  • Tamil News
  • Business
  • EPS ஓய்வூதிய க்ளெய்ம்கள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன? மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

EPS ஓய்வூதிய க்ளெய்ம்கள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன? மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension Claims: இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கோரிக்கைகள் ஏன் நிராகரிக்கப்படுகின்றன? இதற்கு மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் அளித்த பதில் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 11, 2026, 10:34 AM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் என்ன?
  • ஓய்வூதிய கோரிக்கைகள் ஏன் நிராகரிக்கப்படுகின்றன?
  • க்ளெய்ம் தீர்வுக்கு எவ்வளவு காலம் எடுக்க வேண்டும்?

EPS ஓய்வூதிய க்ளெய்ம்கள் நிராகரிக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன? மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

EPFO Pension Rules: இந்தியாவில் உள்ள லட்சக்கணக்கான சம்பளதாரர்களுக்கு, ஓய்வூதிய நிதி மற்றும் சேமிப்பு தொகை ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) மூலம் நிர்வகிக்கப்படும் வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதிய நிதி மூலம் கட்டமைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மாதமும், ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் என இரு தரப்பினரும் அடிப்படை சம்பளத்தில் 12% வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு பங்களிக்கின்றனர்.

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்: ஊழியர் ஓய்வூதிய நிதிக்கான பங்களிப்பு

நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில், 8.33% ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 1995 (EPS-95) இன் கீழ் ஓய்வூதியத் தொகுப்பிற்குச் செல்கிறது. மீதமுள்ள பகுதி EPF ஓய்வூதியத் தொகுப்பிற்குச் செல்கிறது. காலப்போக்கில், EPF கார்பஸ் வட்டியுடன் வளர்கிறது. ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும்போது இந்த பணத்தை திரும்பப் பெறலாம். EPS -இல் சேர்க்கப்படும் தொகை ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதிய சலுகைகளை வழங்குகிறது. இது 10 ஆண்டு குறைந்தபட்ச சேவை காலம் போன்ற தகுதி நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.

EPS Pension Claims: நாடாளுமன்றத்தில் எழுந்த கேள்வி

இந்த கட்டமைக்கப்பட்ட அமைப்பு உள்ளபோதிலும், பல ஓய்வூதிய விண்ணப்பதாரர்கள் க்ளெய்ம்கள் செட்டில் ஆவதில் தாமதங்களையும், க்ளெய்ம்கள் நிராகரிபக்கப்படும் பிரச்சனைகளையும் எதிர்கொள்கின்றனர். இந்த பிரச்சினையை சமீபத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அசாதுதீன் ஓவைசி நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பினார். இதற்கு தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் மூலம் விரிவான பதில் அளிக்கப்பட்டது. 

இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் என்ன? ஓய்வூதிய கோரிக்கைகள் ஏன் நிராகரிக்கப்படுகின்றன? க்ளெய்ம் தீர்வுக்கு எவ்வளவு காலம் எடுக்க வேண்டும்? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பிரச்சினைகளைக் குறைக்க EPFO ​​என்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது? இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை இங்கே காணலாம்.

EPFO Pension Claim Rejection: EPFO ஓய்வூதிய கோரிக்கைகள் ஏன் நிராகரிக்கப்படுகின்றன?

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை இணை அமைச்சர் ஷோபா கரந்த்லாஜே இதற்கு ஒரு எழுத்துப்பூர்வ பதிலை அளித்தார். அதன் படி, பெரும்பாலான ஓய்வூதிய க்ளெய்ம் நிராகரிப்புகள் கொள்கை மாற்றங்கள் காரணமாக அல்லாமல், அடிப்படை ஆவணங்கள் அல்லது தரவு சிக்கல்களால் நிகழ்கின்றன.

இபிஸ் ஓய்வூதிய க்ளெய்ம் நிராகரிக்கப்படுவதற்கான முக்கிய காரணங்கள் இதோ

1. முழுமையற்ற அல்லது தவறான க்ளெய்ம் படிவங்கள்

மிகவும் பொதுவான காரணங்களில் ஒன்று தவறான அல்லது முழுமையற்ற க்ளெய்ம் விண்ணப்பங்கள். சேவை பதிவுகள், வங்கி விவரங்கள் அல்லது தனிப்பட்ட தகவல்கள் போன்ற விவரங்கள் இல்லை என்றாலோ, அல்லது தவறாக நிரப்பப்பட்டிருந்தாலோ, திருத்தங்கள் செய்யப்படும் வரை EPFO ​​கோரிக்கையை நிராகரிக்கலாம். தவறான கணக்கு எண்கள் அல்லது பொருந்தாத தனிப்பட்ட விவரங்கள் போன்ற சிறிய பிழைகள் கூட நிராகரிக்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும்.

2. உறுப்பினர் தரவுகளில் பொருந்தாத தன்மை

மற்றொரு முக்கிய பிரச்சினை EPFO ​​பதிவுகளுக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களுக்கும் இடையிலான தரவு பொருந்தாத தன்மை. இதில் பிறந்த தேதி, வேலையிலிருந்து வெளியேறிய தேதி, சேவை வரலாறு, ஆதார் விவரங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குத் தகவல்களில் உள்ள முரண்பாடுகள் அடங்கும். இதுபோன்ற முரண்பாடுகள் ஏற்படும் போது, ​​அமைப்பு தானாகவே ஓய்வூதியக் கோரிக்கையைச் செயல்படுத்த முடியாது.

3. இறந்த ஊழியர்களின் ஆவணங்கள் காணாமல் போதல்

ஒரு EPF சந்தாதாரரின் மரணத்திற்குப் பிறகு குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஓய்வூதியம் கோரும் சந்தர்ப்பங்களில், ஆவணத் தேவைகள் மிகவும் விரிவானதாகிவிடும். விண்ணப்பதாரர் இறப்புச் சான்றிதழ், சட்டப்பூர்வ வாரிசு அல்லது வாரிசு ஆவணங்கள், குடும்ப விவரங்கள் மற்றும் நியமனப் பதிவுகளை வழங்கத் தவறினால் கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படலாம். இந்த ஆவணங்கள் இல்லாமல், குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான (Family Pension) தகுதியை EPFO ​​சரிபார்க்க முடியாது.

4. பங்களிப்பு முரண்பாடுகள்

சில நேரங்களில் நிறுவன பங்களிப்புகளில் உள்ள முறைகேடுகள் காரணமாக ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக: EPS பங்களிப்புகள் காணாமல் போதல், தவறான ஊதிய அறிக்கை, பங்களிப்பு வரலாற்றில் உள்ள இடைவெளிகள். ஓய்வூதியத்தை அங்கீகரிக்கும் முன் இந்த முரண்பாடுகளை சரிபார்ப்பது அவசியமாகும்.

ஓய்வூதிய கோரிக்கை நிராகரிப்பு விகிதம் குறைந்து வருகிறது

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் EPS-95 இன் கீழ் ஓய்வூதிய கோரிக்கைகளின் நிராகரிப்பு விகிதம் படிப்படியாகக் குறைந்து வருவதாக அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. EPFO-வின் ஆன்லைன் ஈ-நாமினேஷன் மற்றும் டிஜிட்டல் குடும்பப் பதிவுகளுக்கான அழுத்தம் ஒரு முக்கிய காரணம். இது அத்தியாவசிய பயனாளி விவரங்கள் ஏற்கனவே அமைப்பில் கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது. ஓய்வூதிய க்ளெய்ம்கள் தாக்கல் செய்யப்படும்போது ஆவண இடைவெளிகளின் வாய்ப்புகளை இது குறைக்கிறது.

ஓய்வூதிய க்ளெய்ம்களை தீர்க்க EPFO ​​எவ்வளவு காலம் எடுக்க வேண்டும்

EPS-95 இன் விதிகளின் கீழ், முழுமையான ஓய்வூதிய க்ளெய்ம் 20 நாட்களுக்குள் தீர்க்கப்பட வேண்டும். இருப்பினும், ஆவணங்கள் காணாமல் போகும்போது, ​​தரவு சரிபார்ப்பு தேவைப்படும்போது மற்றும் பதிவுகளில் திருத்தங்கள் தேவைப்படும்போது பொதுவாக தாமதங்கள் ஏற்படுகின்றன. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், விண்ணப்பதாரர்கள் தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க அல்லது முரண்பாடுகளை சரிசெய்ய கூடுதல் நேரம் தேவைப்படுகிறது.

வலைத்தள சிக்கல்களும் EPFO ​​எடுத்த நடவடிக்கைகளும்

பல EPFO ​​உறுப்பினர்கள் EPFO ​​போர்ட்டலில் அடிக்கடி ஏற்படும் செயலிழப்பு மற்றும் மெதுவான செயல்திறன் குறித்தும் புகார் அளித்துள்ளனர். இதற்காக ஒரு தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வு நடத்தப்பட்டதாகவும், புதிய சேவையகங்கள் மற்றும் சேமிப்பக அமைப்புகளை நிறுவுதல்; அதிக போக்குவரத்தை கையாள அதிகரித்த அமைப்பு திறன்; புதிய ரவுட்டர்கள், சுவிட்சுகள் மற்றும் அதிக அலைவரிசையைப் பயன்படுத்துதல்; மேம்பட்ட பாதுகாப்பு கருவிகள் மற்றும் ஃபயர்வால்களை நிறுவுதல் மற்றும் ஒரு பிரத்யேக பாதுகாப்பு செயல்பாட்டு மையத்தை உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட பல மேம்பாடுகள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நடவடிக்கைகள் EPFO ​​ஒருங்கிணைந்த போர்ட்டலின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதையும், உறுப்பினர்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆன்லைன் சேவைகளை மென்மையாக்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

