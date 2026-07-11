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பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! உடனே பேலன்ஸ் சரிபார்க்கவும்

EPFO : பிஎப் போர்டல் 2 வாரங்களுக்குப் பிறகு தொடங்கப்பட்டுள்ளதால், இந்தக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் உடனே தங்களுடைய பேலன்ஸை இப்போது சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 11, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:30 PM IST
பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! உடனே பேலன்ஸ் சரிபார்க்கவும்
Image Credit: PF Balance CheckSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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