  • Tamil News
  • Business
  • EPS Pension: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் ஓய்வூதியம், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு

EPS Pension: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் ஓய்வூதியம், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு

EPS Pension Hike:  தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் விரைவில் மிகப்பெரிய செய்தி கிடைக்கவுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 6, 2025, 09:08 PM IST
  • தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்.
  • அதிகரிக்கிறதா குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்?
  • நவம்பர் 2025 இல் ​​மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்.

EPS Pension: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் ஓய்வூதியம், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு

EPS Pension Latest News: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க செய்தி வெளியாகியுள்ளது. 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறது. தனியார் துறை ஊழியர்கள் நீண்ட காலமாக ஓய்வூதியத் தொகையை அதிகரிக்கக் கோரி வருகின்றனர். 2025 நவம்பரில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள  கூட்டத்தில் இது குறித்து ஒரு முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

Minimum Monthly Pension: அதிகரிக்கிறதா குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்?

குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்கும் திட்டத்தை EPFO ​​அங்கீகரித்தால், லட்சக்கணக்கான இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் மாத வருமானத்தில் குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் பெறுவார்கள். EPFO ​​ஓய்வூதிய திருத்த திட்டம் குறித்து அரசாங்கம் தீவிர விவாதங்களைத் தொடங்கியுள்ளது என்றும், எல்லாம் திட்டமிட்டபடி நடந்தால், அடுத்த நிதியாண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து புதிய விகிதங்கள் செயல்படுத்தப்படலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த முடிவு தனியார் நிறுவனங்களில் நீண்ட காலமாகப் பணியாற்றி வருபவர்களுக்கும் EPFO ​​திட்டத்துடன் தொடர்புடையவர்களுக்கும் மிகவும் பயனளிக்கும்.

Central Board of Trustees: மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம்

நவம்பர் 2025 அல்லது டிசம்பர் 2025 இல் ​​மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதில் EPFO ஓய்வூதிய அதிகரிப்பு குறித்து விவாதிக்கப்படும். இந்த கூட்டத்தில் பல முக்கியமான திட்டங்கள் பரிசீலிக்கப்படும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன, அவற்றில் மிக முக்கியமானவை EPFO ​​ஓய்வூதிய திருத்தம் ஆகும். கடந்த 11 ஆண்டுகளில் பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், ஓய்வூதியத் தொகைகள் அதே மட்டத்தில் உள்ளன. ஆகையால் இவை இப்போது அதிகரிக்கப்பாலாம் என்று EPFO ​​அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் குறித்த முக்கிய முடிவு

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பற்றிய திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், ஓய்வூதியங்கள் 10% முதல் 25% வரை அதிகரிக்கக்கூடும். இது லட்சக்கணக்கான ஓய்வு பெற்ற தனியார் ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும், அவர்களின் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்தும். இந்த EPFO ​​ஓய்வூதிய உயர்வு எப்போது செயல்படுத்தப்படும் என்பதையும் கூட்டம் முடிவு செய்யும்.

தனியார் ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு

தனியார் துறை ஊழியர்கள் பல ஆண்டுகளாக EPFO-விடம் இருந்து ஓய்வூதிய அதிகரிப்பைக் கோரி வருகின்றனர். தற்போதைய பொருளாதார சூழ்நிலையில் தற்போதைய ஓய்வூதிய விகிதங்கள் போதுமானதாக இல்லை என்பது அவர்களது வாதமாக உள்ளது. இந்த முறை, ஊழியர்களின் நலனுக்காக அரசாங்கம் ஒரு நேர்மறையான முடிவை எடுக்கக்கூடும் என்று நம்பப்படுகின்றது. EPFO வாரியம் ஒப்புதல் அளித்தால், இந்த முடிவு ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரலாம்.

Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்

இது ஏற்கனவே உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மட்டுமல்ல, எதிர்காலத்தில் ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கும் பயனளிக்கும். இது ஊழியர்களிடையே சமூகப் பாதுகாப்பு உணர்வை வலுப்படுத்தும் மற்றும் தனியார் துறையில் பணிபுரிபவர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.

இது எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?

இந்த திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், அதிகரித்த ஓய்வூதிய விகிதங்கள் 2026-27 நிதியாண்டிலிருந்து செயல்படுத்தப்படலாம். 15% வரை ஓய்வூதிய உயர்வு சாத்தியமாகும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 -இலிருந்து ரூ.2,500 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. பணவீக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது, இது ஓய்வூதியதாரர்களின் செலவுகளைப் பாதிக்கிறது. குறிப்பாக தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு, ஓய்வூதியம் ஒரு உயிர்நாடி போன்றது. கடந்த 11 ஆண்டுகளாக அதிகரிப்பு இல்லாததால் பல ஓய்வூதியதாரர்கள் நிதி ரீதியாக சிரமப்படுகிறார்கள். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், EPFO வின் ஓய்வூதிய அதிகரிப்பு அவர்களுக்கு நிம்மதிப் பெருமூச்சை அளிக்கும்.

இபிஎஸ் ஓய்வூதிய உயர்வு: சுருக்கமாக....

- இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய உயர்வு புத்தாண்டு பரிசாக கிடைக்கக்கூடும்.

- குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம் ரூ.1,000 -இலிருந்து ரூ.2,500 ஆக அதிகரிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது.

- மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் நியாயமான, கண்ணியமான ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதை இந்த நடவடிக்கை உறுதி செய்யும்.

- நவம்பர் 2025 அல்லது டிசம்பர் 2025 இல் ​​நடைபெறவுள்ள மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தில் இந்த முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படலாம்.

மேலும் படிக்க | இபிஎஃப்ஓ (EPFO) புதிய விதிகள்: 75% பிஎஃப் பணத்தை எப்போது எடுக்கலாம்?

மேலும் படிக்க | EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், அடிப்படை ஊதியம் ரூ.15,000... ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும் தெரியுமா?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

