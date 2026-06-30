/இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்! வேலை மாறும்போது செய்யக்கூடாத 5 தவறுகள்

EPFO Update : வேலை மாறுவது என்பது புதிய வாய்ப்புகள், அதிக சம்பளம் என உற்சாகமான ஒன்றுதான். ஆனால், புதிய நிறுவனத்தில் சேரும் அவசரத்தில், PF கணக்கை புதிய கணக்கிற்கு மாற்றுவதை பலரும் மறந்துவிடுகின்றனர். தற்போது அறிமுகமாகியுள்ள EPFO 3.0 புதிய தொழில்நுட்பம், காகிதப் பணிகளைக் குறைத்து இந்தத் பரிமாற்ற செயல்முறையை மிகவும் எளிமையாகவும் வேகமாகவும் மாற்றியமைக்க உள்ளது. இதற்கான சோதனைகளும் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ளன. ஆனால், தொழில்நுட்பம் எவ்வளவு வேகமாக இருந்தாலும், நம்முடைய ஆவணங்களில் தவறுகள் இருந்தால் PF பணம் மாறுவதில் தாமதம் ஏற்படவே செய்யும். வேலை மாறும்போது நாம் செய்யும் அந்த 5 பொதுவான தவறுகள் என்னென்ன, அவற்றை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் என்பதைப் பார்ப்போம்.
PF கணக்கு மாறுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம், தனிப்பட்ட விவரங்களில் இருக்கும் குளறுபடிகள் தான். உங்களுடைய பெயர், பிறந்த தேதி மற்றும் பிற முக்கிய விவரங்கள் உங்களுடைய யுனிவர்சல் கணக்கு எண் மற்றும் பிற அரசு அடையாள அட்டைகளில் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். ஒரு சிறிய எழுத்துப் பிழையோ அல்லது இனிஷியல் விடுபட்டிருந்தாலோ கூட, கணினி மூலமாக தானியங்கி முறையில் நடக்கும் இந்த இடமாற்றம் அப்படியே நின்றுவிடும். எனவே, வேலை மாறுவதற்கு முன்பே EPFO போர்ட்டலில் உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்.
உங்களுடைய KYC விவரங்கள் சரியாகப் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என்றால், உங்கள் விண்ணப்பம் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம். PF கணக்கை மாற்றுவதற்கு விண்ணப்பிக்கும் முன், உங்களுடைய வங்கி கணக்கு எண் மற்றும் PAN போன்ற ஆவணங்கள் UAN உடன் இணைக்கப்பட்டு, சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளதா (Verified) என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த விவரங்கள் விடுபட்டிருந்தால், KYC அப்டேட் ஆகும் வரை உங்கள் பணம் மாறாது.
ஒரு ஊழியருக்கு வாழ்நாளில் ஒரே ஒரு UAN மட்டுமே இருக்க வேண்டும். புதிய நிறுவனத்தில் சேரும்போது, உங்களுடைய பழைய UAN எண்ணைக் கொடுக்கத் தவறினால், அவர்கள் உங்களுக்குப் புதிய UAN எண்ணை உருவாக்கிவிடுவார்கள். ஒரே நபரைக் குறிக்க இரண்டு UAN எண்கள் இருந்தால், EPFO அந்த இரண்டு கணக்குகளையும் சரிபார்த்து ஒன்றாக இணைக்கும் வரை உங்கள் PF பரிமாற்றம் முற்றிலும் முடங்கிவிடும். எனவே, எப்போதும் உங்கள் பழைய UAN எண்ணையே புதிய நிறுவனத்திடம் சமர்ப்பியுங்கள்.
புதிய EPFO 3.0 சிஸ்டம் தானியங்கி முறையில் இயங்கினாலும், உங்களுடைய பழைய நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு இதில் மிகவும் முக்கியமானது. நீங்கள் பழைய நிறுவனத்தில் இருந்து விலகிய தேதி (Date of Exit) மற்றும் உங்களுடைய இறுதிச் சம்பள விவரங்கள் முறையாக EPFO அமைப்பில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். நீங்கள் வேலையை விட்டு நிற்கும் முன்பே, உங்களுடைய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை (HR) இந்த விவரங்களைச் சரியாக அப்டேட் செய்துள்ளதா என்பதைப் போர்ட்டலில் லாக்இன் செய்து உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
பல ஊழியர்கள் வேலை மாறினால் தங்களின் PF பணம் தானாகவே புதிய கணக்கிற்கு மாறிவிடும் என்று தவறாக நினைக்கிறார்கள். EPFO 3.0 பல பணிகளைத் தானியங்கியாக மாற்றினாலும், நீங்கள் புதிய நிறுவனத்தில் சேர்ந்த உடனே இந்த இடமாற்ற செயல்முறையை நீங்களாகவே தொடங்குவது நல்லது. முன்கூட்டியே தொடங்கினால் மட்டுமே, இடையில் ஏதேனும் ஆவணச் சிக்கல்கள் இருந்தால் அதனைச் சரிசெய்ய உங்களுக்குப் போதிய நேரம் கிடைக்கும்.
நீங்கள் அனைத்து விவரங்களையும் சரியாகச் செய்திருந்தாலும், சில நேரங்களில் சிஸ்டம் அப்டேட் அல்லது அதிகப்படியான விண்ணப்பங்கள் காரணமாகப் பரிமாற்றம் தாமதமாகலாம். எனவே, ஆன்லைன் போர்ட்டலில் உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை (Status) தொடர்ந்து கண்காணித்து வரவும்.
EPFO 3.0 உங்களுடைய PF கணக்கு மாற்றத்தை எளிதாக்கப் போகிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால், அந்த சிஸ்டம் சரியாக வேலை செய்ய நாம் கொடுக்கும் தகவல்கள் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும். வேலை மாறுவதற்கு முன்பு சில நிமிடங்கள் ஒதுக்கி உங்கள் UAN மற்றும் KYC விவரங்களைச் சரிபார்ப்பது, பிற்காலத்தில் ஏற்படும் தேவையற்ற அலைச்சல்களையும் தாமதத்தையும் தவிர்க்க உதவும்.