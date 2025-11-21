EPS Pension: 50, 58, 60.. எந்த வயதில் 8% கூடுதல் ஒய்வூதியம் கிடைக்கும்? நோட் பண்ணுங்க மக்களே!!

EPFO Latest News: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது. ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) EPFO ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு தொகையை டெபாசிட் செய்கிறார்கள். அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறது. நிறுவனம் டெபாசிட் செய்யும் தொகையில் ஒரு பகுதி இபிஎஸ் கணக்கிற்கு செல்கிறது. இதிலிருந்து பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதிய தகுதி
இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து, EPFO -வில் பங்களித்தால், EPS -இன் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற தகுதி பெறுவார்கள். ஓய்வூதியத் தொகை ஊழியர்களின் சேவை காலம் மற்றும் ஊழியரின் சம்பளத்தை பொறுத்தது. இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்
பொதுவாக, EPFO -வின் கீழ் கிடைக்கும் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் 58 வயதில் கிடைக்கும். இருப்பினும், 58 வயதிற்கு முன்போ அல்லது அதற்குப் பின்னரோ அதைப் பெற ஊழியர்கள் தேர்வு செய்யலாம். ஊழியர்களுக்கு இரண்டு விருப்பங்கள் கிடைக்கும். இந்த முடிவை யோசித்து எடுக்க வேண்டும். ஏனெனறால், இது அவரது ஒட்டுமொத்த ஓய்வூதியத்தைப் பாதிக்கும்.
3 வழிகளில் ஓய்வூதியத்தை எடுக்கலாம்
- 50 வயதுக்கு பிறகு 58 வயதுக்குள்
- 58 வயதில்
- 58 வயதிற்கு பிறகு
இந்த 3 வகைகளுக்குமான EPFO விதிகளைப் பற்றி இங்கே காணலாம்.
Early Pension: 50 முதல் 58 வயதுக்குள் கிடைக்கும் ஆரம்ப ஓய்வூதிய விருப்பம்
EPFO விதிகளின் படி, 58 வயதிற்கு முன்னரும் ஓய்வூதியம் பெறும் வசதி அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த வகையான ஓய்வூதியம் ஆரம்ப ஓய்வூதியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 50 முதல் 58 வயது வரை எப்போது வேண்டுமானாலும் இதற்கு ஊழியர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இருப்பினும், இதில் ஒரு குறைபாடு உள்ளது. 58 வயதுக்கு முன் எடுக்கப்படும் ஓய்வூதியத்தில், 58 வயதுக்கு குறைவான ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் 4% குறைவான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
உதாரணமாலக, ஒரு உறுப்பினர் 56 வயதில் ஓய்வூதியம் பெறத் தேர்வுசெய்தால், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஓய்வூதியம் பெறுவதால், அவருக்கு 8% குறைவான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். அதாவது அவருக்கு 58 வயதில் கிடைத்திருக்க வேண்டிய ஓய்வூதியத்திலிருந்து 8% குறைக்கப்பட்டு 92% ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். ஆரம்பகால ஓய்வூதியத்திற்கு Composite Claim Form மற்றும் Form 10D தேவை.
58 வயதில் ஓய்வூதியம்
58 வயது என்பது EPFO -வின் டீஃபால்ட் ஓய்வூதிய வயதாக கருதப்படுகிறது. இந்த வயதில் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு எந்த விலக்கு அல்லது போனஸும் கிடையாது.
58 க்குப் பிறகு ஓய்வூதியம் பெறுவதன் நன்மைகள்?
விதிகளின்படி, உழியர்கள் விரும்பினால், 58 வயதுக்குப் பிறகும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு EPS-க்கு தொடர்ந்து பங்களிக்கலாம் என்பது பல உறுப்பினர்களுக்குத் தெரியாது. இந்த காலகட்டத்தில், அவர்களின் ஓய்வூதியம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு போனஸ் கிடைக்கும். 58 க்கு பதிலாக 60 வயதில் உங்கள் ஓய்வூதியத்தை நீங்கள் எடுத்துக் கொண்டால், உங்கள் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கும் என்பதால் உங்கள் சலுகைகள் அதிகரிக்கும்.
போனஸ் எப்படி கிடைக்கிறது?
- 1 வருடம் (58–59) + 4%
- 2 ஆண்டுகள் (58–60) + 8%
ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற 60 வயது வரை காத்திருந்தால், வருடத்திற்கு கூடுதலாக 4%, 2 ஆண்டுகளுக்கு கூடுதலாக 8% பெறலாம்.
10 வருட சேவையை முடிக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?
ஊழியர்கள் 10 வருட சேவையை முடிக்கவில்லை என்றால், அவரிடம் இபிஎஃப் தொகையை எடுக்க இரண்டு வழிகள் உள்ளன:
- PF தொகை + ஓய்வூதிய பங்களிப்பை எடுத்து கணக்கை மூடலாம்.
- ஒரு புதிய வேலையில் EPS கணக்கை இணைக்க Pension Scheme Certificate -ஐ வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
இந்த வழியில், 58 வயதுக்கு பதிலாக 60 வயதில் ஓய்வூதியம் பெறத் தொடங்கினால், ஊழியர்கள் 8% கூடுதல் ஓய்வூதியத்தின் பலனை பெறலாம்.
இபிஎஸ் ஓய்வுதியம் சுருக்கமாக..
- குறைந்தபட்சம் 10 வருட EPF பங்களிப்புகளை அளித்த ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு பெறும்போது ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது.
- 58 வயதிற்கு முன் 50 வயதிற்கு பிறகு ஓய்வூதியம் பெற்றால், ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் 4% குறைவான ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
- 60 வயது வரை காத்திருந்து ஓய்வூதியத்தை பெறுவதால் ஒரு ஆண்டுக்கு 4% போனஸ் கிடைக்கும். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மொத்தம் 8% கூடுதல் தொகை கிடைக்கும்.
- ஒரு ஊழியருக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கும் குறைவான சேவை இருந்தால், அவருக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்காது. அவர் EPS கணக்கில் உள்ள தொகையை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
