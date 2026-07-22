/இந்தியாவில் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: ரெடியாகும் EPFO, மத்திய அரசின் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்

EPFO Universal Pension Scheme: விரைவில் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் வழங்கும் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வர மத்திய அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. இந்தியாவின் ஓய்வூதிய சேமிப்பு முறையில் இன்னும் சில மாதங்களில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் ஏற்படக்கூடும்.
சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு அப்பால் 'கிக்' (gig) தொழிலாளர்கள், நடைபாதை தொழிலாளர்கள் (பிளாட்ஃபார்ம் தொழிலாளர்க) மற்றும் அமைப்புசாராத் துறையில் உள்ளவர்களுக்கும் ஓய்வூதிய சேமிப்புப் பலன்களை விரிவுபடுத்தும் வகையில், முன்மொழியப்பட்ட 'EPFO 3.0' கட்டமைப்பின் கீழ் 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பை' (EPFO) பெருமளவில் சீரமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
EPFO 3.0 என்பது இந்தியாவின் ஊழியர் சேமநிதி அமைப்பில் முன்மொழியப்பட்ட ஒரு பெரிய சீரமைப்பு ஆகும். சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களைத் தாண்டி, பகுதி நேரப் பணியாளர்கள், பிளாட்ஃபார்ம் பணியாளர்கள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறை ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதிய சேமிப்புப் பலன்களை விரிவுபடுத்துவதை அரசாங்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதில் இன்னும் சில மேம்படுத்தல்களும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
எனினும், இந்த முன்மொழிவு தற்போது விவாத நிலையிலேயே உள்ளது. மேலும் இது அரசாங்கத்தால் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்படவோ இல்லை.
தற்போதுள்ள அமைப்பைப் போலல்லாமல் (இதில் பணியாளர் மற்றும் முதலாளி மட்டுமே பங்களிக்கின்றனர்), EPFO 3.0 பல வழிகளில் இருந்து நிதி பெற அனுமதிக்கிறது:
|பங்களிப்புகள்
|விவரங்கள்
|பணியாளர்கள்
|பணியாளர்கள் தாங்களாகவே (தன்னார்வ வைப்புகள்) பங்களிக்கலாம்.
|வணிகங்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்
|வணிகங்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (கிக் செயலிகள் வழியாக வருமானத்தின் ஒரு சிறிய சதவீதம் தானாகவே திருப்பி விடப்படுகிறது)
|அரசாங்க பங்களிப்புகள்
|அரசாங்கத்தின் இணைப் பங்களிப்புகள் (குறைந்த வருமானம் பெறும் தொழிலாளர்களுக்கு)
|பெருநிறுவன பங்களிப்புகள்
|பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்பு (CSR) நிதிகள், அரசு சாரா நிறுவனங்கள், நன்கொடைகள், டிப்ஸ் மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினர்
தற்போது, உறுப்பினர்கள் ஓய்வு பெறும்போது இபிஎஃப் கணக்கில் சேர்ந்துள்ள தொகையை மொத்தத் தொகையாகப் பெறுகிறார்கள். EPFO 3.0-இன் கீழ், உறுப்பினர்கள் தங்கள் மூலதனத்தை நெகிழ்வான பணப் பட்டுவாடா மாதிரிகளாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்:
ஆண்டுத்தொகை: ஒரு வழக்கமான, நிலையான மாதாந்திர ஓய்வூதியம்.
முறையான திரும்பப் பெறும் திட்டம் (SWP): உறுப்பினர்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நிதியைத் திரும்பப் பெறலாம், மீதமுள்ள தொகை வட்டி ஈட்டுவதற்காக முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கும்.
தொகையில் மாற்றம்: ஓய்வு பெறுபவர்கள் தங்கள் நிதித் தேவைகளின் அடிப்படையில் திரும்பப் பெறும் தொகையை அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறைக்கலாம்.
உறுப்பினர்கள் ஒரு இலக்கு ஓய்வு வயதையும் விரும்பிய சேமிப்பு இலக்கையும் நிர்ணயிக்கலாம். தேவையான வருடாந்திர பங்களிப்பை இந்த அமைப்பு தானாகவே கணக்கிடும்.
உறுப்பினர்கள் தற்போதைய சேமிப்பு, இலக்கு முன்னேற்றம், மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர ஓய்வூதியம் மற்றும் பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்பட்ட கணிப்புகளைக் காட்டும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் டாஷ்போர்டைப் பெறுவார்கள்.
ஒன்று முதல் பல யுஏஎன் அமைப்பு: ஒரே யுனிவர்சல் அக்கவுண்ட் நம்பர் (UAN) மூலம் பல முதலாளிகள் அல்லது கிக் தளங்களின் பங்களிப்புகளை ஒருங்கிணைக்க முடியும்.
குடும்ப நல நிதி: உறுப்பினர் இறக்கும் பட்சத்தில், அவரது மனைவி, குழந்தைகள் அல்லது அனாதைகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது.
பரந்த அணுகல்: 5 ஆண்டுகளுக்குள் 2.5 கோடிக்கும் அதிகமான கிக் மற்றும் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களை (BOCW) உள்ளடக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
யுனிவர்சல் ஓய்வூதியத் திட்டம் போன்றவை இதற்கு முன்னரும் பல நாடுகளில் அமலில் உள்ளன.
சிங்கப்பூர் மாடல்: தற்போது இந்தியாவில் பரிசீலிக்கப்பட்டு வரும் மாதிரி சிங்கப்பூரின் CPF மாதிரியால் ஈர்க்கப்பட்டது. இந்த முன்மொழிவு சிங்கப்பூரின் மத்திய சேமநிதி (CPF) அமைப்பிலிருந்து யோசனைகளைப் பெறுகிறது. அங்கு சேமிப்புகள் முதலாளிகள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசாங்கத்தால் மாறுபட்ட வட்டி விகிதங்களுடன் கூடுதலாக வழங்கப்படுகின்றன.
பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட வருவாய் வழங்கல்கள்: ஓய்வுபெற்ற ஒருவர் SWP (முறையான திரும்பப் பெறும் திட்டம்) மூலம் ஆரம்பத்தில் குறைவான தொகையைத் திரும்பப் பெறத் தேர்வுசெய்தால், திரும்பப் பெறப்படாத வட்டித் தொகை அசல் முதலீட்டுடன் சேர்க்கப்படும். காலப்போக்கில், இது பணவீக்கத்தைச் சமாளிக்கும் வகையில் அதிக அளவிலான மாதாந்திர வருவாயைப் பெற உதவுகிறது.
கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன் (CBS): விரைவான, காகிதமற்ற மற்றும் தடையற்ற கணக்கு நிர்வாகத்தை வழங்கும் வகையில் இது திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
EPFO 3.0 அமைப்பில் அதிக எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ள UPI மற்றும் ATM மூலம் PF தொகையைத் திரும்பப் பெறும் வசதிகள் இன்னும் உருவாக்க நிலையில் உள்ளன.