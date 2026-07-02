Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /EPFO போர்ட்டலில் தொடரும் முடக்கம்: உறுப்பினர்களுக்கு எந்தெந்த சேவைகள் பாதிக்கப்படும்?

EPFO போர்ட்டலில் தொடரும் முடக்கம்: உறுப்பினர்களுக்கு எந்தெந்த சேவைகள் பாதிக்கப்படும்?

EPFO Portal Update: EPFO இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, இந்த இடமாற்றப் பணியானது "சேவை வழங்கலை மேம்படுத்தவும், செயலாக்கத் திறனை அதிகரிக்கவும், சிறந்த பயனர் அனுபவத்தை வழங்கவும்" மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 02, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:48 AM IST
EPFO போர்ட்டலில் தொடரும் முடக்கம்: உறுப்பினர்களுக்கு எந்தெந்த சேவைகள் பாதிக்கப்படும்?
Image Credit: EPFO Portal Down (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சனி பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்
Shani peyarchi42 min ago
2
Whatsapp1 hr ago
3
FIFA2 hrs ago
4
TNPSCJul 01
5
Tamil Nadu governmentJul 01