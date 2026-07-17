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நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: EPFO, மத்திய அரசின் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்

EPFO Pension Scheme: EPFO புதிய திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன? தற்போது EPFO ​​வரம்பிற்குள் வராத தனிநபர்கள், தங்கள் வருமானத்தின் ஒரு பகுதியை ஓய்வுக்கால சேமிப்பிற்காகத் தாங்களாகவே முன்வந்து பங்களிக்கும் வகையிலான ஒரு பொதுவான வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டத்தை உருவாக்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 17, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:00 PM IST
நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: EPFO, மத்திய அரசின் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்
Image Credit: EPFO Universal Pension Scheme (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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