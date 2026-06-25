/EPFO போர்டல் ஜூன் 26 முதல் 28 வரை முடக்கம்: தடைபடும் முக்கிய பணிகள்... மாற்று வழிகள் என்ன?

EPFO Website Update: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) இணையதளம் ஜூன் 26 முதல் 28 வரை செயல்படாது. திட்டமிடப்பட்ட கணினி அமைப்பு மாற்றத்தின் (system migration) காரணமாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக EPFO தெரிவித்துள்ளது. இதனால் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும்? எந்தெந்த சேவைகள் பாதிக்கப்படும்? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
"சேவை வழங்கலை மேம்படுத்தவும், செயலாக்கத் திறனை அதிகரிக்கவும், சிறந்த பயனர் அனுபவத்தை அளிக்கவும், கோரிக்கை செயலாக்க அமைப்பிற்கான தரவுத்தள ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மென்பொருள் பயன்பாடுகளின் மேம்படுத்தல் பணிகளை EPFO மேற்கொண்டு வருகிறது," என்று அந்தச் சட்டப்பூர்வ அமைப்பு தனது இணையதளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
EPFO ஒரு பெரிய அளவிலான கணினி அமைப்பு மேம்படுத்தலை மேற்கொள்ளவுள்ளது. இணையதள சேவைகள் முடக்கத்தால் பின்வரும் சேவைகள் பாதிக்கப்படலாம்:
இந்த மேம்படுத்தல் நடவடிக்கையானது, முக்கியமாகத் தரவுத்தள ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மென்பொருள் பயன்பாடுகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக இருக்கும் என EPFO கூறியுள்ளது. முக்கியமான பின்வரும் மாற்றங்கள் இருக்கக்கூடும்:
இந்த மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஜூன் 26 அன்று நள்ளிரவு (00:00 மணி) முதல் ஜூன் 28 அன்று இரவு 23:59 மணி வரை, இந்த இணையதளம் வழியாகக் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் செயலாக்குதல் ஆகியவை தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டிருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (ஜூன் 26-28 என்பது வரவிருக்கும் வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிறு நாட்களாகும்.)
உங்களுக்குப் பின்வரும்
போன்ற அவசரத் தேவைகள் ஏதேனும் இருந்தால், தாமதங்களைத் தவிர்க்க, ஜூன் 26-ஆம் தேதிக்கு முன்னதாகவே இப்பணிகளை முடித்துக்கொள்வது நல்லது.
ஏற்கனவே கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்த உறுப்பினர்கள், EPFO-வின் தற்காலிகச் செயல்பாட்டு நிறுத்தம் காரணமாகப் பரிசீலனையில் ஏற்படக்கூடிய தாமதங்களுக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
EPFO இணையதளம் தற்காலிகமாகச் செயல்படாத நிலையிலும், பயனர்கள் பிற வழிகள் மூலம் முக்கிய சேவைகள் மற்றும் விவரங்களைப் பெற முடியும். தங்கள் கணக்கு இருப்பு, கணக்கு விவரப் புத்தகம் அல்லது விண்ணப்பத்தின் நிலையைச் சரிபார்க்க விரும்பும் EPF சந்தாதாரர்கள், UMANG செயலி (app), SMS, WhatsApp அல்லது 'மிஸ்டு கால்' (missed call) வசதி ஆகியவற்றின் மூலம் அவற்றை அறியலாம்.
|அம்சம்
|விவரம்
|UMANG செயலி
|உறுப்பினர்கள் UMANG செயலி மூலம் தங்கள் PF கணக்கு இருப்பைச் சரிபார்க்கலாம், EPF கணக்கு விவரப் புத்தகத்தைப் பார்க்கலாம் மற்றும் விண்ணப்பம் அல்லது கோரிக்கையின் நிலையை அறியலாம்.
|SMS
|சந்தாதாரர்கள் தங்கள் யுனிவர்சல் கணக்கு எண்ணுடன் (UAN) இணைக்கப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து குறுஞ்செய்தி (SMS) அனுப்புவதன் மூலமும் கணக்கு விவரங்களைப் பெறலாம்.
|மிஸ்டு கால்
|EPFO-வின் 'மிஸ்டு கால்' வசதி உறுப்பினர்களுக்குத் தகவல்களை விரைவாகப் பெற உதவுகிறது.
|WhatsApp அடிப்படையிலான ஆதரவு மற்றும் அறிவிப்புகள் மூலமும், EPFO இணையதளத்திற்குச் செல்லாமலேயே சந்தாதாரர்கள் முக்கியத் தகவல்களைப் பெற முடியும்.
EPFO இணையதள மேம்படுத்தலுக்கு பிறகு, பாஸ்புக் வியூ, கிளெய்ம் தீர்வு மற்றும் ஒட்டுமொத்த இணையதள பயன்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க எளிமையும், வேகமும் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.