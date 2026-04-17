  • EPFO இணையதளத்தில் இனி UAN ஆக்டிவேட் செய்ய முடியாது: புதிய நடைமுறை இதோ!

EPFO இணையதளத்தில் இனி UAN ஆக்டிவேட் செய்ய முடியாது: புதிய நடைமுறை இதோ!

EPFO: EPFO இணையதளத்தில் இனி UAN ஆக்டிவேட் செய்ய முடியாது, புதிய நடைமுறை குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 17, 2026, 06:13 AM IST
  • இபிஎப்ஓ புதிய அறிவிப்பு
  • யுஏஎன் ஆக்டிவேஷனில் மாற்றம்
  • இனி உமாங் செயலி வழியாக ஆக்டிவேட் செய்யவும்

இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 17 வெள்ளிக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 17 வெள்ளிக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் கொட்டும்..இன்று முதல் பொற்காலம்!
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் கொட்டும்..இன்று முதல் பொற்காலம்!
8வது ஊதியக்குழு: OPS, பதவி உயர்வு முதல் சம்பள உயர்வு வரை.... NC JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்
8வது ஊதியக்குழு: OPS, பதவி உயர்வு முதல் சம்பள உயர்வு வரை.... NC JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்
குட் நியூஸ்.. நாளை முதல் கோடை விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு
குட் நியூஸ்.. நாளை முதல் கோடை விடுமுறை.. மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு
EPFO இணையதளத்தில் இனி UAN ஆக்டிவேட் செய்ய முடியாது: புதிய நடைமுறை இதோ!

EPFO: தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் (EPFO) சேவைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு UAN கணக்கு எண் மிக அவசியமானது. உங்கள் பிஎப் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுக்கவோ அல்லது ஆன்லைனில் பாஸ்புக்கைச் சரிபார்க்கவோ உங்கள் UAN எண் ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். தற்போது இதற்கான நடைமுறையில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை EPFO இணையதளம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த வசதி, இனி UMANG செயலி மூலம் மட்டுமே சாத்தியமாகும். இது குறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்தப் பத்திகளில் காண்போம்.

UAN ஆக்டிவேஷன் ஏன் அவசியம்?

உங்கள் பிஎப் கணக்கிற்கு UAN எண்ணை ஆக்டிவேட் செய்வது என்பது, ஒரு புதிய வங்கி கணக்கிற்கு 'நெட் பேங்கிங்' வசதியைத் தொடங்குவது போன்றது. இது இல்லாமல் உங்களால் உங்கள் பிஎப் நிதியை நிர்வகிக்க முடியாது. உங்கள் நிறுவனம் ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளவு தொகையை உங்கள் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறது என்பதைத் தெரிந்துகொள்ளவும், பாஸ்புக்கை பதிவிறக்கம் செய்யவும் இது கட்டாயம். மேலும், வேலையை விட்டு விலகிய பிறகு பணத்தை எடுப்பதற்கும் அல்லது பழைய நிறுவனத்திலிருந்து புதிய நிறுவனத்திற்கு பிஎஃப் கணக்கை மாற்றுவதற்கும் ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்ட UAN எண் தேவைப்படுகிறது. உங்கள் கணக்கில் வங்கி விவரங்கள், பான் கார்டு மற்றும் இதர முக்கியத் தகவல்களை இணைக்கவும் இது முன்னிபந்தனையாகும்.

EPFO இணையதளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்

பொதுவாக EPFO தொடர்பான அனைத்து சேவைகளுக்கும் நாம் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தையே நாடுவோம். ஆனால், இனி UAN ஆக்டிவேட் செய்ய இணையதளத்திற்குச் சென்றால், அங்குள்ள 'Activate UAN' ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தவுடன் ஒரு பாப் அப் மெசேஜ் தோன்றும். அதில், இந்தச் சேவையை இனி UMANG செயலி மூலமாகவே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படும். இதனால் பயனர்கள் நேரடியாக UMANG செயலியைப் பயன்படுத்துவதே நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் வழியாகும். இதன் மூலம் பிஎப் சேவைகள் மேலும் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆக்டிவேட் செய்யத் தேவையான ஆவணங்கள்

UMANG செயலியில் UAN ஆக்டிவேட் செய்யத் தொடங்கும் முன், உங்களிடம் கீழே உள்ள விவரங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும்:

உங்களுக்கான 12 இலக்க UAN எண்.

ஆதார் அட்டை எண்.

உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் (இந்த எண்ணிற்குத்தான் OTP வரும்).

இந்த மூன்று விவரங்களும் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே உங்களால் வெற்றிகரமாக உங்கள் கணக்கைச் செயல்படுத்த முடியும்.

UMANG செயலியில் ஆக்டிவேட் செய்யும் முறை

முதலில் உங்கள் மொபைலில் உள்ள UMANG செயலியைத் திறந்து லாகின் செய்யவும். செயலி இல்லையெனில் பிளே ஸ்டோரில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

செயலியின் உள்ளே இருக்கும் தேடுதல் பெட்டியில் 'EPFO' எனத் தேடவும் அல்லது சேவைகள் பிரிவில் EPFO என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

அதில் தோன்றும் பல்வேறு சேவைகளில் 'UAN Activation' என்ற விருப்பத்தைக் கண்டறிந்து கிளிக் செய்யவும்.

இப்போது திரையில் தோன்றும் இடங்களில் உங்கள் UAN எண், ஆதார் எண் மற்றும் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் ஆகியவற்றைச் சரியாக உள்ளிடவும்.

விவரங்களைச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒரு ஒருமுறை கடவுச்சொல் (OTP) வரும். அந்த OTP-ஐப் பதிவிட்டு உறுதி செய்யவும்.

இறுதியாக, திரையில் தோன்றும் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றினால் உங்கள் UAN எண் ஆக்டிவேட் ஆகிவிடும். இது முடிந்தவுடன் உங்கள் மொபைல் எண் பிஎப் கணக்குடன் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பதிவு செய்யப்படும். இதன் மூலம் உங்கள் பிஎஃப் கணக்கு தொடர்பான எஸ்எம்எஸ் மற்றும் இதர தகவல்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் பெற முடியும்.

