  • Tamil News
  • Business
  • EPFO : பிஎப் பென்ஷன் சர்ச்சை.. அரசு உத்தரவு புறக்கணிப்பு

EPFO : பிஎப் பென்ஷன் சர்ச்சை.. அரசு உத்தரவு புறக்கணிப்பு

EPFO : பிஎப் பென்சன் விவகாரத்தில் இபிஎப்ஓ அரசு உத்தரவை ஊழியர் வருங்கால நிதி அமைப்பு புறக்கணித்திருப்பது சர்ச்சையாகியுள்ளது  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 1, 2025, 11:10 AM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்
  • பென்சன் விவகாரத்தில் சர்ச்சை
  • மத்திய அரசு எழுதியுள்ள கடிதம்

EPFO : பிஎப் பென்ஷன் சர்ச்சை.. அரசு உத்தரவு புறக்கணிப்பு

EPFO : ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), மத்திய அரசின் நேரடி உத்தரவையும் மீறியதோடு, அதிக பி.எஃப். பென்ஷன் வழங்குவது தொடர்பான உச்ச நீதிமன்றத்தின் 2022 ஆம் ஆண்டு உத்தரவையும் நடைமுறையில் குறைத்து மதிப்பிட்டுள்ளது என மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் ஒரு கடிதம் அதிர்ச்சித் தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

அமைச்சகத்தின் கடிதம் சொல்வது என்ன?

2023 மே 31 தேதியிட்ட அந்தக் கடிதத்தில், தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் துணைச் செயலாளர், மத்திய வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையருக்கு (CPFC) எழுதியுள்ள கடிதத்தில், அதிக ஊதியத்தில் பங்களிப்புச் செய்ய ஊழியர்கள் மற்றும் முதலாளிகளுக்குத் தேவையான நடைமுறைத் தடைகளை (Procedural Obstacles) EPFO தான் உருவாக்கியுள்ளது என்பது தெளிவாகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிக ஊதியத்தில் பங்களிப்புச் செய்வதற்கு விண்ணப்பிக்கும் படிவங்களையும், அதற்கு EPFO அனுமதி வழங்குவதற்கான படிவங்களையும் EPFO முறையாக வழங்கவில்லை. அதிக பங்களிப்புகளைப் பெற்றபோதும், பல அலுவலகங்கள் அனுமதி வழங்கவில்லை. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பிரச்சினையும் "EPFO-வின் தவறான நிர்வாகத்தால் (EPFO’s mismanagement) தான் எழுந்தது என்றும் அமைச்சகம் கடுமையாக குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

பென்ஷன் மறுக்கக் காரணம் EPFO-வின் சொந்த குறைபாடா?

தற்போது, அதிக பென்ஷனுக்குத் தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அனுமதி மறுக்க, EPFO தனது சொந்தக் குறைபாடுகளைக் (Own Lapses) காரணம் காட்டுவதாகவும் அமைச்சகம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. "இந்த விவகாரம் முழுவதுமே EPFO-வின் தவறான நிர்வாகத்தால் எழுந்துள்ளது. இப்போது, அதிக ஊதியத்தில் பென்ஷன் பெறுவதற்குத் தகுதியற்றதற்கான முக்கியக் காரணமாக EPFO இதனைக் காட்டுகிறது. இது உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளைச் செயல்படுத்த ஒரு முக்கியத் தடையாக மாறி வருகிறது," என்று அந்தக் கடிதம் தெரிவிக்கிறது.

மத்திய அமைச்சரின் தெளிவான உத்தரவு புறக்கணிப்பு

தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் அந்தக் கடிதத்தில், ஓய்வுக்கு முந்தைய 60 மாதங்களின் சராசரிச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் பென்ஷன் கணக்கிடப்பட வேண்டும் என்று தொழிலாளர் அமைச்சர் தெளிவாக அறிவுறுத்தியுள்ளார் என்ற தகவலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பென்ஷன் தொகையில் பெரும் சரிவு 

மே 2023 உத்தரவுக்குப் பிறகு, EPFO ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டது. அதில், பென்ஷன் கணக்கீடு முறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்தது. புதியவர்கள் அதாவது, செப்ப்டம்பர் 1, 2014-க்குப் பிறகு இணைந்தவர்கள் ஓய்வுக்கு முந்தைய 60 மாதங்களின் சராசரிச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் பென்ஷன் கணக்கிடப்படும். பழையவர்கள், அதாவது செப்டம்பர் 1, 2014-க்கு முன் இணைந்தவர்கள் ஓய்வுக்கு முந்தைய 12 மாதங்களின் சராசரிச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் பென்ஷன் கணக்கிடப்படும். ஆனால், நடைமுறையில் 'புரோ-ரேட்டா முறை' (Pro-rata method) எனப்படும் விகிதாசார முறையைப் பயன்படுத்த ஆரம்பித்ததால் பென்ஷன் தொகைகள் கடுமையாகக் குறைந்துள்ளன.

என்ன நடந்தது?

இந்த முறையில், 2014-க்கு முன்னும் பின்னும் உள்ள சேவைப் பிரிவுகள் தனித்தனியாகக் கணக்கிடப்படுகின்றன. இதனால், 2014-க்கு முந்தைய சேவைக்கான பென்ஷன், அன்றைய 2014 ஆம் ஆண்டு சம்பளத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, அதிக சம்பளத்தில் பங்களித்தவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மிகக் குறைந்த பென்ஷன் பெற்றுள்ளனர்.

உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு எப்படித் தவிர்க்கப்பட்டது?

உச்ச நீதிமன்றம் நவம்பர் 4, 2022 அன்று, தகுதியுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அதிக பி.எஃப். பென்ஷன் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தது. ஆனால், அமைச்சகத்தின் கடிதத்தின்படி, மே 2023 வரை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 15.9 லட்சம் விண்ணப்பங்களில் ஒருவருக்குக் கூட அதிக பென்ஷன் பெறத் தகுதி இருப்பதாக EPFO அறிவிக்கவில்லை. அதிகச் சம்பளத்தில் பங்களிப்பு செய்வதற்கான கூட்டு விருப்ப (Joint Option) விண்ணப்பச் சிக்கல்கள் பின்னர் தீர்க்கப்பட்டாலும், EPFO அறிமுகப்படுத்திய இந்த புரோ-ரேட்டா முறை, ஊழியர்களின் பென்ஷன் தொகையைக் குறைத்து, மத்திய அரசின் நேரடி உத்தரவையும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையும் செயல்திறனில் குறைத்து மதிப்பிட்டதாக இந்த விவகாரம் அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

EPFOEPFO PensionEPF pension new rulesPF

