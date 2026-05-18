/EPFO : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! பிஎப் பென்சன் மாதம் ரூ.3000 ஆக உயர்வு?

EPFO: நாட்டில் உள்ள லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நற்செய்தி, மாதம் ஓய்வூதியம் 3 ஆயிரம் ஆக உயர்த்துவது குறித்த முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.
EPFO: நாட்டின் லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்கள், இபிஎஸ்-95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதியளிக்கும் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம், குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து ரூ.3,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்து சாதகமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மத்திய அறங்காவலர் வாரியத்தின் (CBT) கூட்டத்தில் இந்த முன்மொழிவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
தற்போதைய நிலை
தற்போது இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வு பெற்ற பல ஊழியர்களுக்குக் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 மட்டுமே கிடைக்கிறது. அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில் இந்தத் தொகை மிகவும் குறைவு என்ற புகார் பல ஆண்டுகளாக எழுந்து வந்தது. இப்போது, இந்த குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை நேரடியாக ரூ.3,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்து தீவிர ஆலோசனைகள் நடந்து வருகின்றன.
சிபிடி கூட்டத்தில் நடந்தது என்ன?
இபிஎப்ஓ-வின் மிக முக்கியமான முடிவெடுக்கும் அமைப்பாக மத்திய அறங்காவலர் வாரியம் விளங்குகிறது. இந்த வாரியத்தின் தொடர் கூட்டங்களில் ஓய்வூதிய உயர்வுக்கான முன்மொழிவு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு, அதற்கு கொள்கை ரீதியான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காகத் தொழிற்சங்கங்கள் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வந்தன.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பலன்
இந்த முடிவு இறுதியானால், நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான இபிஎஸ்-95 ஓய்வூதியதாரர்கள் நேரடியாக நிதியுதவி பெற முடியும். குறிப்பாகத் தனியார் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள், சிறிய நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் மற்றும் குறைந்த வருவாய் பிரிவைச் சேர்ந்த குடிமக்கள் இதனால் பெரிதும் பயனடைவார்கள். தற்போதைய பணவீக்கத்தில் ஆயிரம் ரூபாயைக் கொண்டு மாதாந்திரச் செலவுகளைச் சமாளிப்பது சாத்தியமற்றது என்று பல அமைப்புகள் கூறி வருகின்றன.
சம்பள வரம்பிலும் மாற்றம் வர வாய்ப்பு
தற்போது EPF மற்றும் இபிஎஸ் பங்களிப்பிற்கான அடிப்படைச் சம்பள வரம்பு ரூ.15,000 ஆக உள்ளது. அதை ரூ.25,000 முதல் ரூ.30,000 வரை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலுத்து வருகிறது. அரசாங்கம் இந்த மாற்றத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தால், எதிர்காலத்தில் ஊழியர்களின் பிஎப் பங்களிப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகை ஆகிய இரண்டுமே அதிகரிக்கும்.
யுபிஐ மூலம் பிஎப் எடுக்கும் வசதி விரைவில்?
இபிஎப்ஓ தரப்பிலிருந்து டிஜிட்டல் வசதிகளுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பிஎப் தொகையை நேரடியாக யுபிஐ மூலம் வங்கிச் கணக்கிற்கு மாற்றும் செயல்முறை இறுதி கட்டத்தில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், புதிய 'EPFO 3.0' போர்டல் மூலம் பிஎப் மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான நடைமுறைகள் இன்னும் எளிதாக வாய்ப்புள்ளது.
இறுதி முடிவு எப்போது?
ஓய்வூதிய உயர்வு குறித்து விவாதங்களும் ஒப்புதல்களும் எட்டப்பட்டிருந்தாலும், இறுதி ஒப்புதலுக்கு மத்திய அரசு மற்றும் நிதி அமைச்சகத்தின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். இதற்கு முன்பும், நிதிப் பற்றாக்குறை காரணமாக ஓய்வூதிய உயர்வுக்கான முன்மொழிவுகள் முடங்கிப் போன நிகழ்வுகள் உண்டு. எனவே, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை இந்த முடிவு பரிசீலனையில்தான் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.
ஓய்வூதியதாரர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரிப்பு
நாடு முழுவதும் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் அமைப்புகள் இந்த நடவடிக்கையை வரவேற்றுள்ளன. எனினும், பல அமைப்புகள் 3 ஆயிரத்தை விட அதிகமான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தைக் கோரி வருகின்றன. சில அமைப்புகள் ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,500 முதல் ரூ.9,000 வரை உயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. இருப்பினும், ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து 3 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவது ஒரு பெரிய மாற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.