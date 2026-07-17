/நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: EPFO, மத்திய அரசின் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்

EPFO Pension Scheme: சுயதொழில் செய்பவர்கள், 'கிக்' தொழிலாளர்கள் (gig workers), அமைப்புசாராத் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் ஆகியோருக்கும் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) பலன்களை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஒரு கட்டமைப்பை ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) உருவாக்கி வருவதாக ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவித்துள்ளன.
அனைவரையும் உள்ளடக்கிய, அனைவருக்கும் பலன்களை அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒய்வூதியத் திட்டத்தை உருவாக்குவது பற்றி இபிஎஃப்ஓ பரிசீலித்து வருகின்றது.
தற்போது EPFO வரம்பிற்குள் வராத தனிநபர்கள், தங்கள் வருமானத்தின் ஒரு பகுதியை ஓய்வுக்கால சேமிப்பிற்காகத் தாங்களாகவே முன்வந்து பங்களிக்கும் வகையிலான ஒரு பொதுவான வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டத்தை உருவாக்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இருப்பினும், இத்திட்டம் குறித்து அரசாங்கமோ அல்லது EPFO-வோ இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
ஊடக அறிக்கைகளின் படி,
தற்போதுள்ள EPF திட்டத்தில் கிடைக்கும் வரிச் சலுகைகளைப் போலவே இத்திட்டத்திலும் வரிச் சலுகைகள் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக ToI அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. ஆண்டுக்கு ₹2.5 லட்சம் வரையிலான பங்களிப்பு மற்றும் அதன் மீதான வட்டிக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படலாம் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த அம்சங்கள் குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை.
புதிய திட்டத்தில் தொகையை திரும்பப் பெறும் முறையில் மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவது குறித்து EPFO பரிசீலித்து வருவதாக TOI மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
ஓய்வுபெறும் போது மொத்த நிதியையும் திரும்பப் பெறுவதற்குப் பதிலாக, உறுப்பினர்கள் தங்கள் சேமிப்பை EPFO-விடமே வைத்துக்கொள்ளவும், 'முறையான திரும்பப் பெறும் திட்டம்' (SWP) போன்ற ஒரு வழிமுறையின் மூலம் படிப்படியாகப் பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்படலாம்.
இத்தகைய முறையின் கீழ், ஓய்வுபெற்றவர்கள் தங்கள் நிதித் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் எவ்வளவு தொகையை, எப்போது திரும்பப் பெற வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்க முடியும்.
அமைப்புசார்ந்த துறை ஊழியர்களுக்கு அப்பால் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை விரிவுபடுத்த அரசாங்கம் முயன்று வரும் நிலையில் இத்திட்ட முன்மொழிவு வந்துள்ளது.
'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020' (Code on Social Security, 2020), கிக் தொழிலாளர்கள், பிளாட்ஃபார்ம் தொழிலாளர்கள், அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் பிற தகுதியுள்ள பிரிவினருக்கான சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களை வகுக்க மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. இருப்பினும், பொதுவான EPF திட்டம் எதுவும் இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை.
அரசாங்கத்திடமிருந்து இன்னும் முறையான ஒப்புதல் கிடைக்காத நிலையிலும், இத்திட்டத்திற்குத் தேவையான தகவல் தொழில்நுட்பக் (IT) கட்டமைப்பை வடிவமைத்து உருவாக்க EPFO ஒரு டெண்டரை (ஏல அறிவிப்பை) வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த முன்மொழிவு இறுதி செய்யப்படுவதற்கு முன்பு, சிங்கப்பூரின் ஓய்வூதிய சேமிப்புக் கட்டமைப்பு உட்பட பல்வேறு சர்வதேச மாதிரிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், கலந்துரையாடல்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளதாகவும் அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
EPFO பரிசீலித்து வரும் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்டால், இலட்சக்கணக்கான ஃப்ரீலான்சர்கள், ஆலோசகர்கள், பகுதி நேரப் பணியாளர்கள் மற்றும் சுயதொழில் செய்பவர்களை முதன்முறையாக ஒரு முறையான ஓய்வூதிய சேமிப்புக் கட்டமைப்பின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்.
இது செயல்பாட்டு எல்லையை இது கணிசமாக விரிவுபடுத்தக்கூடும்.
நாட்டில் உள்ள அனைத்து சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கும், சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கும் இந்த ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் மூலம் ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்க அரசாங்கம் விரும்புகிறது.