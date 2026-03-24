  EPF உறுப்பினர்கள் க்ளெய்ம் செய்யாமலேயே பணம் கணக்கில் வரும்: EPFO அதிரடி முடிவு

EPF உறுப்பினர்கள் க்ளெய்ம் செய்யாமலேயே பணம் கணக்கில் வரும்: EPFO அதிரடி முடிவு

EPFO Latest Update: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் வசதிகள் அதிகரிக்கவுள்ளன. குறிப்பாக செயல்படாத நிலையில் உள்ள கணக்குகளில் உள்ள தொகையை உறுப்பினர்களிடம் திருப்பி செலுத்த ஒரு எளிய செயல்முறையை கொண்டு வர EPFO தயாராகி வருகின்றது. இது தொடர்பான முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 24, 2026, 11:40 AM IST
EPFO Latest Update: மாத சம்பளம் வாங்கும் ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். செயல்படாத கணக்குகளில் (inoperative accounts) உரிமை கோரப்படாமல் தேங்கிக் கிடக்கும் நிதியைக் கொண்ட லட்சக்கணக்கான சந்தாதாரர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க, ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) தயாராகி வருகிறது. 

இபிஎஃப்ஓ தானியங்கித் தீர்வு முறை

- இந்த செயல்முறையை எளிதாக்கும் வகையில், ஒரு 'தானியங்கித் தீர்வு முறையை', அதாவது ஆட்டோ-செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டத்தை (auto-settlement system) அறிமுகப்படுத்த EPFO ​​திட்டமிட்டுள்ளது. 

- இந்த முறையின் கீழ், ஊழியர்கள் எந்தவொரு முறையான க்ளெய்ம்களையும் சமர்ப்பிக்காமலேயே, அவர்களது இபிஎஃப் நிதி நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். 

- ஆதார் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்ட, செயல்படாத கணக்குகளில் கால் பங்கு கணக்குகளை, வெகு விரைவில் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் செட்டில் செய்ய முடியும் என இபிஎஃப்ஓ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

செயல்படாத கணக்குகளுக்கான முக்கியமான நடவடிக்கை

- EPFO ​​ஒரு புதிய அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது. 

- நீண்ட காலமாகச் செயல்படாமல், அதாவது, எந்தவொரு பரிவர்த்தனையும் நடைபெறாமல் முடங்கிக் கிடக்கும் கணக்குகளைக் கொண்ட நபர்களுக்காகவே, இந்த புதிய அமைப்பை EPFO ​​பிரத்யேகமாக உருவாக்கி வருகிறது.

- ஆரம்ப நிலையில், ஆதார் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்ட 8,10,000 செயல்படாத கணக்குகளுக்கு இந்த வசதி பொருந்தும்.

- இந்தக் கணக்குகள் அனைத்திலும் சேர்த்து, மொத்தம் ₹5,200 கோடி மதிப்பிலான உரிமை கோரப்படாத நிதி தேங்கிக் கிடப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

- வழக்கமான கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கும் நடைமுறையைத் தவிர்த்துவிட்டு, நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடக்கும் இந்த தொகையை, சம்பந்தப்பட்ட கணக்குதாரர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கே நேரடியாக மாற்றுவதே இந்த வசதியை EPFO அறிமுகப்படுத்தியதற்கான முக்கிய நோக்கமாகும்.

கோரப்படாத தொகை எவ்வளவு உள்ளது?

இந்தத் திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தில் மொத்தம் 8,10,000 கணக்குகள் கையாளப்படவுள்ளன. இந்த கணக்குகளில் உள்ள  தொகை விவரங்கள் இதோ:

- இவற்றில் சுமார் 14,000 கணக்குகளில் ₹5 லட்சம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உரிமை கோரப்படாத இருப்புத் தொகை உள்ளதாகத் தெரிகிறது.
- 38,000 கணக்குகளில் ₹1 லட்சம் முதல் ₹5 லட்சம் வரையிலான தொகை உள்ளது. 
- 41,000 கணக்குகளில் ₹50,000 முதல் ₹1 லட்சம் வரையிலான இருப்புத் தொகை உள்ளது.

EPFO CBT கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு

சமீபத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், ₹1,000 அல்லது அதற்கும் குறைவான இருப்புத் தொகையைக் கொண்ட கணக்குகளுக்கு, இந்த 'தானியங்கித் தீர்வு முறையை' முதலில் அமல்படுத்த மத்திய அறங்காவலர் வாரியம் (CBT) ஒப்புதல் அளித்தது. எந்தவொரு ஆவணப் பணிகளும் இல்லாமலேயே, இந்த நிதி நேரடியாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும். முதல் கட்டத்தை, இத்திட்டம் சிறிய அளவிலான இருப்புத் தொகையைக் கொண்ட கணக்குகளுக்கு மட்டுமே செயல்படுத்த EPFO CBT திட்டமிட்டுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, அதிக இருப்புத் தொகையைக் கொண்ட கணக்குகளுக்கும் இத்திட்டம் படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்படும்.

EPFO -வின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன?

EPFO -வின் இந்த முன்னோடித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும் அனுபவங்கள் மற்றும் தரவுகளின் அடிப்படையில், எஞ்சியுள்ள கணக்குகளைக் கையாள்வதற்கான ஒரு தனித்துவமான உத்தி வகுக்கப்படும் என EPFO தெரிவித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், அக்டோபர் 2017-க்குப் பிறகு உறுப்பினராகச் சேர்ந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இந்த செயல்முறை முழுவதும் முற்றிலும் சீரமைக்கப்பட்ட மற்றும் தானியங்கி முறையில் செயல்படும் என்று ஓர் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளர.

Inoperative Account: செயலற்ற கணக்கு என்றால் என்ன?

- EPFO -இன் கீழ், தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எந்தவிதமான பங்களிப்புகளையும் பெறாத, மற்றும் வட்டி வரவு நிறுத்தப்பட்ட ஒரு கணக்கு செயலற்ற கணக்கு என அழைக்கப்படுகின்றது. 

- இப்படிப்பட்ட கணக்குகள் பொதுவாக 55 வயதை எட்டிய பிறகு ஓய்வு பெற்ற உறுப்பினர்களுக்குச் சொந்தமானவையாக இருக்கும். 

- இருப்பினும், 55 வயதுக்குட்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு, அவர்கள் 58 வயதை அடையும் வரை அவர்களின் கணக்குகளில் வட்டி தொடர்ந்து வரவு வைக்கப்படும்.

EPFO -வில் கோரப்படாமல் இருக்கும் தொகையின் மொத்த அளவு எவ்வளவு?

EPFO புள்ளிவிவரங்களின்படி, பிப்ரவரி 2026 நிலவரப்படி, மொத்தம் 31.8 லட்சம் செயலற்ற கணக்குகள் உள்ளன. இந்த கணக்குகளில், தங்கள் e-KYC நடைமுறைகளை நிறைவு செய்த கணக்குதாரர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் முதலில் பயனடைவார்கள். இந்தக் கணக்குகள் அனைத்திலும் சேர்த்து மொத்தம் ₹10,181 கோடி பணம் கோரப்படாமல் உள்ளது. 

₹10,181 கோடியில்:

- சுமார் 7 லட்சம் கணக்குகள் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலானவை.
- 1.8 லட்சம் கணக்குகள் 10 முதல் 20 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்டவை.
- 13 லட்சம் கணக்குகள் 5 முதல் 10 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்டவை.

இபிஎஃப் சந்தாதாரர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதி

EPFO -வின் இந்த முயற்சி, அதன் சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வசதியை அளித்துள்ளது. ஊழியர்களிடம், ஆதார் இணைக்கப்பட்ட, ஆனால், செயலற்ற நிலையில் பழைய கணக்குகள் இருந்தால், அதிலுள்ள நிதியும் விரைவில் அவர்களது கணக்கிற்கு வரவு வைக்கப்படலாம். EPFO ​​தனது உறுப்பினர்களை, தங்கள் UAN எண்களைச் சரிபார்க்கவும் மற்றும் வங்கி விவரங்களைப் புதுப்பித்து வைத்திருக்கவும் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், செயலற்ற கணக்குகளில் உள்ள தொகை, அவர்களது கணக்குகளில் எளிதாக திரும்ப வரவு வைக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல், நீண்ட காலமாகச் செயலற்றுக் கிடந்த பணம் மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வரும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. செயலற்ற கணக்கு என்றால் என்ன?
தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எந்தவிதமான பங்களிப்புகளையும் பெறாத, மற்றும் வட்டி வரவு நிறுத்தப்பட்ட ஒரு கணக்கு செயலற்ற கணக்கு என ஆழைக்கப்படுகின்றது. 

2. EPFO -வின் புதிய தானியங்கித் தீர்வு முறை என்றால் என்ன?
செயலற்ற கணக்குகளில் உள்ள நிதியை, முறையான கோரிக்கை மனு எதையும் சமர்ப்பிக்கத் தேவையின்றி, நேரடியாக உறுப்பினர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றும் வசதியை EPFO ​​அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் செயல்முறை முழுமையாகத் தானியங்கி முறையில் நடைபெறும். இதுதான் தானியங்கித் தீர்வு முறை எனப்படுகிறது.

3 PF கணக்கு செயல்படாத நிலையில் உள்ளதா என்பதை நான் எப்படி அறிந்துகொள்வது?

உங்கள் UAN-ஐப் பயன்படுத்தி EPFO ​​இணையதளம் அல்லது UMANG செயலியில் லாக் இன் செய்து, உங்கள் 'Passbook' அல்லது 'Account Balance' விவரத்தை செக் செய்யலாம். தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளாக எந்தவிதமான பங்களிப்புகளும் செய்யப்படாமல் இருந்து, அதற்கான வட்டி வரவு நிறுத்தப்பட்டிருந்தால், கணக்கு 'செயல்படாத கணக்கு' என வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

