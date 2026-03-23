EPFO அப்டேட்! முடங்கிய பிஎப் பணம் நேரடியாக வங்கிக் கணக்குக்கு வரும்

EPFO : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம், உரிமை கோரப்படாமல் நீண்டகாலமாக இருக்கும் பணத்தை சம்பந்தப்பட்ட பயனாளி அல்லது அவரது குடும்பத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கும் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது. பல ஆண்டுகளாகச் செயலற்று முடங்கிக் கிடக்கும் பிஎப் கணக்குகளில் உள்ள பணத்தை, எவ்வித விண்ணப்பமும் இன்றி நேரடியாக உறுப்பினர்களின் வங்கி கணக்கிற்கே அனுப்பும் Auto-settlement முறை தற்போது நடைமுறைக்கு வருகிறது.
Inoperative Account என்றால் என்ன?
பொதுவாக, ஒரு பிஎப் கணக்கு எப்போது செயலற்றது எனக் கருதப்படுகிறது என்பதில் பலருக்கும் குழப்பம் உள்ளது. விதிகளின்படி, ஒரு உறுப்பினர் 55 வயதை எட்டிய பிறகோ அல்லது பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகோ, அவரது கணக்கில் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் எந்தவிதப் பங்களிப்பும் செலுத்தப்படவில்லை எனில், அந்தக் கணக்கு செயலற்ற கணக்காக வகைப்படுத்தப்படும். இத்தகைய கணக்குகளுக்கு, அந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வட்டி வழங்கப்படுவது நிறுத்தப்படும். இருப்பினும், 55 வயதிற்குட்பட்ட உறுப்பினர்களின் கணக்கில் புதிய பங்களிப்பு வரவில்லை என்றாலும், அவர்களுக்கு 58 வயது வரை வட்டி தொடர்ந்து கணக்கிடப்படும்
தொழிலாளர் நலத்துறை விளக்கம்
இது தொடர்பாக மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை கொடுத்துள்ள விளக்கத்தில், 2026-ஆம் ஆண்டின் தொடக்க நிலவரப்படி, இந்தியாவில் சுமார் 31.8 லட்சம் கணக்குகள் செயலற்ற நிலையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கணக்குகளில் மொத்தம் ரூ.10,181 கோடி பணம் முடங்கியுள்ளது. இந்தத் தொகையின் கால அளவு பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:
20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக: சுமார் 7 லட்சம் கணக்குகள்.
10 முதல் 20 ஆண்டுகள் வரை: சுமார் 1.8 லட்சம் கணக்குகள்.
5 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை: சுமார் 13 லட்சம் கணக்குகள்.
இந்தத் தொகையை அதன் உரிய உரிமையாளர்களிடம் சேர்ப்பதே இலக்காக வைத்து EPFO புதிய செயல்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த தொடங்கியுள்ளது.
இபிஎப்ஓ லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
EPFO தற்போது பைலட் திட்டம் ஒன்றுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் கீழ், மிகக் குறைந்த இருப்புத் தொகை கொண்ட கணக்குகள் முதலில் தீர்வு செய்யப்படும். முதற்கட்டமாக, கணக்கில் ரூ.1,000 அல்லது அதற்கும் குறைவாக இருப்பு வைத்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு இந்தப் பணம் திருப்பி அளிக்கப்படும். சுமார் 1.33 லட்சம் கணக்குகள் இந்தத் தொடக்க நிலையில் கையாளப்படும். இதன் மூலம் சுமார் ரூ.5.68 கோடி நிதி நேரடியாகக் கொண்டு சேர்க்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா?
இதற்கு உறுப்பினர்கள் எந்தவிதமான படிவத்தையோ அல்லது ஆவணங்களையோ சமர்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை. EPFO அமைப்பிடம் ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டு, ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கி கணக்கிற்கு இப்பணம் தானாகவே வந்து சேரும். சிறிய தொகைகளைக் கையாண்ட பிறகு, அதிகத் தொகை கொண்ட கணக்குகளுக்கும் இந்தத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்த EPFO திட்டமிட்டுள்ளது. ஆதார் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்ட சுமார் 8.1 லட்சம் கணக்குகள் அடுத்த கட்ட பட்டியலில் உள்ளன. இதில் சுமார் ரூ.5,200 கோடி நிதி உள்ளது.
பிஎப் கணக்குகளின் இருப்பு விவரங்கள்
ரூ.5 லட்சத்திற்கும் மேல்: சுமார் 14,000 கணக்குகள்.
ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை: சுமார் 38,000 கணக்குகள்.
ரூ.50,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை: சுமார் 41,000 கணக்குகள்.
2017-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்திற்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்த உறுப்பினர்களுக்குத் தேவையான டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் முறையாக இருப்பதால், அவர்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
UPI மூலம் பிஎப் பணம்
தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஏப்ரல் 2026-க்குள் பிஎப் பணத்தை யுபிஐ வழியாகப் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதியையும் கொண்டு வர EPFO தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகிறது. இது அமலுக்கு வந்தால், நீண்ட கால உரிமை கோரல் நடைமுறைகள் தவிர்க்கப்பட்டு, சுமார் 8 கோடி உறுப்பினர்கள் மிக வேகமாகவும் எளிதாகவும் பணத்தைப் பெற முடியும்.
உறுப்பினர்கள் செய்ய வேண்டியவை
உங்கள் கணக்கில் உள்ள பணம் உங்களைச் சரியாக வந்தடைய நீங்கள் சில விஷயங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்:
1. உங்கள் UAN எண்ணுடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
2. தற்போதைய பயன்பாட்டில் உள்ள உங்களது வங்கி கணக்கு விவரங்கள் EPFO போர்ட்டலில் சரியாகப் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளதா எனப் பார்க்கவும்.
3. பெயர், தந்தை பெயர் மற்றும் பிறந்த தேதி போன்ற விவரங்கள் ஆதாருடன் ஒத்துப்போவதை உறுதி செய்துகொள்ளுங்கள்.
இந்த டிஜிட்டல் மயமாக்கல் நடவடிக்கை, பிஎப் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் சென்று அலையும் சிரமத்தைக் குறைப்பதோடு, தொழிலாளர்களின் சேமிப்பு வீணாகாமல் அவர்களைச் சென்றடைய வழிவகுக்கும்.
மேலும் படிக்க | திருமணத்துக்குப் பிறகு ஆதார் அட்டையில் பெயர் மாற்றம்: வீட்டிலிருந்தே எளிதாகச் செய்வது எப்படி?
மேலும் படிக்க | தங்கம் விலை நடக்கும் தலைகீழ் மாற்றம்! ரூ.1 லட்சத்திற்குக் கீழ் குறையுமா? முக்கிய அப்டேட்
