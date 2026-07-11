/பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! உடனே பேலன்ஸ் சரிபார்க்கவும்

EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் தனது இணையதளப் பக்கத்தை சுமார் இரண்டு வார கால மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு எளிய முறையில் கொண்டுவந்துள்ளது. இதனால் பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் இனி தங்களின் கணக்கில் லாகின் செய்து, பாஸ்புக்கை சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சில தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் மற்றும் சேவை விதிமுறை அப்டேட்களுக்காக ஜூன் மாத இறுதியில் இருந்து பிஎஃப் இணையதளம் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் ஊழியர்கள் லாகின் செய்வதிலும், கிளைம்கள் செய்வதிலும் சிரமங்களைச் சந்தித்து வந்தனர். தற்போது கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் பேலன்ஸ் சரிபார்க்கும் சேவைகள் முழுமையாக மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
EPFO போர்ட்டலில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, நடப்பு ஆண்டில் (இந்த வருடம்) மேற்கொள்ளப்பட்ட பிஎஃப் கணக்கு பரிவர்த்தனை விவரங்கள் மற்றும் தகவல்களை மட்டுமே தற்போது பாஸ்புக்கில் பார்க்க முடியும். கடந்த ஆண்டுகளுக்குரிய முந்தைய பரிவர்த்தனை விவரங்கள் தற்போதைக்குக் காட்டப்படாது.
முந்தைய ஆண்டுகளின் தரவுகளைப் புதிய பாஸ்புக் முறைக்கு மாற்றும் பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. ஜூலை 3-ஆம் தேதி முதல் தொடங்கிய இப்பணிகள் இன்னும் சில தினங்களில் முழுமையாக நிறைவடையும் என்றும், அதன் பிறகு முந்தைய ஆண்டுகளின் முழு விவரங்களையும் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் எவ்வித கோரிக்கையும் சமர்ப்பிக்காமல் தானியங்கி முறையில் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த நிதியாண்டிற்கான 8.25% வட்டி விகிதத்தை EPFO அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து இந்த போர்ட்டல் சேவை உடனே தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கான வட்டித் தொகை வழங்கும் செயல்முறைகள் ஜூலை 15 ஆம் தேதிக்கு பிறகு தொடங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தரவு மாற்றும் பணிகள் முடிந்தவுடன், சுமார் 8 கோடி சந்தாதாரர்கள் தங்களின் பாஸ்புக்கில் லாகின் செய்து வட்டித் தொகை ஏறியுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.
இணையதள மேம்பாட்டுடன் சேர்த்து ஒரு முக்கிய விதியையும் EPFO மாற்றியுள்ளது. இனிமேல் பிஎஃப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்களது யுஏஎன் எண்ணை பிஎப்-ன் ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் போர்ட்டல் வழியாக நேரடியாக ஆக்டிவேட் செய்ய முடியாது.
இதற்குப் பதிலாக, பயனர்கள் தங்களது மொபைலில் Umang ஆப் -ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும். உமங் செயலியில், ஆதார் அடிப்படையிலான முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே இனி UAN எண் உருவாக்கப்படும் மற்றும் ஆக்டிவேட் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.