இந்த ஒரு காரணத்தால் EPF தொகை, EPS ஓய்வூதியம் அனைத்தும் முடங்கிவிடும்: EPFO எச்சரிக்கை

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒரு புதிய வேலையைத் தொடங்கும் போது, பொதுவாக சம்பளம், பணி நியமனக் கடிதங்கள் மற்றும் புதிய பொறுப்புகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. ஆனால், இவற்றுடன் சேர்த்து இபிஎஃப் தொடர்பான பணிகளிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டியது மிக அவசியமாகும். இபிஎஃப் கணக்கை முறையாகப் புதுப்பித்து மாற்றுவது பெரும்பாலும் புறக்கணிக்கப்படும் ஒரு முக்கியமான நிதிப் பணியாகும். இந்தச் சிறிய கவனக்குறைவு காலப்போக்கில் கணிசமான இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
EPFO விடுத்த எச்சரிக்கை என்ன?
ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான தகவல்களை பதிவுகளில் அப்டேட் செய்யுமாறு கோரியுள்ளது. அவை,
பணியில் சேர்ந்த தேதி (Joining Date)
பணியிலிருந்து வெளியேறிய தேதி (Exit Date)
இந்த தேதிகளை பதிவுகளில் சரியாக செக் செய்யுமாறு EPFO சமீபத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்தத் தேதிகளில் ஒரு சிறிய தவறு இருந்தாலும், ஊழியர்களின் PF இருப்பு, ஓய்வூதியம் மற்றும் கிளெய்ம் தீர்வு செயலாக்கம் ஆகியவை பாதிக்கப்படக்கூடும்.
தவறான தேதிகளின் விளைவுகள் என்ன?
பணியில் சேர்ந்த மற்றும் பணியிலிருந்து வெளியேறிய தேதிகள் EPF பதிவுகளில் தவறாக இருந்தால், அது முழு சேவை வரலாற்றிலும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்தத் தவறான தகவல் உங்கள் பணிக்காலத்தின் அளவை மாற்றக்கூடும், இது PF கணக்கீடுகள் மற்றும் கிளெய்ம் செயல்முறைகளைப் பாதிக்கும். பதிவு செய்யப்பட்ட உங்கள் மொத்த சேவைக் காலம் 5 வருடங்களுக்கும் குறைவாக இருந்தால், உங்கள் PF தொகையை எடுக்கும்போது வரி விதிக்கப்படலாம், மேலும் TDS-ம் பிடித்தம் செய்யப்படலாம். ஆகையால் சரியான பணிக்காலம் பதிவாவது மிக அவசியம் ஆகிறது.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியமும் நேரடியாகப் பாதிக்கப்படுகிறது
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதிபெற, குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் அவசியமாகும். தேதிப் பிழை காரணமாக உங்கள் பணி அனுபவம் குறைவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெற முடியாமல் போகலாம். அதன் பிறகு இபிஎஸ் கணக்கில் சேர்ந்துள்ள மொத்தத் தொகையை மட்டுமே பெறத் தகுதிபெறக்கூடும்.
கூடுதலாக, இதுபோன்ற தவறுகள் கோரிக்கை நிராகரிப்புகள், வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) பரிமாற்றங்கள் தோல்வியடைதல், மற்றும் பணி அனுபவ வரலாற்றில் முரண்பாடுகள் போன்ற சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும். இதனால் உங்கள் பணத்தை நீங்கள் பெறுவதில் தாமதமும் ஏற்படலாம்.
EPF Pension: இபிஎஃப் ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தித் தீர்மானிக்கப்படுகிறது:
மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான சம்பளம் × ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான பணி அனுபவம்) / 70
இந்தச் சூத்திரத்தில்,
- ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான சம்பளம் என்பது கடந்த 60 மாதங்களின் சராசரி சம்பளமாகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட உச்சவரம்பிற்கு உட்பட்டது.
- மேலும், ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான பணி அனுபவம் என்பது மொத்தப் பணி ஆண்டுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
பணியில் சேர்ந்த அல்லது வெளியேறிய தேதியில் பிழை இருந்தால், பணி அனுபவம் குறைவாகத் தோன்றலாம். இது ஓய்வூதியத் தொகைக் குறைப்பிற்கும் வழிவகுக்கும். பணி அனுபவம் 10 ஆண்டுகளுக்குக் குறைவாக இருந்தால், உங்கள் ஓய்வூதிய உரிமையை ஊழியர்கள் இழக்க நேரிடலாம்.
இபிஎஃப் பதிவுகளில் பிழைகள் ஏற்பட காரணம் என்ன?
EPF பதிவுகளில் முரண்பாடுகள் ஏற்படுவதற்குப் பல பொதுவான காரணங்கள் உள்ளன.
- பழைய நிறுவனம் வெளியேறும் தேதியைப் புதுப்பிப்பதில் தாமதம்,
- புதிய வேலைக்கு UAN-ஐ இணைப்பதால் தேதிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று முரணாக இருத்தல் (date overlap),
- பழைய PF கணக்கை புதிய கணக்குடன் இணைக்கத் தவறுதல்,
- முறையாக வெளியேறாமல் வேலையை விட்டு விலகுதல் அல்லது
- தரவு உள்ளீட்டுப் பிழைகள் போன்றவை அவற்றில் சிலவாகும்.
EPF பதிவுகளில் ஏற்படும் தவறை கண்டறிந்து சரிசெய்வது எப்படி?
- EPF பதிவுகளில் ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால், அவற்றை கண்டறிந்து விரைவாகச் சரிசெய்வது முக்கியம்.
- இதைச் செய்ய, EPFO போர்ட்டலில் உங்கள் பாஸ்புக் மற்றும் சேவை வரலாற்றைச் சரிபார்க்கவும்.
- அனைத்து நிறுவனங்களின் சேரும் மற்றும் வெளியேறும் தேதிகளை ஒப்பிட்டு, ஏதேனும் இடைவெளிகள் அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று ஓவர்லேப் ஆகும் நிலை உள்ளதா என்பதைப் பார்க்கவும்.
- ஏதேனும் பிழைகளைக் கண்டறிந்தால், உங்கள் நிறுவனத்தின் மூலமாகவோ அல்லது EPFO ஒருங்கிணைந்த போர்ட்டல் மூலமாகவோ திருத்தங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.
- உங்களிடம் பல PF கணக்குகள் இருந்தால், அவை அனைத்தையும் இணைப்பதை உறுதிசெய்துகொள்ளவும்.
- அனைத்து விதமான குழப்பங்களையும் தவிர்க்க, வேலை மாறும் முன் இரு நிறுவனங்களுக்கும் தெரிவிப்பது மிக முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது.
EPF பதிவுகளில் தவறு ஏற்பட்டால் எப்படி சரி செய்வது?
EPF பதிவுகளில் பதிவுகளில் தவறு இருந்தால், குறிப்பாக அந்தக் காலகட்டத்தில் எந்தப் பங்களிப்பும் செய்யப்படாத நிலையில், ஊழியர் EPFO போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்து, சில திருத்தங்களைத் தாமே செய்துகொள்ளலாம்.ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் என இரு தரப்பும் தவறு செய்திருந்தால், ஒரு கூட்டு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். வழங்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு நிறுவனமே பொறுப்பாகும். தரவு உள்ளீட்டில் பிழை இருந்தால், நிறுவனம் ஒரு திருத்தக் கடிதத்தை வழங்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் EPFO தனது அமைப்பில் திருத்தங்களைச் செய்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. EPFO சமீபத்தில் விடுத்த எச்சரிக்கை என்ன?
ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO, ஊழியர்களுக்கு, பணியில் சேர்ந்த தேதி (Joining Date) மற்றும் பணியிலிருந்து வெளியேறிய தேதி ஆகியவற்றை பதிவுகளில் அப்டேட் செய்யுமாறு சமீபத்தில் மீண்டும் ஒரு முறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
2. இபிஎஃப் பதிவுகளில் பிழைகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன?
பழைய PF கணக்கை புதிய கணக்குடன் இணைக்கத் தவறுதல், புதிய வேலைக்கு UAN-ஐ இணைப்பதால் தேதிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று முரணாக இருத்தல் (date overlap) போன்ற பல காரணங்களால் இபிஎஃப் பதிவுகளில் பிழைகள் ஏற்படுகின்றன.
3. இபிஎஃப் பதிவுகளில் பிழைகள் இருந்தால் என்ன நடக்கும்?
இபிஎஃப் பதிவுகளில் பிழைகள் இருந்தால், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல நன்மைகளை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்படக்கூடும்.
