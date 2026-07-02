/EPFO போர்ட்டலில் தொடரும் முடக்கம்: உறுப்பினர்களுக்கு எந்தெந்த சேவைகள் பாதிக்கப்படும்?

EPFO Portal Update: EPFO பல மேம்பாட்டு பணிகளுக்காக தனது போர்ட்டலை தற்காலிகமாக முடக்கியிருந்தது. ஜூலை 2 அன்று நள்ளிரவு 12 மணி முதல் சேவைகள் மீண்டும் தொடங்கும் என்றும் கூறப்பட்ட நிலையில், வியாழக்கிழமை (இன்று) காலையிலும் இணையதளத்தில் "திட்டமிடப்பட்ட அமைப்பு இடமாற்றம் மற்றும் தற்காலிக சேவை கிடைக்காமை" (Scheduled System Migration & Temporary Service Unavailability) என்ற செய்தியே காட்டப்படுகிறது.
ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), தனது கோரிக்கை செயலாக்க (PF Claim Settlement) அமைப்பின் வேகம், நம்பகத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில், திட்டமிடப்பட்ட தரவுத்தள ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மென்பொருள் மேம்படுத்தல் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக, பல இணையவழி சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இபிஎஃப்ஓ உறுப்பினர்களின் வசதிகளை மேம்படுத்தவும், புதிய வசதிகளை அறிமுகம் செய்யவும் அவ்வப்போது பல வித நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
EPFO போர்ட்டல் செயலிழப்பு நேரத்தில், உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களால் இடைமுகத்தில் உள்நுழைய முடியாது. இதனால் இந்த இணையதளங்கள் மூலமான அனைத்து ஆன்லைன் சேவைகளும் கிடைக்காமல் போகின்றன. இதில்,
EPFO புதுப்பித்தல் நடைமுறைக்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள், சேவைகள் மீண்டும் தொடங்கிய பிறகு செயல்படுத்தப்படும்.
EPFO மேற்கொண்டுள்ள இந்த மேம்படுத்தல் நடவடிக்கை, முதன்மையாக, தரவுத்தள ஒருங்கிணைப்பு, வாடிக்கையாளர் சேவை மற்றும் மென்பொருள் பயன்பாடுகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக EPFO தெரிவித்துள்ளது. முக்கியமாக, புதுப்பித்தலுக்கு பிறகு போர்ட்டலில் பின்வரும் மாற்றங்கள் இருக்கக்கூடும்:
இதற்கிடையில், ஜூலை 2 அன்று EPFO போர்ட்டல் முழுமையாக செயல்பாட்டிற்கு கிடைக்கும் என EPFO குறியிருந்த நிலையில், இன்னும் இனையலத்தில் "திட்டமிடப்பட்ட அமைப்பு இடமாற்றம் மற்றும் தற்காலிக சேவை கிடைக்காமை" என்ற செய்தியே வந்துகொண்டிருப்பது இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து சமூக ஊடக தளங்களிலு உறுப்பினர்கள் கருத்திட்டு வருகின்றனர்.
"திட்டமிடப்பட்ட செயலிழப்பு நேரம் ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டது, ஆனால் EPFO இணையதளம் இன்னும் அணுக முடியாத நிலையில் உள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான பயனர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தாமதத்திற்கான காரணத்தையும், சேவைகள் எப்போது மீட்டெடுக்கப்படும் என்பதையும் தெரிவிக்கவும்," என்று ஒரு பயனர் தனது X பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.