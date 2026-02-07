EPFO கடும் எச்சரிக்கை: அபராதம், வட்டியுடன் பணம் வசூலிக்கப்படும்.... இதை மட்டும் பண்ணிடாதீங்க!!

EPFO Warning News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. EPFO ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கு தவறான காரணத்தை உறுப்பினர்கள் அளித்தால், பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டி வரலாம். பண விரயமும் இதில் அடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வந்த எச்சரிக்கை
EPFO சமீபத்தில் அதன் சந்தாதாரர்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. இதில் பிஎஃப் முன்பணம் (PF Advance) தொடர்பாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. 'PF முன்பணத்தை தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஒரு உறுப்பினர் விதிகளை மீறுவது கண்டறியப்பட்டால், EPFO பணத்தை திரும்பப்பப் பெறுவது மட்டுமல்லாமல், கடுமையான அபராதத்தையும் விதிக்கும்.' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
PF Advance: பொய்யான காரணம் காட்டி பணம் எடுத்தால் பிரச்சனை
EPFO தனது அதிகாரப்பூர்வ 'X' (ட்விட்டர்) பக்கத்தில் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக (நோய் சிகிச்சை, திருமணம், கல்வி அல்லது வீடு கட்டுதல் போன்றவை) மட்டுமே PF பணத்தை எடுக்க முடியும் என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு உறுப்பினர் நோய் அல்லது திருமணம் என்று காரணம் கூறி பணம் எடுத்து, அந்த காரணங்கள் பொய் என விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டால், EPFO வட்டியுடன் சேர்த்து தொகையை மீட்டெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் என தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
அபராதத்துடன் பணத்தை மீண்டும் செலுத்த வேண்டும்
1952 ஆம் ஆண்டு EPF திட்டத்தின் கீழ், தவறாக எடுக்கப்பட்ட தொகைக்கு அபராத வட்டி வசூலிக்க EPFO-க்கு உரிமை உண்டு. இந்த வட்டி விகிதம் சாதாரண PF வட்டியை விட கணிசமாக அதிகமாக இருக்கலாம்.
எதிர்காலத்தில் பணம் எடுப்பதற்கு 3 ஆண்டு தடை
பொய் சொல்லி இபிஎஃப் முன்பணம் எடுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படுகின்றது. தவறான தகவல்களைப் பயன்படுத்தி பணம் எடுப்பது பிடிபட்டால், அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அந்த உறுப்பினர் PF கணக்கிலிருந்து எந்த முன்பணத்தையும் எடுக்க முடியாது. அல்லது, அவர் எடுத்த முழுத் தொகையையும் வட்டியுடன் சேர்த்து டெபாசிட் செய்யும் வரை அவரால் பணம் எடுக்க முடியாமல் சேவைகள் நிறுத்தி வைக்கப்படும்.
டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு இறுக்கமடைகிறது
- 2026 ஆம் ஆண்டில் EPFO 3.0 முழுமையாக அறிமுகப்படுத்தப்படும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.
- ஏற்கனவே இதன் சில செயல்பாடுகள் அமலில் உள்ளன.
- தற்போது PF கணக்குகளின் கண்காணிப்பு முற்றிலும் டிஜிட்டல் மற்றும் AI அடிப்படையிலானதாக மாறியுள்ளது.
- ஆதார், பான் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு பொருத்தம் இப்போது ஆன்லைன் க்ளெய்ம்களின் போது நிகழ்நேரத்தில் செய்யப்படுகிறது.
- சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகள் அல்லது அடிக்கடி முன்பணம் பணம் எடுப்பது போன்ற செயல்பாடுகள் உள்ள கணக்குகளை இந்த அமைப்பு தானாகவே ஃப்ளாக் செய்கிறது.
இந்த விஷயங்களில் சிறப்பு கவனம் அவசியம்
- இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இபிஎஃப் தொகையை தங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்பாகக் கருதுவது நல்லது.
- நோய், கல்வி, திருமணம் அல்லது வீட்டுவசதி போன்ற அவசரநிலைகளுக்கு மட்டுமே அதை எடுக்கவும்.
- முன்பணத்திற்கான ஆவணங்களை பதிவேற்ற வேண்டிய அவசியம் இப்போது குறைவாக இருந்தாலும், எதிர்கால தணிக்கை ஏற்பட்டால், மருத்துவமனை பில் அல்லது திருமண அட்டை போன்ற செலவுகளுக்கான ஆதாரத்தை உறுப்பினர்கள் வழங்க வேண்டியிருக்கும்.
- உறுப்பினர்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கும் குறைவாக வேலை செய்து ₹50,000-க்கு மேல் பணம் எடுத்தால், தங்கள் PAN-ஐ வழங்குவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
- இல்லையெனில் 34.6% வரை வரி செலுத்த நேரிடலாம்.
EPF உறுப்பினர்கள் எப்போது, எவ்வளவு பணம் எடுக்கலாம்?
ஊழியர்கள் தங்கள் PF கணக்கிலிருந்து தேவைக்கேற்ப பணத்தை எடுக்கலாம். சமீபத்திய விதிகள் பணம் எடுப்பதை எளிமைப்படுத்தியுள்ளன. பணம் எடுக்கும் விதிமுறைகளின் எண்ணிக்கையை EPFO 13 லிருந்து 3 ஆகக் குறைத்து, 12 மாத சேவைக்குப் பிறகும் 100% பணம் எடுக்க அனுமதிக்கின்றது.
- இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் ஒரு வீடு வாங்க அல்லது புதுப்பிக்க வருங்கால வைப்பு நிதியில் 90% வரை எடுக்கலாம். உதாரணமாக, உங்கள் கணக்கில் ₹100,000 இருந்தால், இந்த தேவைக்காக ₹90,000 வரை எடுக்கலாம்.
- இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் அல்லது தங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது நோய்வாய்ப்பட்டால், சிகிச்சைக்காக முழுத் தொகையிலும் 100% எடுக்கலாம்.
- உறுப்பினர்கள் தங்கள் திருமணம் அல்லது குழந்தைகள் அல்லது உடன்பிறந்தவர்களின் கல்வி/திருமணத்திற்காக, தங்கள் பங்களிப்பு மற்றும் வட்டித் தொகையில் 75% வரை எடுக்கலாம்.
- ஊழியர்கள் வேலையை விட்டு வெளியேறியிருந்தால் அல்லது வேலையில்லாமல் இருந்தால், இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு தங்கள் முழு வருங்கால வைப்பு நிதி இருப்பையும் எடுக்கலாம்.
