  • EPFO : பிஎப் பணம் எடுத்தல் முக்கிய அப்டேட்! இதை நம்பாதீர்கள் - மத்திய அரசு எச்சரிக்கை

EPFO : பிஎப் பணம் எடுத்தல் முக்கிய அப்டேட்! இதை நம்பாதீர்கள் - மத்திய அரசு எச்சரிக்கை

EPFO : பிஎப் பணம் எடுத்தல் முறைகள் குறித்து மோசடி தகவல்கள் குறித்து மத்திய அரசு ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 28, 2026, 06:34 PM IST
EPFO : பிஎப் பணம் எடுத்தல் முக்கிய அப்டேட்! இதை நம்பாதீர்கள் - மத்திய அரசு எச்சரிக்கை

EPFO : சமீபகாலமாக சமூக வலைதளங்களில் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் இந்தத் தவறான தகவல்களை மறுத்து, பிஎப் சந்தாதாரர்களுக்குத் தெளிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.

இபிஎப்ஓ செய்த சீர்திருத்தங்கள்

EPFO அமைப்பில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களைக் களைந்து, பணத்தை எடுக்கும் நடைமுறையை எளிதாக்கவும், அதே சமயம் தொழிலாளர்களின் ஓய்வுக்கால பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் புதிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. சுமார் 30 கோடி உறுப்பினர்களையும், 28 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதியையும் நிர்வகிக்கும் EPFO, வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் சில முக்கிய சீர்த்திருந்தங்களை செய்துள்ளது.

1. பணம் பெறுதல் முறையில் எளிமை

முன்பு, வருங்கால வைப்பு நிதியிலிருந்து ஒரு பகுதி தொகையை எடுப்பதற்கு 13 விதமான வெவ்வேறு விதிகள் இருந்தன. ஒவ்வொரு விதிக்கும் தனித்தனி தகுதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் இருந்ததால், உறுப்பினர்கள் குழப்பமடைந்து பல நேரங்களில் அவர்களது கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட்டன. மேலும், முன்பு சில தேவைகளுக்குப் பணம் எடுக்க 7 ஆண்டுகள் வரை காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. தற்போது, இந்த 13 விதிகளும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு ஒற்றைச் சாளர முறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, 12 மாதங்கள் பணி முடித்தாலே அனைத்து வகையான பகுதித் திரும்பப் பெறுதல்களுக்கும் உறுப்பினர்கள் தகுதி பெறுகிறார்கள். இது பணத்தைப் பெறுவதை மிகவும் எளிதாக்கியுள்ளது.

2. தொகை அதிகரிப்பு

பழைய விதிகளின்படி, உறுப்பினர்கள் தங்களின் பங்களிப்பு மற்றும் அதற்கான வட்டியை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இது மொத்தத் தொகையில் 50% முதல் 100% வரை இருக்கும். ஆனால், முதலாளியின் பங்களிப்பை எடுப்பதில் சிக்கல்கள் இருந்தன. புதிய சீர்திருத்தத்தின் கீழ், முதலாளியின் பங்களிப்பும் கணக்கில் கொள்ளப்படுகிறது. இப்போது உறுப்பினர்கள் தங்களின் மொத்த தகுதியுள்ள இருப்பில், அதாவது தொழிலாளர் பங்கு + முதலாளி பங்கு + வட்டி 75% வரை எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இது அவசரத் தேவைகளுக்காக அதிகப்படியான பணத்தைப் பெற உறுப்பினர்களுக்கு வழிவகை செய்கிறது.

3. ஓய்வுக்கால நிதியை உறுதி செய்தல் 

EPFO நடத்திய ஆய்வில் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வெளியானது. சுமார் 50% உறுப்பினர்கள் தங்கள் கணக்கில் ரூ.20,000-க்கும் குறைவாகவே வைத்துள்ளனர். 75% உறுப்பினர்கள் கணக்கை முடிக்கும்போது ரூ.50,000-க்கும் குறைவாகவே பெறுகின்றனர். இதற்கு முக்கியக் காரணம், சிறிய தேவைகளுக்காக அடிக்கடி பணத்தை முழுமையாக எடுத்துவிடுவதுதான். இதனைத் தடுக்க, 25% தொகையை கணக்கிலேயே வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற புதிய விதியை மத்திய அறங்காவலர் குழு கொண்டு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் ஓய்வு காலத்தில் ஒரு கௌரவமான தொகை கையில் கிடைக்கும். தற்போது வழங்கப்படும் 8.25% வட்டி விகிதத்தில், நீண்ட காலக் கூட்டு வட்டி பலன் உறுப்பினர்களுக்குக் கிடைக்கும்.

4. வேலையின்மை காலத்திற்கான சலுகைகள்

ஒரு உறுப்பினர் வேலையை இழக்க நேரிட்டால், அவருக்கு நிதி உதவி வழங்கும் வகையில் விதிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. வேலை இழந்த உடனேயே, வட்டியுடன் கூடிய மொத்த இருப்பில் 75% தொகையை எடுக்கலாம். மீதமுள்ள 25% தொகையை ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இருப்பினும், 55 வயதிற்குப் பிறகு ஓய்வு பெறுதல், நிரந்தர ஊனம், ஆட்குறைப்பு, விருப்ப ஓய்வு அல்லது வெளிநாட்டிற்கு நிரந்தரமாகக் குடிபெயர்தல் போன்ற சூழல்களில் 100% முழுத் தொகையையும் எடுக்கத் தடையில்லை.

5. ஓய்வூதிய உரிமையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை

புதிய சீர்திருத்தங்கள் ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (EPS) பாதிக்காது என்று அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 10 ஆண்டுகள் பணி முடிப்பதற்கு முன்பாக எப்போது வேண்டுமானாலும் ஓய்வூதியத் தொகையை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால், அப்படி எடுப்பது வாழ்நாள் ஓய்வூதிய உரிமையை ரத்து செய்துவிடும். குடும்பப் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒருவர் இறக்க நேரிட்டால் அவரது குடும்பத்திற்கு 3 ஆண்டுகள் வரை பலன்கள் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்பு 2 மாதங்கள் வேலையில்லாமல் இருந்தால் ஓய்வூதியத் தொகையை எடுக்கலாம் என்றிருந்தது, தற்போது அது 36 மாதங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது உறுப்பினர்கள் நீண்ட கால சமூகப் பாதுகாப்பைப் பெறுவதை ஊக்குவிப்பதற்காகச் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு எச்சரிக்கை

சமூக வலைதளங்களில் பரவும் வதந்திகளை நம்பி உறுப்பினர்கள் பதற்றமடைய வேண்டாம் என்று அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. EPFO தொடர்பான எந்தவொரு சந்தேகத்திற்கும் தொழிலாளர் அமைச்சகம் அல்லது EPFO அமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் அறிவிப்புகளை மட்டுமே ஆதாரமாகக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. 

