EPFO : பிஎப் சேமிப்புக்கு அதிக வட்டி கிடைக்க சூப்பர் டிப்ஸ்

EPFO : ஆக்டிவாக இல்லாத பிஎப் கணக்குக்கு கூட அதிக வட்டி கிடைக்க வழி உள்ளது. அது எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 1, 2025, 08:59 PM IST
  • இபிஎப்ஓ விதிமுறைகள் - தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
  • ஆக்டிவாக இல்லாத கணக்கிற்கு வட்டி கிடைக்காது
  • ஆக்டிவாக கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம்

EPFO : பிஎப் சேமிப்புக்கு அதிக வட்டி கிடைக்க சூப்பர் டிப்ஸ்

EPFO : நீங்கள் ஒரு ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) உறுப்பினராக இருந்தால், உடனடியாக உங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) கணக்கின் நிலையை சரிபார்க்க வேண்டும். வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO) ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 36 மாதங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக ஆக்டிவாக இல்லாமல் இருக்கும் எந்த ஒரு கணக்கிற்கும் இனிமேல் வட்டி கிடைக்காது. இந்த விதி காரணமாக, குறிப்பாக ஓய்வு பெற்ற பிறகோ அல்லது வேலை மாற்றத்தின் போதோ, கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் சரியான நேரத்தில் கணக்கை ஆக்டிவாக வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியமாகிறது.

"ஆக்டிவில் இல்லாத PF கணக்கு" என்றால் என்ன?

EPFO விதிமுறையின் படி, ஒரு PF கணக்கில் 36 மாதங்களுக்கு எந்தவொரு நிதி பரிவர்த்தனையும், அதாவது EPFO-வினால் வரவு வைக்கப்படும் வட்டி தவிர வேறு எந்த பரிவர்த்தனையும் நடைபெறவில்லை என்றால், அது செயலற்ற கணக்காகக் குறிக்கப்படும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், அந்தக் கணக்கிற்கு இனி வட்டி கிடைக்காது. 

55 வயதில் ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ஒரு PF கணக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மட்டுமே செயலில் இருக்கும். ஒரு உறுப்பினர் 58 வயதை எட்டியதும், அந்தக் கணக்கு செயலற்றதாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் பொருள், நீங்கள் சரியான காலத்திற்குள் உங்கள் PF தொகையை மாற்றவோ அல்லது எடுக்கவோ இல்லை என்றால், உங்கள் சேமிப்புக்கு வருமானம் கிடைப்பது நின்றுவிடும்.

ஊழியர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியம்?

2024–25 நிதியாண்டிற்கான (FY25) EPF வட்டி விகிதத்தை மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு 8.25% ஆக நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த வட்டி, ஒவ்வொரு மாத இறுதியிலும் உள்ள கணக்கு இருப்பின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டு, ஆண்டுதோறும் உறுப்பினர்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.

கணக்கு செயலற்ற நிலையில் இருப்பதால் இந்த வட்டியை இழப்பது, குறிப்பாக ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கும், வேலைக்கு இடையில் இருப்பவர்களுக்கும் நீண்ட கால சேமிப்புகளை கணிசமாக பாதிக்கும். உதாரணமாக, ஒரு உறுப்பினரின் செயலற்ற கணக்கில் ரூ. 10 லட்சம் இருந்தால், அவர்கள் ஆண்டுக்கு ரூ. 80,000-க்கும் அதிகமான வட்டி வருமானத்தை இழக்க நேரிடும்.

EPFO-வின் உறுப்பினர்களுக்கான அறிவுரை

ஆகஸ்ட் 27, 2025 அன்று, EPFO சமூக ஊடக தளமான X-ல் (முன்பு Twitter) ஒரு பொதுவான எச்சரிக்கையை வெளியிட்டது. அந்தப் பதிவில், "உங்கள் EPF கணக்கு 36 மாதங்களுக்கு மாற்றப்படாமலோ அல்லது எடுக்கப்படாமலோ இருந்தால், அது செயல்படாமல் போய்விடும். அதனால், வட்டி கிடைப்பதும் நின்றுவிடும். நீங்கள் வேலை செய்கிறீர்கள் என்றால், நிதியை உங்கள் புதிய EPF கணக்கிற்கு மாற்றவும். நீங்கள் வேலை செய்யவில்லை என்றால், உங்கள் சேமிப்பை எடுத்துக் கொள்ளவும்." என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இந்தச் செய்தி, ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் செய்ய வேண்டிய இரண்டு முக்கிய நடவடிக்கைகளை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது:

வேலை மாறும்போது – உங்கள் பழைய EPF தொகையை உங்கள் புதிய நிறுவனத்தின் கணக்கிற்கு மாற்றுவதன் மூலம் அதை செயலில் வைத்திருக்க முடியும்.

வேலை இல்லை அல்லது ஓய்வு பெற்றிருந்தால் – உங்கள் கணக்கு செயலற்றதாக மாறுவதற்கு முன் உங்கள் நிதியை எடுத்துக் கொள்ளவும்.

அடுத்து என்ன? விரைவில் EPFO 3.0

இந்த அறிவுறுத்தலுக்கு கூடுதலாக, EPFO தனது மேம்படுத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் தளமான EPFO 3.0-ஐ அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. முதலில் ஜூன் 2025-ல் வெளியிட திட்டமிடப்பட்ட இதன் வெளியீடு, விரிவான தொழில்நுட்ப சோதனை காரணமாக தாமதமானது.

புதிய தளத்தில் பின்வரும் அம்சங்கள் இடம்பெறும், 

* கோரிக்கைகளை விரைவாகச் செயல்படுத்துதல்.
* விரைவான நிதிப் பரிமாற்றங்களுக்காக UPI அடிப்படையிலான பணம் எடுக்கும் வசதி.
* மேம்பட்ட டிஜிட்டல் சேவைகளுடன் கூடிய எளிதான Interface.

உங்கள் PF கணக்கை எப்படி செயலில் வைத்திருப்பது?

உங்கள் EPF கணக்கு செயலற்ற நிலைக்குச் செல்லாமல் இருக்க சில எளிய வழிமுறைகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

* EPFO இணையதளத்தில் உங்கள் வேலை விவரங்களை தொடர்ந்து புதுப்பிக்கவும்.
* வேலை மாறும்போது Unified Member Portal-ஐப் பயன்படுத்தி உங்கள் PF தொகையை மாற்றவும்.
* EPFO இணையதளம் அல்லது UMANG செயலி மூலம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது உங்கள் கணக்கு நிலையை சரிபார்க்கவும்.
* நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக வேலை செய்யவில்லை அல்லது ஓய்வு பெறும் வயதை அடைந்துவிட்டால், நிதியை எடுத்துக் கொள்ளவும்.

