பிஎப் சந்தாதாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! 2026ல் முழுமையாக பணம் எடுப்பது எப்படி?

EPFO : வருங்கால வைப்பு நிதி (EPFO) அமைப்பின் கீழ் பிஎஃப் கணக்கு வைத்திருக்கும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கான விதிகளை மத்திய அரசு எளிமையாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, மருத்துவம், கல்வி மற்றும் திருமணம் போன்ற அவசரத் தேவைகளுக்காக இனி ஊழியர்கள் தங்களின் தகுதியான இருப்பிலிருந்து 100 சதவீதம் வரை பணத்தை எடுத்துக் கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய விதிகளின்படி எந்தெந்தத் தேவைகளுக்கு எவ்வளவு பணம் எடுக்கலாம்?
1. அத்தியாவசிய தேவைகள் - இந்த வகையின் கீழ் கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் திருமணத்திற்காகப் பணம் எடுக்க முடியும். இதற்கு 12 மாத கால பணி அனுபவம் இருந்தால் போதுமானது.
மருத்துவச் செலவுகள்: ஊழியர் அல்லது அவரது குடும்பத்தினரின் மருத்துவச் செலவுக்காக 100 விழுக்காடு வரை பணம் எடுக்கலாம். ஒரு நிதியாண்டில் அதிகபட்சமாக 3 முறை இதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
கல்வி : ஊழியர் அல்லது அவரது பிள்ளைகளின் உயர்கல்விக்காக 100 விழுக்காடு வரை பணம் எடுக்கலாம். உறுப்பினர் காலத்தில் மொத்தம் 10 முறை பணம் எடுக்க அனுமதி உண்டு.
திருமணம்: ஊழியர், அவரது பிள்ளைகள் அல்லது உடன்பிறப்புகளின் திருமணத்திற்காக 100% வரை பணம் எடுக்கலாம். உறுப்பினர் காலத்தில் அதிகபட்சமாக 5 முறை பணம் எடுக்கலாம்.
2. வீடு தொடர்பான தேவைகள் - சொந்தமாக வீடு வாங்குவது அல்லது கட்டுவது போன்ற தேவைகளுக்காகப் பணம் எடுக்கும் விதிகளும் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன. வீடு வாங்குதல், கட்டுதல், வீட்டுக்கடன் , புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றுக்கு தகுதியான இருப்பிலிருந்து 100 விழுக்காடு வரை பணம் எடுக்கலாம். இதற்கு 12 மாத கால பணி அனுபவம் அவசியமாகும். உறுப்பினர் தன்னுடைய பணிக் காலத்தில் மொத்தம் 5 முறை இந்தச் சலுகையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
3. சிறப்புச் சூழ்நிலைகள் - சில நேரங்களில் காரணமே இல்லாமல் அவசரமாகப் பணம் தேவைப்படலாம். அதற்காகவும் பிஎப் புதிய விதிகள் வழிவகை செய்துள்ளன.
காரணம் ஏதுமின்றி பணம் எடுத்தல் (Without assigning any reason): தகுதியான இருப்பிலிருந்து 100 விழுக்காடு வரை பணம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதற்கு 12 மாத பணி அனுபவம் தேவை. ஒரு நிதியாண்டில் அதிகபட்சமாக 2 முறை மட்டுமே இப்படிப் பணம் எடுக்க முடியும்.
ஊழியர்களுக்கு என்ன லாபம்?
முன்பெல்லாம் பிஎப் பணத்தை எடுப்பதற்குப் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன. ஆனால், இப்போது கொண்டு வரப்பட்டுள்ள இந்த மாற்றங்கள் மூலம், அவசர காலங்களில் ஊழியர்கள் மற்றவர்களிடம் கடன் வாங்குவது தவிர்க்கப்படும். 100 விழுக்காடு வரை பணம் எடுக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதால், நடுத்தர வர்க்க ஊழியர்களுக்கு இது பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. பிஎப் சந்தாதாரர்கள் இந்த வசதியைப் பெற பிஎப் இணையதளம் மூலமாக ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
