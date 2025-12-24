EPFO : பிஎப் அப்டேட்! 3 வகையான ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்யும் முறை விவரம்

EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), முதலாளிகள் (Employers) தங்கள் ஊழியர்களின் பிஎஃப் பங்களிப்பைச் சுலபமாகத் தாக்கல் செய்ய ஏதுவாக, தனது போர்ட்டலில் மேம்படுத்தப்பட்ட ரீஇன்ஜினியர்டு இசிஆர் (Revamped ECR) மாட்யூலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் வழக்கமான, சப்ளிமென்ட்ரி மற்றும் திருத்தப்பட்ட ரிட்டர்ன்களை எளிதாகத் தாக்கல் செய்ய முடியும்.
1. ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்யும் முறைகள்
புதிய முறையில் மூன்று வகையான ரிட்டர்ன்களை முதலாளிகள் சமர்ப்பிக்கலாம்:
வழக்கமான ரிட்டர்ன் (Regular Return): மாதந்தோறும் ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் பங்களிப்பு விவரங்களை முதன்முதலில் தாக்கல் செய்ய இது பயன்படுகிறது.
சப்ளிமென்ட்ரி ரிட்டர்ன் (Supplementary Return): வழக்கமான ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்த பிறகு, விடுபட்ட ஊழியர்களைச் சேர்க்க இது உதவுகிறது. ஒரு மாதத்திற்கு எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் துணை ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்யலாம், ஆனால் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்த ஊழியர்களை இதில் சேர்க்க முடியாது.
திருத்தப்பட்ட ரிட்டர்ன் (Revised Return): தாக்கல் செய்யப்பட்ட விவரங்களில் (ஊதியம் அல்லது பங்களிப்பு) ஏதேனும் தவறு இருந்தால், அதைத் திருத்த இது பயன்படுகிறது. இது முந்தைய விவரங்களை மாற்றி அமைக்கும் (Overwrite).
2. ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்யும் செயல்முறை
1. EPFO முதலாளி போர்ட்டலில் பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல் கொண்டு லாகின் செய்ய வேண்டும். 'Payments' ஆப்சனில் 'Return Filing' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
2. எந்த மாதத்திற்கு ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்ய வேண்டுமோ அந்த 'Wage Month'-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து 'Search' கொடுக்க வேண்டும்.
3. 'Choose File' கிளிக் செய்து, தயாராக உள்ள டெக்ஸ்ட் (.txt) பைலைபதிவேற்ற வேண்டும். ரிட்டர்ன் வகையை (Regular/Supplementary/Revised) சரியாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
4. பைல் பதிவேற்றப்பட்டதும் 'Return File ID' உருவாகும். அதில் பிழைகள் இருந்தால் (Error File) பதிவிறக்கித் திருத்தி மீண்டும் பதிவேற்ற வேண்டும். சரியாக இருந்தால் 'Approve' செய்யலாம்.
3. பணம் செலுத்தும் முறை
1. ரிட்டர்ன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு, செலுத்த வேண்டிய தொகைக்கான விவரங்கள் (Due Deposit Balance Summary) திரையில் தோன்றும்
2. முழுப்பணம் அல்லது பகுதிப் பணம் (Full or Part Payment): முதலாளிகள் முழுத் தொகையையும் அல்லது தேவைப்பட்டால் ஒரு பகுதித் தொகையையும் செலுத்த முடியும்.
3. சலான் தயாரித்தல் (Prepare Challan): விவரங்களைச் சரிபார்த்து 'Generate Challan' கொடுத்தால் ஒரு தனித்துவமான TRRN எண் உருவாகும்.
ஆன்லைன் பேமெண்ட்: குறிப்பிட்ட வங்கியின் இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் பணத்தைச் செலுத்தலாம். இதனுடன் நிர்வாகக் கட்டணங்கள் (Admin charges) மற்றும் 7Q/14B அபராதக் கட்டணங்களையும் சேர்த்துச் செலுத்த வசதி உள்ளது.
4. முக்கியமான புதிய அம்சங்கள்
நிவாரணக் காலம் (Relaxation Period): புதிய முறை அறிமுகமான முதல் 4 மாதங்களுக்கு, ஒரு சில ஊழியர்களுக்கு மட்டும் முதலில் ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்துவிட்டு, மீதமுள்ளவர்களைப் பின்னர் துணை ரிட்டர்ன் மூலம் சேர்த்துக் கொள்ள அனுமதி உண்டு. 4 மாதங்களுக்குப் பிறகு, அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்வது கட்டாயமாகும். ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் 'Help' பட்டனை அழுத்தி, பைல் பதிவேற்றும் முறை மற்றும் விவரங்களை விரிவாகத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட ECR முறை முதலாளிகளுக்கு ரிட்டர்ன் தாக்கல் செய்வதில் இருந்த சிக்கல்களைக் குறைத்து, கூடுதல் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் (Flexibility) வழங்குகிறது. இதன் மூலம் பிழையில்லாத பங்களிப்புத் தாக்கல் மற்றும் விரைவான பணப் பரிமாற்றத்தை உறுதி செய்ய முடியும்.
