EPFO: பிஎப் ஓய்வூதிய விதியில் வந்த மிகப்பெரிய மாற்றம்

EPFO: தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு ஓய்வூதிய விதிகளில் கொண்டு வந்திருக்கும் முக்கிய மாற்றத்தை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 31, 2025, 07:46 PM IST
  • பிஎப் விதிகளில் வந்த முக்கிய மாற்றம்
  • ஓய்வூதிய விதிகளை இபிஎப்ஓ திருத்தியுள்ளது
  • தொழிலாளிகளுக்கு இது ஒரு குட் நியூஸ்

EPFO: பிஎப் ஓய்வூதிய விதியில் வந்த மிகப்பெரிய மாற்றம்

EPFO new pension rule 2025 : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO) ஓய்வூதியம் தொடர்பான விதிகளில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த புதிய விதிகளின்படி, இப்போது ஒரு மாதம் வேலை செய்து EPS பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்ட கணக்கில் பங்களித்தவர்களுக்கும் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உண்டு.

முன்னர் இருந்த விதி

முன்பு, ஒரு ஊழியர் ஆறு மாதங்களுக்குள் வேலையை விட்டு விலகினால், அவரது சேவைக்காலம் ‘பூஜ்யம் முழுமையான ஆண்டு’ (zero complete year) என கருதப்பட்டது. இதனால், ஆறு மாதங்களுக்குள் வேலையை விட்டு விலகியவர்களுக்கு ஓய்வூதியப் பங்களிப்பு இருந்தும் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை மறுக்கப்பட்டது. அதாவது, ஐந்து மாதங்கள் வேலை செய்தவர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியப் பங்களிப்பை இழந்தனர்.

புதிய விதி மற்றும் அதன் பலன்கள்

* ஏப்ரல்-மே 2024 இல் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையின்படி, ஒரு ஊழியர் ஒரு மாதம் வேலை செய்திருந்தாலும், அவர் EPS கணக்கில் பங்களிப்பு செய்திருந்தால், அவருக்கு ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உண்டு என்று EPFO தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

* இந்த மாற்றம் குறிப்பாக BPO, தளவாடங்கள் மற்றும் ஒப்பந்த பணியாளர்களுக்கு பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும், ஏனெனில் இந்தத் துறைகளில் பணியாளர்கள் குறுகிய காலத்தில் வேலையை விட்டு வெளியேறுவது பொதுவானது.

* குறுகிய காலத்திற்கு ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இந்த புதிய விதி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

* உதாரணமாக, ஒருவர் ஒரு மாதம் மட்டுமே வேலை செய்து பின்னர் வேலையை விட்டு விலகினால், அவர் பிஎஃப் பணத்தை திரும்பப் பெறலாம், ஆனால் EPS-க்கான பங்களிப்பு வீணாகாது.

பிஎஃப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை

* நீங்கள் ஆறு மாதங்களுக்குள் வேலையை விட்டு விலகியிருந்தால், உங்கள் பிஎஃப் பாஸ்புக்கில் EPS பங்களிப்பை சரிபார்க்கவும்.

* உங்களுக்கு ஓய்வூதியப் பங்கு வழங்கப்படவில்லை என்றால், 2024-இன் புதிய சுற்றறிக்கையை குறிப்பிட்டு EPFO-விடம் புகார் அளியுங்கள்.

* புகார் அளிக்கும்போது உங்கள் பாஸ்புக்கின் ஸ்கிரீன்ஷாட் அல்லது PDF-ஐ சேமித்து வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

முன்பு, குறைந்த சேவைக்காலம் கொண்ட ஊழியர்கள் EPS நிதியை திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்படவில்லை, இதனால் அவர்களின் பங்களிப்பு அங்கேயே முடங்கியது. ஆனால் EPFO-வின் இந்த மாற்றம் அவர்களுக்கு இந்த உரிமையை இப்போது வழங்கியுள்ளது.

EPFOEPFO new pension rule 2025PF pension updateEPS withdrawalEPFO circular

