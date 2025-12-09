English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO Rules: வேலை இல்லை, பிஎப் எடுக்கவில்லை - வட்டி கிடைக்குமா?

EPFO Rules: வேலை இல்லை, பிஎப் எடுக்கவில்லை - வட்டி கிடைக்குமா?

EPFO Rules: பிஎப் கணக்கு வைத்திருக்கும் ஒருவர் வேலை இழப்பை சந்திக்கும்போது, பிஎப் பணத்தை எடுக்காமல் இருந்தால், அதற்கு வட்டி கிடைக்குமா? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 9, 2025, 08:35 AM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்
  • பிஎப் பணத்துக்கு வட்டி கிடைக்குமா?
  • பிஎப் பணம் பாதுகாப்பாக இருக்குமா?

EPFO Rules: வேலை இல்லை, பிஎப் எடுக்கவில்லை - வட்டி கிடைக்குமா?

EPFO Rules: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) என்பது தனியார் துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பான சேமிப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இது நிரந்தர வைப்பு நிதி (FD) மற்றும் பிற பாதுகாப்பான முதலீடுகளை விடத் தற்போது 8.25% வட்டி விகிதத்தை வழங்குவதால், நீண்ட கால ஓய்வூதியத் திட்டமிடலுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக உள்ளது. இருப்பினும், வேலை விட்டுப் பிரிந்த பிறகு, பிஎஃப் பணத்தை உடனடியாக எடுக்க வேண்டுமா அல்லது கணக்கில் வைத்திருந்தால் தொடர்ந்து வட்டி கிடைக்குமா என்பது குறித்துப் பலருக்குச் சந்தேகம் இருக்கிறது. இது குறித்த ஈபிஎஃப்ஓ-வின் விதிகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

ஈபிஎஃப்ஓ-வின் முக்கிய விதிகள் (EPFO Rules)

1. ஓய்வு பெறும் வயதுக்கு முன் வேலை நீக்கம்: 58 வயது வரை வட்டி தொடரும்

ஈபிஎஃப்ஓ விதிகளின்படி, ஒரு உறுப்பினர் 58 வயதை அடைவதற்கு முன்பு வேலையை விட்டு விலகியிருந்தாலும், அவர் தனது பிஎஃப் இருப்பை (PF Balance) எடுக்கவில்லை என்றால், அந்தத் தொகைக்கு 58 வயது வரை தொடர்ந்து வட்டி கிடைக்கும். அதாவது, நீங்கள் 35 வயதில் வேலையை விட்டு விலகியிருந்தாலும், அடுத்த 23 ஆண்டுகளுக்கு உங்கள் பிஎஃப் கணக்கு 'செயலில்' (Active) உள்ளதாகக் கருதப்பட்டு, வட்டி வரவு வைக்கப்படும். உறுப்பினர் 58 வயதை அடையும் வரை பிஎஃப் கணக்கு செயலில் (Active) இருப்பதாகவே ஈபிஎஃப்ஓ கருதுகிறது.

2. ஓய்வு பெற்ற பிறகு (58 வயதில்): 3 ஆண்டுகள் வரை வட்டி தொடரும்

நீங்கள் 58 வயதில் ஓய்வு பெற்று, உடனடியாக பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கவில்லை என்றால், ஓய்வு பெற்ற பின்னரும் மேலும் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அதாவது, மொத்தம் 61 வயது வரை உங்கள் பிஎஃப் தொகைக்கு வட்டி தொடர்ந்து வழங்கப்படும்.

3. கணக்கு எப்போது செயலிழக்கும் (Inactive)?

உறுப்பினர் 61 வயதை நிறைவு செய்த பின்னரே, ஈபிஎஃப்ஓ கணக்குச் செயலிழக்கப்பட்டதாக (Inactive) அறிவிக்கிறது. கணக்குச் செயலிழந்த பிறகு, அதில் இருக்கும் மீதித் தொகைக்கு வட்டி கிடைப்பது நிறுத்தப்படும். வட்டி கிடைப்பது நின்றுவிட்டாலும், பிஎஃப்-இல் உங்கள் அசல் முதலீடு முழுமையாகப் பாதுகாப்பாகவே இருக்கும். உங்களுக்கு எப்போது தேவையோ, அப்போது அதை முழுமையாக எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

பிஎஃப்-ஐ எடுக்காமல் வைத்திருப்பதன் நன்மை

பலர் வேலையை விட்டுப் பிரிந்தவுடன் பிஎஃப் பணத்தை எடுத்துவிட்டு, அதை நிரந்தர வைப்பு நிதி (FD) போன்ற முதலீடுகளில் போடுகின்றனர். ஆனால், பிஎஃப் பணத்தை எடுக்காமல் வைத்திருப்பது மிகச் சிறந்த முடிவாகும். பிஎஃப் கணக்கில் தற்போது 8.25% என்ற உத்தரவாத வட்டி கிடைக்கிறது, இது மற்ற பாதுகாப்பான முதலீடுகளை விட அதிகம். EPF தொகைக்கு இந்திய அரசின் உத்தரவாதம் உள்ளது. வட்டி விகிதங்கள் ஸ்திரமாக இருப்பதுடன், இதில் வரி விலக்கும் கிடைக்கிறது. எனவே, நீண்ட கால நிதிப் பாதுகாப்புக்கு இது மிகவும் நம்பகமான மற்றும் பயனுள்ள விருப்பமாக உள்ளது.

பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான எளிய வழிமுறைகள் 

1. முதலில் ஈபிஎஃப்ஓ போர்ட்டலில் உங்களின் யுஏஎன் (UAN) எண்ணைப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்.

2. உங்களின் கேஒய்சி (KYC) தகவல்கள் அனைத்தும் சரியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.

3. 'ஆன்லைன் சேவைகள்' (Online Services) பிரிவில் சென்று, 'கிளெய்ம் (Claim)' (படிவம் 31, 19, 10சி) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

4. உங்கள் வங்கிக் கணக்கு எண்ணைச் சரிபார்த்து, பணம் எடுப்பதற்கான காரணத்தைத் (Purpose) தேர்ந்தெடுக்கவும். அதன் பிறகு ஓடிபி (OTP) ஐப் பதிவு செய்து விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.

5. பொதுவாக, விண்ணப்பித்த 7 முதல் 8 நாட்களுக்குள் பணம் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்கு வந்து சேர்ந்துவிடும்.

