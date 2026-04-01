இபிஎப்ஓ ஓய்வூதியம் : மத்திய அரசு கொடுத்த அதிரடி விளக்கம்!

EPFO Pension : தனியார் துறையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாக இபிஎப்ஓ ஓய்வூதியம் இருக்கிறது. தொழிலாளர்களின் எதிர்காலத்தை உறுதி செய்யும் இந்த ஓய்வூதியம் குறித்து ஊழியர்களுக்கு மத்திய அரசு இப்போது புதிய விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளது. உண்மையான அடிப்படை சம்பளத்தில் இருந்து ஓய்வூதியம் கணக்கிட வேண்டும் என ஊழியர்கள் நீண்டகாலமாக கோரிக்கை விடுத்து வரும் நிலையில், எந்த சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் கணக்கீடு செய்யப்படும் என நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.
தற்போதைய விதி சொல்வது என்ன?
தற்போதுள்ள விதிகளின்படி, இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு அதிகபட்ச சம்பள வரம்பாக 15,000 ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஊழியரின் உண்மையான சம்பளம் 50,000 ரூபாயாக இருந்தாலும், ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டிற்கு 15,000 ரூபாய் மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இதனால் ஓய்வுபெற்ற பிறகு கிடைக்கும் தொகை மிகவும் குறைவாக இருக்கும். இதற்கு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் வருத்தம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த 15,000 ரூபாய் என்ற வரம்பை நீக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
மத்திய அரசு கொடுத்துள்ள விளக்கம்
மக்களவையில் இது குறித்து எழுந்த கேள்விக்கு, மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா விளக்கம் அளித்தார். EPS-95 திட்டத்தின் கீழ், முதலாளியின் பங்களிப்பில் 8.33% மற்றும் மத்திய அரசின் சார்பில் 1.16% நிதி ஓய்வூதிய நிதியத்திற்குச் செல்கிறது. ஆனால், இந்த பங்களிப்பு அனைத்தும் 15,000 ரூபாய் என்ற சம்பள வரம்பிற்கு உட்பட்டே கணக்கிடப்படுகிறது. எனவே, தற்போதைய சூழலில் ஓய்வூதியத்தை உண்மையான சம்பளத்துடன் இணைக்கும் திட்டம் ஏதும் அரசிடம் இல்லை என்று அவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார். மத்திய அரசின் அறிவிப்பு ஊழியர்களுக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தை இபிஎப்ஓ பயன்படுத்துகிறது.
மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய சேவைக்காலம் × ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம்) ÷ 70
இங்கு 'ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம்' என்பது அரசு நிர்ணயித்துள்ள 15,000 ரூபாய் வரம்பையே குறிக்கிறது. இதனால்தான் அதிக சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்கும் ஓய்வூதியத் தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவைத் தாண்டுவதில்லை.
அதிக ஓய்வூதிய வாய்ப்பு யாருக்கு?
உண்மையான சம்பள அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் பெற சிலருக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 1, 2014-க்கு முன்னதாகவே பணியில் சேர்ந்து, உயர் சம்பளத்தில் பங்களிப்பு செய்ய விருப்பம் தெரிவித்தவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு உள்ளது. உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பைத் தொடர்ந்து, தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு இதற்கான காலக்கெடு வழங்கப்பட்டு விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. ஆனால், 2014-க்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்த புதிய உறுப்பினர்களுக்கு இந்த 15,000 ரூபாய் வரம்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர் சங்கங்களின் கோரிக்கை என்ன?
அரசின் இந்த விளக்கத்தால் ஊழியர் சங்கங்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளன. இன்றைய விலைவாசி உயர்வு மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகளைக் கணக்கிடும்போது, 15,000 ரூபாய் சம்பள வரம்பில் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் ஒருவரின் அடிப்படைத் தேவைகளைக் கூட பூர்த்தி செய்யாது என்று தெரிவித்துள்ளன. ஒரு ஊழியர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் கடினமாக உழைத்து அதிக சம்பளம் வாங்கும்போது, அதற்கேற்ப ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட வேண்டியது சமூக நீதியாகும் என வலியுறுத்தியுள்ளன.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், உண்மையான சம்பள அடிப்படையில் அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்கும் திட்டம் தற்போது அரசிடம் இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது. எனினும், ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு வருங்காலத்தில் இந்த சம்பள வரம்பு உயர்த்தப்படுமா அல்லது புதிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
