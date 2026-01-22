English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO விதிகள்: நிறுவனம் பிஎஃப் கணக்கில் பணத்தை டெபாசிட் செய்யவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?

EPFO விதிகள்: நிறுவனம் பிஎஃப் கணக்கில் பணத்தை டெபாசிட் செய்யவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?

EPFO News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? உங்கள் நிறுவனம் மாதா மாதம் பிஎஃப் தொகையை கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறதா? இதை எப்படி செக் செய்வது? இதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 22, 2026, 12:06 PM IST
  • இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் மாதா மாதம் குறிப்பிட்ட தொகையை பிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள்.
  • நிறுவனம் இபிஎஃப் பங்களிப்பை செலுத்தத் தவறினால் என்ன செய்வது?
  • இதற்கு புகார் அளிக்கும் வழிகளை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தமிழ் தெரிந்தால் போதும்! ரூ.40,000 சம்பளத்தில் தமிழக அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்
camera icon7
Job
தமிழ் தெரிந்தால் போதும்! ரூ.40,000 சம்பளத்தில் தமிழக அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்
அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்
camera icon6
Mars Transits
அபிஜித் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்
தமிழ்நாட்டில் நாளை (ஜனவரி 23) எங்கெல்லாம் மின்தடை.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!
camera icon6
Shutdown
தமிழ்நாட்டில் நாளை (ஜனவரி 23) எங்கெல்லாம் மின்தடை.. முழு லிஸ்ட் இங்கே!
EPFO விதிகள்: நிறுவனம் பிஎஃப் கணக்கில் பணத்தை டெபாசிட் செய்யவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?

EPFO Latest News: ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) மற்றும் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள நிதிகளை நிர்வகிக்கிறது. இது தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு பணி ஓய்வுக்கு பிறகு நிதி ஆதரவையும் ஓய்வூதிய நன்மையையும் அளிக்கின்றது. EPFO ​​விதிகளின்படி, 20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட அனைத்து நிறுனவங்களும் EPF திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்வது கட்டாயமாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

EPF Withdrawal: இபிஎஃப் பணத்தை எப்போது எடுக்க முடியும்?

முறையான துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்கும் நோக்கம் கொண்ட EPF திட்டத்தில், ஒவ்வொரு மாதமும் ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் என இரு தரப்பினரும் பங்களிப்புகளைச் செய்வது கட்டாயமாகும். PF கணக்கில் திரட்டப்படும் நிதி, பணி ஓய்வுபெறும் போது திரும்பக் கிடைக்கும். எனினும், பணி ஓய்வுக்கு பிறகுதான் இபிஎஃப் நிதியை எடுக்க முடியும் என்பதும் இல்லை. சில நிபந்தனைகளின் கீழ் EPF கணக்கிலிருந்து பகுதியளவு தொகையைத் திரும்பப் பெறவும் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

EPF Interest Rate: இபிஎஃப் வட்டி விகிதம் எவ்வளவு?

அரசாங்கம் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் EPF வட்டி விகிதத்தை மதிப்பாய்வு செய்து நிர்ணயிக்கிறது. தற்போது, அதாவது 2024-25 நிதியாண்டிற்கு, அரசாங்கம் வட்டி விகிதத்தை 8.25% ஆக நிர்ணயித்துள்ளது. EPFO விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் தனது அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) 12 சதவீதத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் PF கணக்கில் பங்களிக்கிறார். அதே அளவு தொகையை நிறுவனமும் ஊழியரின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறது.

பிஎஃப் பங்களிப்பை குறைக்கும் நிறுவனங்கள்

இருப்பினும், பல ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளச் சீட்டில், வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கிற்காக 12% பங்களிப்பை விட தங்கள் நிறுவனம் மிகக் குறைவாகப் பங்களிப்பதை கவனித்திருக்கலாம். இது ஏன் நிகழ்கிறது என்ற குழப்பம் ஊழியர்களுக்கு வருவதுண்டு. PF கணக்கில் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF), ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) மற்றும் ஊழியர் காப்பீட்டுத் திட்டம் (EDLI) உள்ளிட்ட மூன்று வெவ்வேறு திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது.

இருப்பினும், நிறுவனங்கள் EPF-இன் மற்ற திட்டங்களையும் ஈடுசெய்ய வேண்டியிருப்பதால், PF கணக்கிற்கான அவர்களின் பங்களிப்பு பிரிக்கப்படுகிறது. இது PF-க்கான அவர்களின் பங்கின் தொகை உடனடி விகிதாசாரமற்ற முறையில் பிரதிபலிக்க வழிவகுக்கிறது.

EPF கட்டமைப்பின்படி, 

- நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் 8.33 சதவீதம் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (EPS) சேர்க்கப்படுகின்றது. இந்த நிதி ஊழியர்கள் பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு பெறும் ஓய்வூதியத் தொகையை அளிக்க உதவுகிறது.

- மீதமுள்ள 3.67 சதவீதம் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) கணக்கிற்கு செல்கிறது. 

பொதுவாக, இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் பாஸ்புக்கைப் பார்க்கும்போது, ​​ஊழியரின் பங்களிப்புடன் ஒப்பிடும்போது, நிறுவனங்களின் பிஎஃப் பங்களிப்பு குறைவாகத் தோன்றும். ஒரு ஊழியர் தனது மற்றும் நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த இபிஎஃப் பங்களிப்பை EPFO ​​உறுப்பினர் பாஸ்புக் மூலம் செக் செய்யலாம். நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் உள்ள முரண்பாடுகளைச் சரிசெய்ய, இபிஎஃப் இருப்பை தவறாமல் செக் செய்வது நல்லது.

நிறுவனம் இபிஎஃப் பங்களிப்பை செலுத்தத் தவறினால் என்ன செய்வது?

நிறுவனம் ஊழியரின் இபிஎஃப் பங்களிப்பபை சரியாக செலுத்தவில்லை என்றால், ஊழியர்கள் முதலில் EPFO ​​போர்ட்டலில் அந்தச் செலுத்தப்படாத நிலையை செக் செய்யலாம். அதன் பிறகு பின்வரும் வழிகளில் இதை பற்றி புகார் அளிக்கலாம்:

- ஊழியர்கள் தங்கள் UAN மற்றும் சம்பளச் சீட்டுகளை ஆதாரங்களாகப் பயன்படுத்தி, EPFiGMS போர்ட்டலில் ஒரு முறையான புகாரைப் பதிவு செய்யலாம்.

- அதில் தீர்வு கிடைக்காத பட்சத்தில், நம்பிக்கை மோசடிக்காக (IPC 406/409 பிரிவுகளின் கீழ்) காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கலாம்.

- தொழிலாளர் நீதிமன்றத்தை அணுகி சட்ட நடவடிக்கையை எடுக்க அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம்.

- இப்படிப்பட்ட புகார்கள் கிடைத்தால், EPFO ​​அமைப்பு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு கடுமையான அபராதம் விதிக்க வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க | EPFO அதிரடி: விரைவில் EPFO 3.0 ஆரம்பம், ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM, UPI வசதி, இன்னும் பல நன்மைகள்

மேலும் படிக்க | EPS Pension: 10 ஆண்டு சர்வீஸ் உள்ள தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPersonal FinancePFEpf Members

Trending News