/EPFO புதிய விதி: 1 வருடத்திற்குள் வேலையை விட்டால் PF பணத்தை எடுக்க முடியுமா?

EPFO PF Withdrawal Rules 2026: தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் எதிர்காலச் சேமிப்பாகவும், அவசர கால நிதி ஆதாரமாகவும் பிஎப் பணம் கருதப்படுகிறது. பொதுவாக, நீண்ட வருடங்கள் பணிபுரிந்த பிறகுதான் பிஎப் பணத்தை முழுமையாக எடுக்க முடியும் என்ற எண்ணம் பலரிடம் உள்ளது. ஆனால், தற்போதைய கார்ப்பரேட் சூழலில் பலர் சேர்ந்த ஒரு வருடத்திற்குள்ளாகவே தங்களின் வேலையை மாற்றி விடுகிறார்கள். அப்படி ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்து 1 வருடத்திற்கும் குறைவாக வேலை பார்த்தவர்கள் தங்களின் பிஎப் கணக்கில் உள்ள பணத்தை எடுக்க முடியுமா? அதற்கான இபிஎப்ஓ அமைப்பின் புதிய விதிமுறைகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இந்த பதிவில் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
ஆம், இபிஎப்ஓ-வின் புதிய விதிமுறைகளின்படி, நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்து 1 வருடம் முடிவதற்குள் வேலையை விட்டு நின்றாலும், உங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ள பணத்தை ஆன்லைன் மூலம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ஆனால், இதற்கு ஊழியர்கள் சில முக்கிய நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது அவசியமாகும்.
60 நாட்கள் வேலையின்மை: நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து விலகிய பிறகு, தொடர்ந்து 60 நாட்கள், அதாவது 2 மாதங்கள் எந்தவொரு புதிய வேலையிலும் சேராமல் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் வேலையில்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்த பிறகே பிஎப் பணத்தை எடுக்க விண்ணப்பிக்க முடியும்.
புதிய நிறுவனத்தில் சேர்ந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?: ஒருவேளை நீங்கள் முந்தைய நிறுவனத்தை விட்டு விலகிய 60 நாட்களுக்குள் வேறொரு புதிய நிறுவனத்தில் வேலைக்குச் சேர்ந்துவிட்டால், பழைய பணத்தை எடுக்க முடியாது. அதற்குப் பதிலாக, உங்களுடைய பழைய யுஏஎன் எண்ணைப் புதிய நிறுவனத்திடம் வழங்கி, பழைய பிஎப் கணக்கில் உள்ள தொகையைப் புதிய கணக்கிற்கு எளிதாக மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
ஒரு வருடத்திற்குள் வேலையை விடுபவர்கள் தங்களின் பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள மொத்தப் பணத்தையும் முழுமையாக எடுக்க முடியாது என்பதுதான் இபிஎப்ஓ-வின் தற்போதைய புதிய விதியாகும்.
புதிய விதிகளின்படி, பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்களது கணக்கில் குறைந்தபட்சம் 25 சதவீத தொகையை அப்படியே வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, நீங்கள் அவசரத் தேவைக்காகப் பணம் எடுக்கும்போது, உங்கள் கணக்கில் இருக்கும் மொத்த தொகையில் இருந்து அதிகபட்சமாக 75 சதவீத பணத்தை மட்டுமே எடுக்க அனுமதி வழங்கப்படும்.
உதாரணமாக, நீங்கள் 1 வருடத்திற்கும் குறைவாக வேலை பார்த்த காலத்தில் உங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் மொத்தம் ரூ.50,000 டெபாசிட் ஆகியுள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
புதிய விதியின்படி, 25% தொகையான ரூ.12,500-ஐ நீங்கள் கணக்கிலேயே விட்டுவிட வேண்டும்.
மீதமுள்ள 75% தொகையான ரூ.37,500-ஐ மட்டுமே உங்களால் கணக்கில் இருந்து அவசரக் காலத் தொகையாக எடுக்க முடியும்.
விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடைய ஊழியர்கள், இபிஎப்ஓ அமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ உறுப்பினர் இணையதளமான https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ என்ற முகவரிக்குச் சென்று தங்களின் UAN எண் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் (Password) பயன்படுத்தி லாகின் செய்து, ஆன்லைன் மூலமாகவே தங்களின் பிஎப் பணத்தை எடுக்க எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம்.