EPFO rule change: பிஎப் விதிமுறைகளில் முக்கிய மாற்றம்! ஆதார் - UAN இணைப்பு எளிது

EPFO : ஓய்வூதிய நிதி நிறுவனமான இபிஎஃப்ஓ (EPFO) அதன் விதிகளில் முக்கியமான மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. இந்த புதிய விதிகள் ஆதார்-யுஏஎன் இணைப்பை எளிமையாக்குவதுடன், பிஎஃப் பணத்தை சீக்கிரமாக பெறுவும் வழிவகுக்கிறது . இதன் மூலம், பிஎப் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு மிகவும் தேவைப்படும் நேரத்தில் நிதி உதவி சீக்கிரம் கிடைக்கும்.
ஆதார்-யுஏஎன் இணைப்பு எளிது
27 கோடிக்கும் மேற்பட்ட இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு ஆதார் எண்ணை யுஏஎன் (Universal Account Number) எண்ணுடன் இணைப்பதையும், தனிப்பட்ட விவரங்களை சரிசெய்வதையும் எளிதாக்கும் வகையில் இபிஎஃப்ஓ இந்த மாற்றங்களை அறிவித்துள்ளது. இது நடைமுறைச் சிக்கல்களைக் குறைத்து, நிறுவனங்களின் தலையீட்டைக் குறைத்து, ஓய்வூதியப் பலன்களை விரைவாகப் பெறுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
நேரடி ஆதார்-யுஏஎன் இணைப்பு:
ஆதார் மற்றும் யுஏஎன் பதிவுகளில் பெயர், பாலினம், மற்றும் பிறந்த தேதி போன்ற விவரங்கள் சரியாகப் பொருந்தினால், உறுப்பினர்கள் நேரடியாக தங்கள் நிறுவனத்தை அணுகி, ஆதார் இணைப்பை மேற்கொள்ளலாம். இதற்கு கூடுதல் இபிஎஃப்ஓ அனுமதி தேவையில்லை. இதற்கு முன்பு, இந்த எளிய விஷயங்களுக்கும் பல கட்ட சரிபார்ப்புகள் தேவைப்பட்டன.
கூட்டு உறுதிமொழி (Joint Declaration) செயல்முறை எளிது:
ஆதார் மற்றும் யுஏஎன் விவரங்கள் பொருந்தாத அல்லது தவறான ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில், இபிஎஃப்ஓ அதன் கூட்டு உறுதிமொழி (Joint Declaration) செயல்முறையை மாற்றி அமைத்துள்ளது.
நிறுவனத்தின் மூலம் திருத்தம்: பெயர், பாலினம் அல்லது பிறந்த தேதி ஆகியவற்றில் உள்ள பிழைகளை சரிசெய்ய அல்லது தவறான ஆதார் எண்ணை புதுப்பிக்க, நிறுவனங்கள் ஆன்லைனில் ஒரு கூட்டு உறுதிமொழி கோரிக்கையை சமர்ப்பிக்கலாம்.
நிறுவனம் மூடப்பட்டால்: இந்த சந்தர்ப்பங்களில், உறுப்பினர்கள் ஒரு பேப்பரில் கூட்டு உறுதிமொழி படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடம் சான்றொப்பம் பெற்று, மண்டல அலுவலகத்தின் மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி (PRO) கவுண்டரில் சமர்ப்பிக்கலாம். சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, அந்த விவரங்களை மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி ஆன்லைனில் பதிவேற்றுவார். இருப்பினும், ஏற்கனவே சரிபார்க்கப்பட்ட ஆதார் விவரங்களில் மாற்றங்கள் அனுமதிக்கப்படாது.
மைனர் வாரிசுகளுக்கான விதிமுறை
ஒரு பிஎப் உறுப்பினர் இறந்துவிட்டால், அவரது குடும்பம் பிஎஃப் பணத்தை பெறுவதற்கான விதிகளிலும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மைனர் வாரிசுகளுக்கு (Minor Beneficiaries) பணம் நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டால், இனி பாதுகாவலர் சான்றிதழ் (Guardianship Certificate) தேவையில்லை. இதன் மூலம், ஒருமுறை மொத்தமாக வழங்கப்படும் நிதி மற்றும் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் தாமதமின்றி குழந்தைகளுக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய, அவர்களின் பெயரில் வங்கிக் கணக்கைத் திறக்க உதவுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
உமங் (UMANG) செயலி மூலம் இணைப்பு:
* இபிஎஃப்ஓ தனது உறுப்பினர்களுக்கு உமங் (UMANG) மொபைல் செயலி மூலம் ஆதார் எண்ணை யுஏஎன் உடன் இணைக்க முடியும்
* முதலில், யுஏஎன் எண்ணை உள்ளிட்டு, பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் ஓடிபி-யை சரிபார்க்க வேண்டும்.
* அடுத்து, ஆதார் விவரங்களை உள்ளிட்டு, ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் மற்றும் மின்னஞ்சலுக்கு வரும் ஓடிபி-யை சரிபார்க்க வேண்டும்.
* இந்த சரிபார்ப்பு வெற்றிகரமாக முடிந்ததும், ஆதார்-யுஏஎன் இணைப்பு நிறைவடையும்.
இந்த புதிய விதிகள் பிஎஃப் சேவைகளை விரைவுபடுத்துவதற்கும், ஆவண வேலைகளைக் குறைப்பதற்கும், குறிப்பாக சிறுவர்கள் போன்றவர்களுக்குத் தேவைப்படும் நேரத்தில் பணம் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கும் உதவும்.
பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க ஆவணங்கள் தேவையில்லை
பிஎஃப் சந்தாதாரர்கள் நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தால், பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை என்று மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. இது குழப்பங்களை நீக்கி, பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது.
மாற்றத்தின் விவரங்கள்:
2017-ல் ஒருங்கிணைந்த கோரிக்கை படிவம் (Composite Claim Form) அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, பணத்தை எடுப்பதற்கான காரணத்தை நிரூபிக்க "பேப்பர் சான்றுகளை" இபிஎஃப்ஓ கேட்பதில்லை என அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. திருமணம், கல்வி, வீடு வாங்குதல், மருத்துவ சிகிச்சை அல்லது வேறு ஏதேனும் "தகுதியான காரணங்களுக்காக" பணத்தை எடுப்பவர்கள், தாங்களாகவே சுய-சான்றளிப்பு (self-certification) செய்தால் போதும். "கோரிக்கையை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணங்கள் எதுவும் இபிஎஃப்ஓ அலுவலகங்களில் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை," என அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.
சுய-சான்றளிப்பு செயல்முறை:
2017-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த படிவம், முன்பு இருந்த பல படிவங்களை நீக்கியது. இதன் நோக்கம், பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறையை (முன்கூட்டியே, பகுதி, அல்லது இறுதி) எளிதாக்குவது, பணத்தை எடுப்பதற்கான காரணத்தை உறுப்பினர்கள் தாங்களாகவே அறிவிக்க அனுமதிப்பது ஆகும்.
எப்போது ஆவணங்கள் தேவையில்லை:
உங்கள் ஆதார் எண் இபிஎஃப்ஓ அமைப்பில் இணைக்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், உங்கள் பான் மற்றும் வங்கி விவரங்கள் சரியாக புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், நீங்கள் யுஏஎன் போர்ட்டல் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் ஆகிய நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தால், நீங்கள் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க ஆவணங்களை பதிவேற்றவோ அல்லது சமர்ப்பிக்கவோ தேவையில்லை.
இந்த விதி திருமணம், மருத்துவ சிகிச்சை போன்றவற்றுக்கான முன்கூட்டியே பணத்தை எடுப்பதற்கும், ஓய்வுக்குப் பிறகு அல்லது இரண்டு மாத வேலையின்மைக்குப் பிறகு இறுதித் தொகையை எடுப்பதற்கும் பொருந்தும்.
