்கிய அம்சங்கள் பற்றியும், ஊழியர்கள் தெரிந்துவைத்திருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம். 

இபிஎஸ் ஓய்வூதிய முறையில் NCP (Non-Contributory Period), அதாவது பங்களிப்பு இல்லாத காலம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தொழில்நுட்ப சிக்கல் உள்ளது. ஊழியர்கள் பணியில் இருக்கும்போது, அவர்களது PF பங்களிப்புகள் வரவு வைக்கப்படாத காலம் இது (சம்பளம் இல்லாத விடுப்பு அல்லது வேலைநிறுத்தம் போன்றவை).

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

EPFO ​​விதிகளின்படி, ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய சேவை, சேரும் மற்றும் வெளியேறும் தேதிகளை மட்டுமல்லாமல், மொத்த நாட்களின் எண்ணிக்கையையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. ஆகையால், ஒரு ஊழியர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தாலும், 6 மாதங்கள் ஊதியம் இல்லாத விடுப்பு எடுத்திருந்தால், அவரது பயனுள்ள சேவை காலம் 9.5 ஆண்டுகளாக மட்டுமே கருதப்படும். இது அந்த ஊழியரை ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியற்றவராக மாற்றக்கூடும். மேலும் ஓய்வூதியத்திற்குப் பதிலாக, மொத்த தொகை திரும்பப் பெறும் பலனை மட்டுமே அவர் பெறுவார்.

EPS Pension: பணியில் இடைவேளை இருந்தால் இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை எவ்வாறு சேமிப்பது?

ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறி இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு மற்றொரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்தால், இந்த இரண்டு மாத இடைவெளி அவரது சேவை வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்படும். இருப்பினும், EPFO ​​விதிகளின் கீழ், ஊழியர்கள் தங்கள் பழைய நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறும்போது அல்லது தங்கள் முந்தைய சேவையை UAN மூலம் புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றும்போது 'திட்டச் சான்றிதழை', அதாவது ஸ்கீம் சர்டிஃபிகேட்டைப் பெற வேண்டும். இதன் மூலம் பல நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்த சேவை காலங்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு 10 ஆண்டு (அதாவது, 120 மாத) சேவை காலமாக இணைக்க முடியும்.

ஓய்வூதியத்தில் வரகூட்டிய பிரச்சனை என்ன?

- ஊழியர்கள் EPF ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெற விரும்பினால், சில சிறிய விஷயங்களும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறக்கூடும் என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது. 

- ஊதியம் இல்லாமல் விடுப்பு எடுப்பது (LWP) ஊழியர்களின் மொத்த சேவை நாட்களைக் குறைக்கலாம். ஆகையால் படிவம் 10-C ஐ நிரப்பும்போது உங்கள் NCP நாட்களைச் சரிபார்க்கவும். 

- வேலைகளுக்கு இடையில் 2-3 மாத இடைவெளி இருந்தால், புதிய UAN ஐ உருவாக்கும் தவறைச் செய்யாதீர்கள்; அதற்கு பதிலாக, தொடர்ச்சியான சேவையை உறுதிசெய்ய உங்கள் பழைய கணக்கை மாற்றவும். 

- உங்கள் சேவை 9 ஆண்டுகள் மற்றும் 6 மாதங்கள் என்றால், கவலைப்பட வேண்டாம். EPFO ​​ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலான காலங்களை ஒரு வருடமாக ரவுண்ட் ஆஃப் செய்கிறது. இது ஓய்வூதியத் தகுதியை உறுதி செய்யும்.

பங்களிப்பு இல்லாத காலம் என்றால் என்ன?

பங்களிப்பு இல்லாத காலம் (NCP) என்பது ஒரு ஊழியர் சம்பளம் இல்லாமல் விடுப்பில் இருக்கும் நேரமாகும். உதாரணமாக, ஒரு ஊழியர் ஒரு மாதத்தில் 10 நாட்கள் மட்டுமே பணிபுரிந்து மீதமுள்ள 20 நாட்களுக்கு சம்பளம் இல்லாமல் இருந்தால், அந்த 20 நாட்கள் NCP நாட்களாகக் கருதப்படும்.

PF பங்களிப்புகள் டெபாசிட் செய்யப்படவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும்?

நீங்கள் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து ஊதியம் பெறும் விடுப்பில் (Paid Leave) இருந்தால், உங்கள் PF பங்களிப்புகள் அந்தக் காலத்திற்கு உங்கள் சம்பளத்தில் தொடர்ந்து வரவு வைக்கப்படும். ஆனால் நீங்கள் ஊதியம் பெறாத விடுப்பு எடுத்தால், உங்களுக்கு சம்பளமும் கிடைக்காது, அந்தக் காலத்திற்கான உங்கள் PF பங்களிப்பும் உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாது.

யாருக்குப் பலன் கிடைக்கும்?

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் தொடர்பான இந்த விதி, மிகச்சிலருக்கு தெரிந்த விதியாகும். ஒரு ஊழியர் 20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் EPS-க்கு பங்களித்திருந்தால், EPFO ​​அவரது பணிக்காலத்தில் 2 ஆண்டுகள் போனஸைச் சேர்க்கிறது. எனவே, ஊழியரின் சேவை 18 ஆண்டுகள் என்றால், 18 ஆண்டுகளின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார். ஆனால் சேவை காலம் 20 ஆண்டுகளை எட்டினால், ஓய்வூதியம் 22 ஆண்டுகள் (20+2) அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும். இதன் விளைவாக ஓய்வூதியத் தொகையில் 10-15% நேரடி அதிகரிப்பு ஏற்படுகிறது.

சேவை காலத்தை இணைக்காவிட்டால் நஷ்டம்

மக்கள் பெரும்பாலும் வேலையை மாற்றும்போது தங்கள் பழைய நிறுவனத்திலிருந்து தங்கள் PF நிதியை எடுத்துவிடுகிறார்கள். ஆனால் அவர்களின் ஓய்வூதிய (EPS) பணத்தை அங்கேயே விட்டுவிடுகிறார்கள். நீங்கள் உங்கள் ஓய்வூதிய நிதியை எடுக்கவில்லை அல்லது உங்கள் சேவையை மாற்றவில்லை என்றால், புதிய நிறுவனத்தில் உங்கள் ஓய்வூதிய கணக்கீடு பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கும். இது உங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையை கணிசமாக பாதிக்கலாம். 

(குறிப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேலும் தகவலுக்கு, உங்கள் நிதி ஆலோசகரை அணுகவும்.)

மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்போர் கவனத்திற்கு! EPFO வெளியிட்ட 10 புதிய அறிவுறுத்தல்கள் - முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க | EPFO 3.0 அதிரடி: இனி இந்த பணி 20 நாட்களுக்கு பதில் 3 நாட்களில் நடக்கும், மத்திய அரசு அப்டேட்

