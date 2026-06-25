Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /EPFO போர்டல் ஜூன் 26 முதல் 28 வரை முடக்கம்: தடைபடும் முக்கிய பணிகள்... மாற்று வழிகள் என்ன?

EPFO போர்டல் ஜூன் 26 முதல் 28 வரை முடக்கம்: தடைபடும் முக்கிய பணிகள்... மாற்று வழிகள் என்ன?

EPFO Website Update: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) இணையதளம் ஜூன் 26 முதல் 28 வரை செயல்படாது. திட்டமிடப்பட்ட கணினி அமைப்பு மாற்றத்தின் (system migration) காரணமாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக EPFO ​​தெரிவித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 25, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:19 PM IST
EPFO போர்டல் ஜூன் 26 முதல் 28 வரை முடக்கம்: தடைபடும் முக்கிய பணிகள்... மாற்று வழிகள் என்ன?
Image Credit: EPFO Portal Shutdown (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பாஸ்போர்ட் குடியுரிமைக்கான அதாரம் இல்லை என்கிறது மத்திய அரசு: அப்போ எதுதான் ஆதாரம்?
Passport41 min ago
2
Vishnu Vishal54 min ago
3
Organ Donation57 min ago
4
TVK government1 hr ago
5
Chennai News1 hr ago