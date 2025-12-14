EPFO : விண்ணப்பித்த 3 நாட்களில் பிஎப் பணம்! இவர்களுக்கு மட்டும் கிடைக்காது

EPFO : பிஎப் பணம் உடனடியாக வேண்டும் என்பவர்களுகாக இபிஎப்ஓ லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஒன்றை கொடுத்துள்ளது. இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுபவர்களுக்கு அதிகபட்சம் 3 நாட்களில் பிஎப் பணம் கிடைத்துவிடும் என இபிஎப்ஓ தெரிவித்துள்ளது. மேலும், உங்கள் பிஎஃப் (PF) பணத்தை நீங்கள் கேட்டு விண்ணப்பிக்கும்போது, அது எத்தனை நாட்களில் உங்கள் கைக்கு வரும் என்பதை, நீங்கள் கடைப்பிடிக்கும் வழிமுறைகள்தான் தீர்மானிக்கின்றன என்பதையும் இபிஎப்ஓ தெரிவித்துள்ளது. எனவே, இபிஎப்ஓ கூறியுள்ளபடி, யாரெல்லாம் ஸ்மார்ட்டாக செயல்பட்டு வெறும் 3 நாட்களில் பிஎப் பணத்தைப் பெற முடியும், யாரெல்லாம் பிஎப் பணத்தை பெற முடியாமல் திணறுவார்கள் என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.
பிஎப் பணம் யாருக்கு மூன்று நாட்களில் கிடைக்கும்?
நீங்கள் ஒரு பிஎஃப் கோரிக்கையைத் தாக்கல் செய்து, அந்தப் பணம் வெறும் 3 நாட்களில் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்கு வந்து சேர வேண்டுமானால், நீங்கள் என்ற புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட வேண்டும். அதாவது, நீங்கள் EPFO வெளியிடும் வீடியோக்கள் மற்றும் தகவல்களைக் கவனித்து, விதிகள் பற்றி எப்போதும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். மத்திய அரசின் அனைத்து சேவைகளையும் ஒரே இடத்தில் தரும் UMANG செயலியைப் பயன்படுத்தி, அதன் சேவைகள் சுலபமாக பெறும் வழிமுறைகளை முன்கூட்டியே தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும்.
உங்களின் புரொபைலுடன் KYC விவரங்களை, ஆதார், பான், வங்கி விவரங்கள் பிஎஃப் கணக்குடன் இணைத்து எப்போதும் அப்டேட்டான நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். இப்படி இருந்தால், நீங்கள் திருமணத்திற்காகவோ அல்லது வேறு தேவைக்காகவோ பிஎஃப் தொகையைக் கோரும்போது, எந்தவித கட்டணமும் செலுத்தாமல், வீட்டிலிருந்தே ஆன்லைனில் கோரிக்கை தாக்கல் செய்ய முடியும். உங்களது கோரிக்கை சரியாக இருப்பதால், பிஎஃப் தொகை சரியாக 3 நாட்களில் செயல்முறைப்படுத்தப்பட்டு, வங்கிக் கணக்கிற்கு வந்து சேரும்.
பிஎப் பணம் யாருக்கு மூன்று நாட்களில் கிடைக்காது?
அதுவே, மேலே சொல்லபட்ட எந்த வழிமுறைகளையும் பின்பற்றாதவர்களாக இருப்பின் நிச்சயம் நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி உங்களுடைய பிஎப் கோரிக்கை ஏற்கப்படாது, பணமும் மூன்று நாட்களில் வந்து சேராது. ஏனென்றால், EPFO-வின் விதிமுறைகள், புதிய நடைமுறைகள் பற்றி எதுவும் தெரியாமல் இருப்பீர்கள், அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தையோ அல்லது விழிப்புணர்வு வீடியோக்களையோ பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள். பிஎஃப் கணக்கில் உங்களின் எந்த தகவலும் அப்டேட் செய்யாமல் இருப்பதோடு, KYC விவரங்களும் இணைக்கப்படாமல் வைத்திருப்பீர்கள்.
இதனால், உங்களுக்கு ஆன்லைனில் பிஎப் கேட்டு எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பது தெரியாமல் இருக்கும். அதற்காக, பிஎஃப் கோரிக்கை படிவத்தை தாக்கல் செய்ய ஒரு தனிப்பட்ட ஆலோசகருக்குப் பணம் செலுத்துவீர்கள். இதனால் ஈஸியாக செய்ய வேண்டிய வேலைக்கு பணம் செலுத்துவீர்கள். அதுமட்டுமல்லாமல், கேஓய்சி அப்டேட் செய்யாமல் இருந்தால், உங்களின் கோரிக்கை நிராகரிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. மொத்தத்தில் பணமும் விரயமாகிறது, நேரமும் வீணாகிறது.
EPFO-வின் இறுதி எச்சரிக்கை
இபிஎப்ஓ சொல்வது எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான், பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஸ்மார்ட்டாக இருக்க வேண்டும், உங்கள் KYC விவரங்களை உடனடியாகப் புதுப்பிக்கவும், UMANG செயலி அல்லது EPFO போர்ட்டலைப் பயன்படுத்தவும். யாருக்கும் ஒரு பைசா கூடக் கட்டணம் கொடுக்காமல், உங்களது கோரிக்கைகளை நீங்களே தாக்கல் செய்யுங்கள். அவ்வாறு செய்தால், நீங்கள் கோரும் தொகை வெறும் 3 நாட்களில் உங்களை வந்தடையும்.
