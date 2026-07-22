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இந்தியாவில் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: ரெடியாகும் EPFO, மத்திய அரசின் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்

EPFO Universal Pension Scheme: சம்பளம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு அப்பால் 'கிக்' (gig) தொழிலாளர்கள், நடைபாதை தொழிலாளர்கள் (பிளாட்ஃபார்ம் தொழிலாளர்க) மற்றும் அமைப்புசாராத் துறையில் உள்ளவர்களுக்கும் ஓய்வூதிய சேமிப்புப் பலன்களை விரிவுபடுத்தும் வகையில், முன்மொழியப்பட்ட 'EPFO 3.0' கட்டமைப்பின் கீழ் EPFO-ஐ பெருமளவில் சீரமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 22, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:27 AM IST
இந்தியாவில் அனைவருக்கும் இனி பென்ஷன்: ரெடியாகும் EPFO, மத்திய அரசின் புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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