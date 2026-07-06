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EPFO புதிய விதி: 1 வருடத்திற்குள் வேலையை விட்டால் PF பணத்தை எடுக்க முடியுமா?

EPFO PF Withdrawal Rules 2026: EPFO புதிய விதிப்படி, 1 வருடத்திற்குள் வேலையை விட்டால் PF பணத்தை எடுக்க முடியுமா?  புதிய விதிமுறைகள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 06, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:22 PM IST
EPFO புதிய விதி: 1 வருடத்திற்குள் வேலையை விட்டால் PF பணத்தை எடுக்க முடியுமா?
Image Credit: EPFO PF Withdrawal Rules 2026Source: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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