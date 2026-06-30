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இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்! வேலை மாறும்போது செய்யக்கூடாத 5 தவறுகள்

EPFO Update : வேலை மாறும்போது பிஎப் கணக்கு மாற்றத்தில் பொதுவாக செய்யும் ஐந்து தவறுகளையும், அதை செய்யாமல் தவிர்ப்பது எப்படி என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 30, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:56 PM IST
இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்! வேலை மாறும்போது செய்யக்கூடாத 5 தவறுகள்
Image Credit: EPFO Latest NewsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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