EPFO : வேலை மாறும்போதெல்லாம் யுஏஎன் ஆக்டிவேட் செய்ய வேண்டுமா? முக்கிய அப்டேட்

EPFO: ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) இந்த ஆண்டில் பல நிர்வாக சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது. 5 லட்சம் ரூபாய் வரை பணம் எடுக்க, ஆட்டோமேடிக் கிளைம் செட்டில்மென்ட், செக்புக், பாஸ்புக் அப்லோடு செய்வதை நீக்குதல், மத்தியப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியப் பட்டுவாடா அமைப்பு (CPPS), ஜனவரி 2025 முதல் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்ட (EPS) ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்தியாவின் எந்தவொரு வங்கியின், எந்தக் கிளையிலிருந்தும், எங்கிருந்தும் ஓய்வூதியம் பெற வழிவகை செய்தல் உள்ளிட்ட சீர்திருத்தங்கள் இவற்றில் மிக மிக முக்கியமாவை. மேலும், முதலாளிகளின் ஒப்புதல் இல்லாமல் பிஎப் பணத்தை எடுக்கும் விதிமுறையையும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது இபிஎப்ஓ.
யுஏஎன் ஆக்டிவேஷன் அப்டேட்
அந்தவகையில் ஊழியர்கள் பலருக்கும் வேலை மாறும்போதெல்லாம் யுஏஎன் ஆக்டிவேட் செய்ய வேண்டுமா? என்பது குறித்து கேள்வி இருக்கலாம். ஆனால், அப்படியெல்லாம் இல்லை. ஒருமுறை யுஏஎன் ஆக்டிவேட் செய்துவிட்டாலே போதும். வேலை மாறும்போதெல்லாம் யுஏஎன் ஆக்டிவேட் செய்ய வேண்டும் என்பது தவறான தகவல். எந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றினாலும் ஒரே யுஏஎன் போதும். இதுதவிர மற்ற பிஎப் அப்டேட்டுகளை இங்கே பார்க்கலாம்.
EPFO-வின் சீர்திருத்தம்
EPFO-வின் மத்திய அறங்காவலர் வாரியம் (CBT), 13.10.2025 அன்று நடைபெற்ற தனது கூட்டத்தில், EPF திட்டத்தின் பகுதி பணத்தை எடுப்பதற்கான விதிகள் எளிதாக்ககவும், 13 சிக்கலான விதிகள் குறிப்பாக அத்தியாவசியத் தேவைகள் நோய், கல்வி, திருமணம், வீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் சிறப்புச் சூழ்நிலைகள் என மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு ஒற்றை, நெறிப்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்பாக ஒன்றிணைக்கப்படுவதற்கும் ஒப்புதல் அளித்தது. பணம் எடுப்பதற்கான வரம்புகள் எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளன. கல்விக்காக 10 மடங்கு வரையிலும், திருமணத்திற்காக 5 மடங்கு வரையிலும் பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பகுதியளவு பணம் எடுத்தல்
பகுதியளவிலான பணத்தை எடுப்பதற்கும் குறைந்தபட்சம் 12 மாதங்கள் சேவை செய்திருந்தால் போதும் என்ற நிபந்தனையுடன், உறுப்பினர்கள் இப்போது தங்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி இருப்பில் உள்ள ஊழியர் மற்றும் முதலாளி பங்களிப்புகள் உட்பட 75% வரை பணத்தை எடுக்கலாம். அபராத தொகையைத் தீர்ப்பதற்காக, தரப்படுத்தப்பட்ட அபராதக் கட்டமைப்பு மூலம் ஒரு மாற்றுத் தகராறு தீர்வு வழிமுறையாக 'விஸ்வாஸ் திட்டம்' அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், அபராத தொகையின் விகிதம் மாதத்திற்கு 1% என்ற நிலையான விகிதமாகக் குறைக்கப்படும், இருப்பினும் 2 மாதங்கள் வரையிலான தவறுக்கு 0.25% மற்றும் 4 மாதங்கள் வரையிலான தவறுக்கு 0.50% என்ற தரப்படுத்தப்பட்ட விகிதம் பொருந்தும்.
இத்திட்டம் ஆறு மாதங்களுக்குச் செயல்பாட்டில் இருக்கும், மேலும் மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படலாம். மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றமாக, மத்திய வாரியம், 14.06.2024 அன்று அறிவிக்கப்பட்ட, நான்கு மாதங்கள் வரையிலான தவறுக்கான மாதத்திற்கு 1% என்ற முந்தைய நிலையான விகிதத்தையும் இதேபோன்ற தரப்படுத்தப்பட்ட விகிதமாகத் திருத்தியுள்ளது.
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்
EPS 95 ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வீடு தேடிச் சென்று டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (DLC) சேவைகளை வழங்குவதற்காக இந்தியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்படுள்ளது. ஊழியர்களை EPFO-வில் சேர்ப்பதை அதிகரிப்பதற்காக, EPFO-ஆல் 01.11.2025 முதல் 30.04.2026 வரை 'ஊழியர் சேர்க்கை பிரச்சாரம் 2025' தொடங்கப்பட்டது. 01.07.2017 முதல் 31.10.2025 வரை உயிருடன் இருந்து, தங்களிடம் பணிபுரியும், ஆனால் ஏதேனும் காரணத்தால் EPF உறுப்பினராகச் சேர்க்கப்படாதவரை பிஎப்பில் சேர்க்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இபிஎப்ஓ வட்டி விகிதம்
வட்டி விகிதம்: இந்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதித் திட்டம், 1952-இன் பிரிவு 60(1)-இன் கீழ், 2024-25 ஆம் ஆண்டிற்கான 8.25% வட்டியை EPF திட்டத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரின் கணக்கிலும் வரவு வைப்பதற்கு மத்திய அரசின் ஒப்புதலைத் தெரிவித்துள்ளது.
FAT-ஐப் பயன்படுத்தி UMANG செயலி மூலம் UAN ஒதுக்கீடு மற்றும் செயல்படுத்துதல்:
முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பம் (FAT) பயன்படுத்தி UMANG செயலி மூலம் UAN ஒதுக்கீடு மற்றும் செயல்படுத்துவதற்கான முழு செயல்முறையும் மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஊழியர்கள்/உறுப்பினர்களுக்காக உமாங் செயலியில், நேரடி UAN ஒதுக்கீடு மற்றும் செயல்படுத்துதல், ஏற்கனவே உள்ள UAN-களுக்கான UAN ஆக்டிவேட் செய்தல், ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்பட்ட UAN-களுக்கான முக அங்கீகார சேவைகளை மேற்கொள்ளலாம். இந்த வசதியின் மூலம், UAN செயல்படுத்துதல் செயல்முறையை புதிதாகத் தொடங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இந்த வசதி, உறுப்பினர்கள் பாஸ்புக்கைப் பார்ப்பது, KYC புதுப்பித்தல், உரிமைகோரல் சமர்ப்பிப்பு போன்ற EPFO சேவைகளை உடனடியாக அணுக உதவுகிறது.
