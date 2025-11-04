EPFO : பிஎப் கிளைம் நிராகரிப்பு - இபிஎப்ஓ கொடுத்த முக்கிய தகவல்

EPFO : நாட்டின் மின்னணு உற்பத்தித் துறையில் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கவும், ஊழியர்களின் சமூக பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், EPFO நொய்டா மண்டல அலுவலகம் மற்றும் நிதி ஆயோக் (NITI Aayog) இணைந்து ஒரு முக்கியமான கருத்தரங்கை வெற்றிகரமாக நடத்தின. இந்தக் கருத்தரங்கு நவம்பர் 4, 2025 அன்று நொய்டாவில் உள்ள டிக்ஸன் டெக்னாலஜிஸ் (Dixon Technologies) நிறுவனத்தின் வளாகத்தில் நடைபெற்றது. மின்னணு உற்பத்தித் துறையில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் PMVBRY (பிரதம மந்திரி விக்சித் பாரத் ரோஸ்கர் யோஜனா) என்ற புதிய வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்ய்பட்டிருந்தது.
PMVBRY திட்டத்தில் நிறுவனங்களுக்குக் கிடைக்கும் சலுகைகள்
EPFO-வின் நிதி ஆயோக் முனைய அதிகாரியான ரிஸ்வான் உத்தின் பேசும்போது, PMVBRY திட்டத்தின் சலுகைகள் குறித்து விளக்கினார். இந்த அமர்வில், நிறுவனங்கள் தங்கள் கேள்விகளை நேரடியாகக் கேட்டுத் தெளிவு பெற்றனர். புதிதாக வேலைக்குச் சேரும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் ஒரு மாத பிஎஃப் சம்பளம் அதிகபட்சம் ரூ.15,000/- ஊக்கத்தொகையாகக் கிடைக்கும். அதுமட்டுமின்றி, கூடுதல் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு ஊழியருக்கு அதிகபட்சம் ரூ. 3,000/- வரை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்தச் சலுகைகள், திட்டத்தின் பகுதி-A மற்றும் பகுதி-B பிரிவுகளில் வருகின்றன. இந்தச் சலுகைகள் குறித்த முழுமையான விளக்கம் இந்த கருத்தரங்கில் விளக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ற நிறுவனங்கள் உடனடியாகத் திட்டத்தில் பதிவு செய்துகொள்ள ஆர்வம் காட்டின.
சிறப்பு ஆலோசனைகள்: நிதி ஆயோக்கின் மூத்த நிபுணர் சாக்ஷி குரானா, நொய்டா மண்டல பிஎஃப் ஆணையர் சுயாஷ் பாண்டே மற்றும் டிக்ஸன் டெக்னாலஜிஸ் துணைத் தலைவர் சமர் ஸ்ரீவாஸ்தவா ஆகியோர் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று, திட்ட பலன்கள் முறையாக அனைவருக்கும் சென்றடைவது குறித்து ஆலோசனைகளைப் பகிர்ந்துகொண்டனர். அப்போது, அண்மைக்காலமாக இபிஎப்ஓ எடுத்திருக்கும் நடவடிக்கைகள் பிஎப் பெறுவதை எளிமையாக்கியிருப்பதாகவும், பிஎப் கிளைம் நிராகரிப்பு பெருமளவு குறைந்திருப்பதாகவும் நொய்டா மண்டல பிஎஃப் ஆணையர் சுயாஷ் பாண்டே தெரிவித்தார்.
EPFO-வின் புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகள்
EPFO உறுப்பினர்களுக்குச் சேவைகளை மேலும் எளிதாக்க கொண்டு வரப்பட்ட சமீபத்திய தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் குறித்தும் இந்த நிகழ்வில் பேசப்பட்டது. ஊழியர்கள் தங்கள் UAN (Universal Account Number) எண்ணை உருவாக்குவதற்கு முகத்தைப் பயன்படுத்தி (Face Authentication) சுலபமாகச் செயல்படும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ECR (மின்னணு சலான் மற்றும் ரிட்டர்ன்) சமர்ப்பிக்கும் முறைகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவசரத் தேவைகளுக்காகப் பணம் எடுக்கும் நடைமுறைகள் மிகவும் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, இந்தியா போஸ்ட் மூலமாக வீட்டிலிருந்தே டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும் வசதி மற்றும் ஊழியர்கள் அதிக அளவில் பிஎஃப் திட்டத்தில் சேர்வதற்கான ஊழியர்கள் சேர்க்கை பிரச்சாரம் 2025 பற்றிய அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டது.
நொய்டா அலுவலகத்தின் சாதனைகள்
நொய்டா மண்டல அலுவலகத்தின் சமீபத்திய செயல்பாடுகள் மற்றும் சாதனைகள் குறித்து நிறுவனங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது. கடந்த 2024-25 நிதியாண்டில், நொய்டா அலுவலகம் 14.17 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கிளைம்களைத் தீர்த்து வைத்துள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை, நாட்டில் அதிகபட்சமாகத் தீர்க்கப்பட்ட கிளைம்களில் ஒன்றாகும். மேலும், கிளைம்கள் நிராகரிக்கப்படும் விகிதம் (Rejection Ratio) முந்தைய 28% இலிருந்து இந்த ஆண்டு 20% க்கும் குறைவாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மக்கள் அலுவலகத்திற்கு வருவதைத் தவிர்க்கும் நோக்குடன், பி.ஆர்.ஓ. (PRO - Public Relations Officer) அதிகாரியைச் சந்திக்க QR-கோட் அடிப்படையிலான ஆன்லைன் முன்பதிவு அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கைகளால், அலுவலகத்திற்கு வரும் மக்களின் தினசரி வருகை எண்ணிக்கை முன்பு 700-க்கும் அதிகமாக இருந்த நிலையில், தற்போது சுமார் 300 ஆகக் குறைந்துள்ளது. இந்தக் கருத்தரங்கில் டிக்ஸன் டெக்னாலஜிஸ், மதர்சன், ஹேவெல்ஸ், சன்வோடா எலெக்ட்ரானிக்ஸ் உட்பட 50-க்கும் மேற்பட்ட மின்னணு உற்பத்தி நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டு, அரசுத் திட்டங்கள் குறித்த தெளிவைப் பெற்றனர்.
