  • Tamil News
  • Business
  • EPFO எச்சரிக்கை: இந்த PF கணக்குகளுக்கு KYC கட்டாயம்... தவறினால் பணம் எடுக்க முடியாது!!

EPFO எச்சரிக்கை: இந்த PF கணக்குகளுக்கு KYC கட்டாயம்... தவறினால் பணம் எடுக்க முடியாது!!

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. நீண்ட நாட்களாக செயலில் இல்லாமல் இருக்கும் இபிஎஃப் கணக்குகளுக்கான ஒரு முக்கிய அப்டேட்டை EPFO அளித்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 30, 2025, 09:53 AM IST
EPF Account KYC: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தனது லட்சக்கணக்கான சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அறிவித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் பல PF கணக்குகள் நீண்ட காலமாக செயல்படாமல் உள்ளன. இந்தக் கணக்குகளில் பணம் டெபாசிட் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் பணத்தை எடுக்கவோ அல்லது மாற்றவோ முடியாது. இந்தக் கணக்குகளைச் செயல்படுத்தவும், இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வைப்புத்தொகையைப் பாதுகாப்பாக மீட்டெடுக்கவும் EPFO ​​ஒரு புதிய டிஜிட்டல் பணியைத் தொடங்கியுள்ளது.

Inoperative Accounts: செயலில் இல்லாத பிஎஃப் கணக்குகள்

செயல்படாத PF கணக்குகள் பொதுவாக பிரச்சனைகளை தரும் கணக்குகளாக பார்க்கப்படுகின்றன. இதற்கான காரணம் என்ன? பல ஊழியர்கள் வேலை மாற்றங்கள் அல்லது பழைய கணக்குத் தகவல் இழப்பு காரணமாக  தங்கள் PF கணக்குகளை செயலற்ற நிலையில் வைத்திருக்கிறார்கள். இந்தக் கணக்குகளில் உள்ள வைப்புத்தொகைகள் நீண்ட காலத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதால், கணக்கு வைத்திருப்பவர் அல்லது அவர்களது குடும்பத்தினர் சலுகைகளைப் பெற முடியாமல் போகிறது. இந்தப் பிரச்சினையை மனதில் கொண்டு, EPFO ​​இப்போது இந்த விஷயத்தில் ஒரு மிஷன் மோடில் செயல்படுகிறது.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான புதிய தளம்

இதற்கான புதிய டிஜிட்டல் தளம் இந்த பிரச்சனையை பொறுத்தவரை ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்கும். இந்த பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக EPFO ​​ஒரு பிரத்யேக டிஜிட்டல் தளத்தைத் தொடங்குகிறது. இந்த தளம் பழைய மற்றும் செயலற்ற PF கணக்குகளை அடையாளம் காணும். கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் KYC-ஐப் புதுப்பிக்கவும், அவர்களின் நிதி பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்யவும் இது உதவும்.

KYC-ஐப் புதுப்பிப்பது மிக அவசியம்

KYC புதுப்பிக்கப்படாத கணக்குகளிலிருந்து நிதியை எடுப்பது அல்லது மாற்றுவது கடினமாக இருக்கும் என்று EPFO ​​தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. எனவே, அனைத்து ஊழியர்களும் தங்கள் PF கணக்குத் தகவல், வங்கி விவரங்கள் மற்றும் ஆதார் எண்ணை சரியான நேரத்தில் இணைக்க வேண்டும்.

EPF Balance: இபிஎஃப் வைப்புகள் வாரிசுகளைச் சென்றடையும்

புதிய முறையின் கீழ், கணக்கு வைத்திருக்கும் நப இறந்துவிட்டால், அவர்களின் PF இருப்பு அவர்களின் வாரிசுகளுக்கு முறையாக மாற்றப்படும். கணக்கு வைத்திருப்பவர் மற்றும் அவர்களின் வாரிசுகள் இருவரின் அடையாளமும் டிஜிட்டல் தளம் மூலம் சரிபார்க்கப்படும். இது இறந்த இபிஎஃப் உறுப்பினரின் பிஎஃப் தொகையை அவரது குடும்பம் எந்த விதத்திலும் இழக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. 

வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்

அரசாங்கம் இப்போது வெளிநாடுகளுடனான ஒப்பந்தங்களில் சமூகப் பாதுகாப்பு உட்பிரிவுகளை இணைத்து வருகிறது. வெளிநாட்டில் பணிபுரிந்த பிறகு இந்தியா திரும்பும் இந்திய ஊழியர்களுக்கு இது பயனளிக்கும். அவர்களின் PF அல்லது வெளிநாட்டில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட சமூகப் பாதுகாப்பு நிதிகள் அவர்கள் இந்தியா திரும்பிய பிறகும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

EPFO Offices: டிஜிட்டல் ரீதியாக மேம்படும் இபிஎஃப்ஓ அலுவலகங்கள்

EPFO அலுவலகங்கள் மேலும் டிஜிட்டல்மயமாக்கப்படும். EPFO ​​அதன் அலுவலகங்களை டிஜிட்டல் ரீதியாக மேம்பட்டதாகவும், உறுப்பினர்களுடன் திறம்பட தொடர்பில் இருக்கும் வகையிலும் மாற்றுவதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இதன் சோதனை ஓட்டம் ஏற்கனவே டெல்லியில் தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம், ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே புகார்களைப் பதிவு செய்ய முடியும், க்ளெய்ம் நிலையைச் சரிபார்க்க முடியும். அனைத்து பணிகளுக்கும் உறுப்பினர்கள் இபிஎஃப் அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டிய தேவையை அது நீக்குகிறது.

மேலும் படிக்க | PF கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.44,000 கிடைக்கும்: EPFO அதிரடி அப்டேட்

மேலும் படிக்க | EPFO 3.0: புதிய விதிமுறைகளால் பிஎப் இருப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் - முழுவிவரம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFEPF AccountPFPersonal Finance

