EPFO Pension Rules: 2 மனைவிகள் இருந்தால் பிஎப் குடும்ப பென்சன் யாருக்கு கிடைக்கும்?

EPFO Pension Rules: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO) அதன் உறுப்பினர்களுக்கு ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) 1995-இன் கீழ் குடும்ப ஓய்வூதியத்தை வழங்குகிறது. ஆனால், குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவது தொடர்பாக பல குழப்பங்களும் சட்டச்சிக்கல்களும் தொடர்ந்து எழுந்து கொண்டே இருக்கின்றன. மனைவி, வாரிசுகள், பெற்றோர் ஆகியோரில் இந்த பென்சன் யாருக்கு கிடைக்கும்? என்பது தொடர்பான பிரச்சனைகள் இருப்பது போலவே, ஒரு உறுப்பினருக்கு இரண்டு மனைவிகள் இருக்கும் பட்சத்தில், ஓய்வூதியம் யாருக்குச் செல்லும் என்ற கேள்வியும் இருக்கிறது. இது தொடர்பாக பல குடும்பங்களுக்கு இடையே குழப்பங்களும், சில சமயங்களில் சட்டச் சிக்கல்களும் உருவாகிறது. இந்த முக்கியமான விவகாரத்தில், இபிஎஃப்ஓ -வின் ஓய்வூதிய விதிமுறைகள் 2025-இன்படி என்னென்ன விதிகள்? நடைமுறையில் உள்ளன என்பதை இங்கே தெளிவாகப் பார்க்கலாம்.
எந்த மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு, இறந்த ஊழியர் மேற்கொண்ட திருமணம், சட்டப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். ஒரு ஊழியர் இரண்டு மனைவிகளை வைத்திருந்தால், முதல் மனைவி உயிருடன் இருக்கும்போதே, அவர் செய்து கொண்ட இரண்டாவது திருமணம், பெரும்பாலும் சட்டப்படி செல்லாது. குறிப்பாக இந்து திருமணச் சட்டம், 1955 போன்ற சட்டங்களின் கீழ் ஏற்க்கப்படாது. எனவே, குடும்ப ஓய்வூதியம் கோருபவர்கள், குறிப்பாக இரண்டாவது மனைவி, தங்கள் திருமணத்தின் சட்டபூர்வமான செல்லுபடியை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். சட்டப்படி செல்லாத திருமணத்தின் மூலம் இரண்டாவது மனைவிக்கு ஓய்வூதிய உரிமை எதுவும் கிடைக்காது.
ஓய்வூதியம் யாருக்கு முதலில் கிடைக்கும்?
ஒரு இபிஎஃப்ஓ. உறுப்பினர் இறந்த பிறகு, இரண்டு திருமணங்களுமே சில சட்டச் சூழல்களின் கீழ் செல்லுபடியாகும் என்று கருதப்பட்டால், குடும்ப ஓய்வூதியம் யாருக்குச் சேரும் என்ற கேள்வி எழுகிறது. இந்தக் குழப்பத்தைத் தீர்க்க இபிஎஃப்ஓ தெளிவான வரிசைமுறையைப் பின்பற்றுகிறது.
முதல் மனைவியே முதன்மை உரிமையாளர்: குடும்ப ஓய்வூதியம் முதலில் முதல் மனைவிக்கே, அதாவது திருமணம் செய்த தேதியின் அடிப்படையில் மூத்த மனைவிக்கு வழங்கப்படுகிறது. திருமணத் தேதியின்படி யார் முதலில் வந்தாரோ, அவருக்கே ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான முதன்மை உரிமை உண்டு.
இரண்டாவது மனைவிக்கு எப்போது உரிமை: முதல் மனைவிக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும் வரை, இரண்டாவது மனைவிக்கு ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான உரிமை இல்லை. முதல் மனைவி இறந்த பிறகுதான் அல்லது அவர் தகுதியை இழந்தால், இரண்டாவது மனைவிக்கு ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான உரிமை கிடைக்கும். அதாவது, இரண்டு மனைவிகளும் ஒரே நேரத்தில் ஓய்வூதியம் பெற முடியாது. இது ஒரு தொடர்ச்சியான (Sequential) முறையில் மட்டுமே வழங்கப்படும்.
சட்டபூர்வமற்ற இரண்டாவது திருமணத்தின் நிலை என்ன?
இரண்டாவது திருமணம் சட்டப்படி செல்லுபடியாகவில்லை என்றால், நிலைமை மிகவும் எளிமையாகிறது. இபிஎஃப்ஓ. விதிமுறைகளின்படி, செல்லுபடியாகாத திருமணத்தின் மூலம் வந்த இரண்டாவது மனைவிக்குக் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு எந்த உரிமையும் இல்லை. இந்தச் சூழ்நிலையில், ஓய்வூதியம் முழுவதும் முதல் மனைவிக்கே நேரடியாகச் செலுத்தப்படும். ஒருவேளை, முதல் மனைவி இறந்த பிறகும் கூட, சட்டப்படி செல்லாத திருமணத்தைச் செய்துகொண்ட இரண்டாவது மனைவிக்கு ஓய்வூதியப் பயன் கிடைக்காது.
சட்டச் சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பது எப்படி?
பணிகள் மற்றும் ஓய்வூதியர் நலத்துறை அமைச்சகம் (DoPPW) போன்ற அரசு அமைப்புகள், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான (இ.பி.எஃப்.ஓ.வின் கீழ் இல்லாதவர்கள்) ஓய்வூதிய விதிகளில், ஒரு அரசு ஊழியருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சட்டபூர்வமான மனைவிகள் இருக்கும் பட்சத்தில், ஓய்வூதியம் இருவருக்கும் சமமாகப் பிரித்து வழங்கப்படலாம் என்றும் (மத்திய சிவில் சேவைகள் ஓய்வூதிய விதிகள், 2021-இன் கீழ்) தெளிவுபடுத்தியுள்ளன.
ஆனால், இ.பி.எஃப்.ஓ.வின் பொதுவான குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகள், திருமணத்தின் சட்டபூர்வமான செல்லுபடியை (Validity) அடிப்படையாகக் கொண்டே குடும்ப ஓய்வூதிய விநியோகத்தின் வரிசைமுறையை (Order of Entitlement) அமைக்கிறது. இதனால், ஓய்வூதியப் பங்கீடு குறித்த குடும்பத் தகராறுகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன, மேலும் அரசாங்க ஆவணங்களின்படி பணம் செலுத்துதல் சீராக நடைபெறுவதும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஓய்வூதியப் பலன்கள், திருமணத்தின் செல்லுபடியாகும் காலம், திருமணத்தின் தேதி மற்றும் வாரிசுரிமை வரிசை ஆகியவற்றின் அடிப்படையிலேயே தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
