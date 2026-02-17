English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO Update: ATM வசதி முதல், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் வரை.. அட்டகாசமான 15 புதிய விதிகள்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் செயல்முறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள், ஏப்ரல் 2026 முதல் வரக்கூடிய ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி, ஆட்டோ-கிளைம்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய அப்டேட்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 17, 2026, 11:01 AM IST
  • ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் இபிஎஃப்ஓ.
  • ஏடிஎம்களில் இருந்து இபிஎஃப் பணம் எடுக்கும் வசதி.
  • ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளில் திருத்தம்.

EPFO Update: ATM வசதி முதல், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் வரை.. அட்டகாசமான 15 புதிய விதிகள்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினரா நீங்கள்? மாதா மாதம் இபிஎஃப் கணக்கில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். இபிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுத்தல், கணக்கு பரிமாற்றங்கள், வங்கி கணக்கு சரிபார்ப்பு, பாஸ்புக்குகள், UAN உருவாக்கம், ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுகள் மற்றும் EDLI உள்ளிட்ட 15 முக்கிய சீர்திருத்தங்களை EPFO ​​செயல்படுத்தியுள்ளது. அடிப்படையில், பெரும்பாலான சேவைகள் ஆன்லைன் முறையிலும், முன்பை விட வேகமானவையாகவும் மாறிவிட்டன. இபிஎஃப் செயல்முறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள், ஏப்ரல் 2026 முதல் வரக்கூடிய ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி, ஆட்டோ-கிளைம்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய அப்டேட்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

EPFO Rules: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு 15 முக்கிய EPFO ​​விதிகள்

ஊழியர்கள் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) சமீபத்தில் PF தொடர்பான பணிகளை மக்களுக்கு எளிதாகவும் வேகமாகவும் மேம்படுத்த, பல முக்கிய மாற்றங்களைச் செயல்படுத்தியுள்ளது. பணம் எடுத்தல், பரிமாற்றங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் போன்ற செயல்முறைகள் எளிமையாகவும், பெரும்பாலும் ஆன்லைனிலும் மாறிவிட்டன. இந்த சீர்திருத்தங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஏற்படும் இன்னல்களை குறைத்து சிறந்த சேவைகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய EPFO ​​இன் 15 முக்கியமான மாற்றங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.

EPF Withdrawal Rules: பணம் எடுக்கும் விதிகள்

முன்னர், PF பணம் எடுபது தொடர்பான விதிகள் 13 தனித்தனி விதிகளில் அடங்கியிருந்தன. இருப்பினும், அவை இப்போது ஒரே விதியாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. EPFO ​​உறுப்பினர்கள் இப்போது தங்கள் PF இருப்பில் 75% வரை எளிதாக எடுக்கலாம், மீதமுள்ள 25% ஓய்வூதிய நிதியில் இருக்கும்.

EPF Advance: ஆட்டோ-அட்வான்ஸ் கோரிக்கைகள்

முன்னர், ஆட்டோ-அட்வான்ஸ் கோரிக்கை வசதி மருத்துவத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே கிடைத்தது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், இப்போது PF கணக்கில் உள்ள தொகையை, திருமணம், வீட்டுவசதி மற்றும் கல்விக்கும் முன்பணமாக எடுக்க முடியும். PF பகுதியளவு தொகையை எடுக்கும் வரம்பும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது அதிக எண்ணிக்கையிலான கோரிக்கைகள் தானாகவே தீர்க்கப்படுகின்றன.

EPF Transfer: வேலை மாற்றத்தின் போது எளிதான PF பரிமாற்றம்

முன்னர், PF பரிமாற்றங்களுக்கு முந்தைய நிறுவனத்தின் HR குழுவின் ஒப்புதல் தேவைப்பட்டது, இது செயல்பாட்டில் தாமதத்தை ஏற்படுத்தியது. இப்போது, ​​EPFO ​​விதிகளை மாற்றியுள்ளது. ஊழியர்கள் இப்போது தங்கள் பரிமாற்ற கோரிக்கைகளை நேரடியாக தங்கள் தற்போதைய நிறுவனத்திற்கு சமர்ப்பிக்கலாம். அவர்களின் UAN செயலில் இருப்பது மற்றும் அவர்களின் KYC புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பது மட்டுமே இதற்கு ஒரே தேவை.

Bank Verification: விரைவான வங்கி கணக்கு சரிபார்ப்பு

EPF இல் வங்கி விவரங்களை விரைவாகச் சரிபார்க்க, உமங் செயலி அல்லது உறுப்பினர் போர்ட்டலில் KYC விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். சரியான கணக்கு எண் மற்றும் IFSC ஐ உள்ளிட்டு ஆதார்-இணைக்கப்பட்ட OTP வழியாக தகவலைச் சமர்ப்பிக்கவும். பின்னர், உங்கள் நிறுவனத்திற்குத் தெரிவிக்கவும், இதனால் அவர்கள் சில நாட்களுக்குள் அதை ஆன்லைனில் அங்கீகரிக்க முடியும்.

Bank Verification without Cheque: காசோலைகள் இல்லாமல் வங்கி சரிபார்ப்பு

இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம் (NPCI) மற்றும் வங்கிகள் மூலம் ஆன்லைன் சரிபார்ப்பு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இது காசோலைகள் அல்லது பாஸ்புக்குகளைப் பதிவேற்ற வேண்டிய அவசியத்தை நீக்குகிறது, பிழைகளைக் குறைக்கிறது.

Passbook Lite: உறுப்பினர் போர்ட்டலில் பாஸ்புக் வசதி

EPFO ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் போர்ட்டலில் ஒரு புதிய 'பாஸ்புக் லைட்' அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. உறுப்பினர்கள் இப்போது தனி வலைத்தளத்திற்கு செல்லாமல் நேரடியாக கணக்கில் லாக் இன் செய்து தங்கள் PF இருப்பு, வைப்புத்தொகை மற்றும் பணம் எடுக்கும் செயல்முறைகளைப் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த அம்சம் செப்டம்பர் 2025 முதல் உமங் செயலி மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலில் கிடைக்கிறது.

UAN: UAN ஐ உறுப்பினர்களே உருவாக்கலாம்

இப்போது, ​​UMANG செயலி மற்றும் AadhaarFaceRD செயலியின் உதவியுடன், முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் வீட்டிலிருந்தே ஒரு புதிய UAN ஐ உருவாக்கி செயல்படுத்தலாம். முழு செயல்முறையும் ஆதார் அடிப்படையிலானது. உங்கள் ஆதார் எண், இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் மற்றும் முக ஸ்கேன் மட்டுமே இதற்கு உங்களுக்கு தேவைப்படும். இதற்கு நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் அல்லது அலுவலக வருகைகள் தேவையில்லை.

Member ID: தவறான உறுப்பினர் ஐடியை சரிசெய்தல்

இப்போது, ​​EPFO ​​இல் தவறான உறுப்பினர் ஐடியை சரிசெய்ய யாரும் அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டியதில்லை. ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்து  ‘View’ என்பதற்குச் சென்று, ‘Service History’ என்பதைத் திறந்து, தவறான ஐடிக்கு அடுத்துள்ள ‘Delink’ ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுத்து, ஆதார் இணைக்கப்பட்ட OTP ஐப் பயன்படுத்தி அதை சரிசெய்யவும். இது உங்கள் சேவை விவரங்களை சரிசெய்யும்.

Profile Changes: ப்ரொஃபைல் திருத்தம் எளிதானது

EPFO இல் உங்கள் UAN மற்றும் ஆதார் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், உங்கள் ப்ரொஃபைலை புதுப்பிப்பது இப்போது எளிதாகிவிட்டது. ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் போர்ட்டலில் லாகின் செய்து,  ‘Manage’ பிரிவுக்குச் சென்று, ‘Modify Basic Details’ என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இங்கே, பெயர், பிறந்த தேதி அல்லது பாலினம் போன்ற தகவல்களை ஆன்லைனில் மாற்றலாம், அவை உங்கள் ஆதார் பதிவின் படி புதுப்பிக்கப்படும்.

CPPS: மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியக் கட்டண முறை

ஜனவரி 2025 இல் தொடங்கி, இந்த அமைப்பு அனைத்து வங்கிக் கணக்குகளுக்கும் நேரடியாக சரியான நேரத்தில் ஓய்வூதியம் செலுத்துவதை உறுதி செய்கிறது. இது லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பயனளித்துள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது இந்தியாவில் உள்ள எந்த வங்கி அல்லது கிளை மூலமாகவும் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெறலாம்.

EPF Interest: சரியான நேரத்தில் EPF வட்டி

ஒவ்வொரு நிதியாண்டின் முடிவிற்குப் பிறகு, பொதுவாக ஜூலை மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களுக்கு இடையில், EPF வட்டி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும். 2024-25 நிதியாண்டிற்கான விகிதம் 8.25% ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. வட்டி மாதந்தோறும் கணக்கிடப்படுகிறது, ஆனால் தொகை வருடத்திற்கு ஒரு முறை வரவு வைக்கப்படுகிறது. எனவே தாமதம் ஏற்பட்டாலும், உறுப்பினரின் வட்டி பாதுகாக்கப்படுகிறது.

Pension: ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளில் திருத்தம்

தவறான ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளை சரிசெய்வதற்கு சீரான வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இது தீர்வு நேரத்தில் புகார்களைக் குறைக்கும்.

Doorstep DLC Facility: வீட்டு வாசலில் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் வசதி

இப்போது, ​​இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கியுடன் இணைந்து, EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான வீட்டு வாசலில் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் சேவையை EPFO ​​அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது தொலைதூரப் பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு பெரும் நிவாரணம் அளிக்கிறது.

EDLI: EDLI திட்டத்தில் நிவாரணம்

1976 ஆம் ஆண்டு ஊழியர் வைப்புத்தொகை இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் (EDLI) கீழ் தகுதி அளவுகோல்கள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன. குறைந்தபட்ச காப்பீட்டு சலுகை ₹50,000 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சேவை தொடர்ச்சி விதிகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன.

EPF ATM Withdrawal: ஏடிஎம்களில் இருந்து இபிஎஃப் பணம் எடுக்கும் வசதி

​​ஏப்ரல் 2026 முதல், ஊழியர்களுக்கு மற்றொரு நிவாரணம் கிடைக்கப் போகிறது. ஆம், மக்கள் இப்போது ஏடிஎம்களில் இருந்து தங்கள் பிஎஃப் நிதியை எளிதாக எடுக்க முடியும். ஏப்ரல் முதல் ஏடிஎம்களில் இருந்து பிஎஃப் நிதி கிடைக்கும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதற்கான வரம்பு குறித்து இன்னும் அரசு தெரிவிக்கவில்லை.

EPFO: ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் இபிஎஃப்ஓ

இபிஎஃப்ஓவின் இந்த சீர்திருத்தங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக அமைந்துள்ளன. பணம் எடுப்பது முதல் ஓய்வூதியம் மற்றும் காப்பீடு வரை பெரும்பாலான செயல்முறைகள் இப்போது டிஜிட்டல் முறையில் மாறிவிட்டன, வேகமாக நடைபெறுகின்றன. ஆகையால், இந்த மாற்றம் பிஎஃப் அமைப்பில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மையையும், எளிமையையும், நம்பகத்தன்மையையும் கோண்டு வந்துள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFCPPSDLCEPF WITHDRAWAL

