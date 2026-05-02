ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வரப்போகும் நற்செய்தி! பென்ஷன் ரூ.7,500 யாருக்கு கிடைக்கும்?

epfo : இந்தியாவில் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட கால போராட்டத்திற்கும் கோரிக்கைக்கும் ஒரு விடிவுகாலம் பிறக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை ரூ.1,000-லிருந்து ரூ.7,500 ஆக உயர்த்துவது குறித்த ஆலோசனைகள் மத்திய அரசிடம் தீவிரமடைந்துள்ளன. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே காண்போம்.
நீண்ட கால கோரிக்கை
தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ரூ.1,000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் என்பது இன்றைய காலகட்டத்தின் அத்தியாவசியத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய போதுமானதாக இல்லை என்று பல ஆண்டுகளாக தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் வாதிட்டு வருகின்றன. உணவுப் பொருட்கள், மருந்துச் செலவுகள் மற்றும் இதர அன்றாடத் தேவைகளின் விலைவாசி உயர்வுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்தத் தொகை மிகவும் குறைவானது. இதனால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தை ரூ.7,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுப்பெற்றது. இந்தக் கோரிக்கைக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில், ஒரு நாடாளுமன்றக் குழுவும் இந்த பென்ஷன் உயர்வுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. அரசின் இந்த முடிவுக்காக லட்சக்கணக்கான முதியவர்கள் ஆவலுடன் காத்துக்கிடக்கின்றனர்.
யாருக்கெல்லாம் இதன் மூலம் பலன் கிடைக்கும்?
இந்த உயர்வு நடைமுறைக்கு வரும் பட்சத்தில், EPS-95 திட்டத்தின் கீழ் வரும் அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள். குறிப்பாக, தனியார் துறையில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற நடுத்தர மற்றும் குறைந்த வருவாய் கொண்ட பிரிவினருக்கு இது ஒரு பெரிய நிதியுதவியாக இருக்கும். பணவீக்கம் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில், இந்த கூடுதல் தொகை அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்தும்.
இதர வசதிகள்
ஓய்வூதியத் தொகையை உயர்த்துவது மட்டுமல்லாமல், தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO) தனது சேவைகளை எளிமைப்படுத்தவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் சந்தாதாரர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான பணத்தை வங்கிகளுக்குச் செல்லாமலேயே எளிதாகப் பெறும் வகையில், ஏடிஎம் மூலமாகப் பணம் எடுக்கும் வசதியை அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) வைப்புத்தொகைக்கு 8.25% வட்டி விகிதம் வழங்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இது ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்கிறது.
டிஜிட்டல் மயமாக்கல்
சமீபகாலமாக EPFO தனது க்ளைம் செட்டில்மென்ட் முறையை முழுமையாகத் தானியங்கி மற்றும் டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது. இதன் மூலம் ஆவண வேலைகள் குறைக்கப்பட்டு, மிகக் குறுகிய காலத்தில் பணம் பயனாளிகளுக்குச் சென்றடைகிறது. இந்த பென்ஷன் உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டால், அது இந்தியாவில் உள்ள கோடிக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். முதியோர் காலத்தில் மற்றவர்களைச் சார்ந்து இருக்க வேண்டிய நிலையை இது குறைக்கும். அரசின் இறுதி முடிவுக்காக ஒட்டுமொத்த ஓய்வூதியதாரர்களும், அவர்களின் குடும்பங்களும் காத்திருக்கின்றனர்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் கவனத்திற்கு
இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும் வரை, ஓய்வூதியதாரர்கள் அரசின் செய்திக் குறிப்புகளைக் கவனிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
