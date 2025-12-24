இபிஎப்ஓ, அஞ்சல்துறை குறைதீர்ப்பு முகாம் தேதி அறிவிப்பு - மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்

EPFO : மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தின் (இபிஎஃப்ஓ) மதுரை மண்டலம் அதன் 6 மாவட்டங்களில் குறைதீர்க்கும் முகாமை ஒவ்வொரு மாதமும் நடத்துகிறது. அதன்படி இம்மாதம் 2025, டிசம்பர் 29 காலை 9.00 மணி முதல் நடத்தவுள்ளது.
EPFO குறைதீர்ப்பு முகாம்
இதுகுறித்து மதுரை வருங்கால வைப்பு நிதி மண்டல ஆணையாளர் திரு. அமியா காந்த் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தில் பதிவு பெற்ற தொழில் நிறுவனங்கள். சந்தாதாரர்கள்,ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்கள். வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தில் விலக்குப் பெற்ற நிறுவனங்களில் உள்ள பி.எப். டிரஸ்ட் சந்தாதாரர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி தொடர்பான விவகாரங்களுக்கு மற்றும் இ.எஸ்.ஐ.சி பதிவு பெற்ற தொழில் நிறுவனங்கள். சந்தாதாரர்கள பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் இந்த முகாம் நடைபெறுகிறது என்று தெரிவித்துள்ளார். முகாமில் பங்கேற்க விரும்புவோர் தங்களுக்கான குறைகளை தீர்க்க https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUkLmE1hdMOG6Ecb-Yzo6z5vGFNK1R... என்ற இணையதள முகவரியில் தங்களது விவரங்களை பதிவு செய்த பின்னர் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த முகாம்ங்கள் மதுரையில் தன் அறக்கட்டளை, சிவகங்கையில் எம்.எம்.ஃபோர்கிங்ஸ் நிறுவனம், ராமநாதபுரத்தில் ஹோலி கிராஸ் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, தேனியில் ஆர் ஆர் சர்வதேச பள்ளி, விருதுநகரில் கலைமகள் வித்யாலயா பள்ளி, திண்டுக்கல்லில் காந்தி கிராமத்தில் காந்திகிராம அறக்கட்டளையின் மத்திய மண்டல அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளன.
அஞ்சல் குறைதீர்ப்பு முகாம்
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள முதுநிலை அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், சென்னை தென்மண்டல அலுவலகம், முதல் தளம், தி.நகர் அஞ்சல் அலுவலகம், வடக்கு உஸ்மான் சாலை, சென்னை 600 017 என்ற முகவரியில் 30.12.2025 அன்று மாலை 04.00 மணியளவில் அஞ்சல் குறைதீர்ப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது. அஞ்சலக பொருள்கள் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பான குறைகள் குறித்து மண்டல அளவிலான குறைதீர்ப்பு தலைவர் விசாரணை நடத்துவார். இந்தக் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது புகார்களை சென்னை நகர தென்மண்டல கோட்ட முதுநிலை கண்காணிப்பாளருக்கு 29.12.2025 அன்று அல்லது அதற்கு முன் அனுப்பலாம்.
பதிவு தபால் (பதிவு செய்யப்பட்ட தேதி), பார்சல், காப்பீடு, மணியார்டர் தொடர்பான புகார்களை அனுப்புநர் மற்றும் பெறுநர் முகவரிகள் போன்ற தகவல்களுடனும், சேமிப்பு திட்டங்கள், அஞ்சலக ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் அல்லது ஊரக அஞ்சலக காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் தொடர்பான புகார்களில், கணக்கு எண், பாலிசி எண் ஆகியவற்றுடன் புகார்தாரரின் முழு முகவரி, அஞ்சல் நிலையத்தின் பெயர் போன்ற தகவல்களுடனும் அனுப்ப வேண்டும். புகார்களை சாதாரண தபாலிலோ அல்லது பதிவுத் தபாலிலோ அனுப்ப வேண்டும். புகார் மனு அடங்கிய உறையின் மேற்பகுதியில் மண்டல அளவிலான அஞ்சல் குறைதீர்ப்பு – சென்னை நகர தென்மண்டல அலுவலகம் என குறிப்பிட வேண்டும்.
தெற்கு அஞ்சல் கோட்ட அளவிலான குறைதீர்ப்பு முகாம்
அஞ்சல்துறை ஓய்வூதியர்களுக்கு சென்னை தெற்கு அஞ்சல் கோட்ட அளவிலான குறைதீர்ப்பு முகாம் 09.01.2026 அன்று சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது. முதுநிலை அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர், தெற்கு கோட்ட அலுவலகம், 107, வடக்கு உஸ்மான் சாலை, தி.நகர், சென்னை 600 017 என்ற முகவரியில் 09.01.2026 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் இந்த குறைதீர்ப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது. சென்னை பரங்கிமலை தலைமை அஞ்சலகம் மற்றும் அதன் கீழ் உள்ள துணை அஞ்சலகங்களில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்கள் ஏதாவது புகார்கள் இருப்பின் அவற்றை தபால் மூலமாகவோ, (dochennaicitysouth.tn@indiapost.gov.in) என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கோ 05.01.2026-க்குள் அனுப்பலாம்.
மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
அனுபவம் பாரம்பரியம் மற்றும் மாண்புகளைக் கொண்டுள்ள மூத்த குடிமக்கள் வலிமையான நாட்டின் விலைமதிப்பற்ற ஆதாரமாக திகழ்கின்றனர் என்று மத்திய சுமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சர் வீரேந்திர குமார் தெரிவித்துள்ளார். மத்தியப்பிரதேசம் மாநிலம் சட்டார்பூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர், சமூக அடிப்படையிலான முன்முயற்சிகள் மற்றும் தலைமுறைகளுக்கு இடையேயான நிகழ்ச்சிகள் வாயிலாக மூத்த குடிமக்களின் கண்ணியமான, சுகாதாரமான வாழ்கையை மேம்படுத்த வேண்டியது அவசியமானது என்று வலியுறுத்தினார்.
தேசிய மூத்த குடிமக்கள் நலத்திட்டத்தின் கீழ், அவர்களுக்கு கண் கண்ணாடி, காது கேட்புக் கருவிகள், நடக்க உதவிடும் கைத்தடிகள் போன்ற உபகரணங்களை வழங்குவது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இது போன்ற உதவிகள் மூத்த குடிமக்களின் கண்ணியமான மற்றும் தன்னம்பிக்கையான வாழ்க்கைக்கும் உதவிகரமாக அமைந்திடும் என்று அவர் தெரிவித்தார். இத்திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதிலும் உள்ள 7.28 லட்சம் மூத்த குடிமக்கள் இதுவரை பயனடைந்துள்ளதாகவும் 14567 என்ற உதவி தொலைபேசி எண் மூலம் 27 லட்சத்துக்கும் அதிகமான தொலைபேசி அழைப்புகள் பெறப்பட்டு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அவசரகால உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
கலாச்சார, சமூக மற்றும் பொது நிகழ்ச்சிகள் வாயிலாக தலைமுறைகளுக்கு இடையேயான உறவுகளின் பிணைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மற்றும் பள்ளிகளில் மூத்த குடிமக்களைக் கொண்டாடுவதற்கான நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் வீரேந்திரகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.
