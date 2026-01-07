EPFO : இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்! பிஎப் பணத்தில் எல்ஐசி பிரீமியம் கட்டலாம்

EPFO : பிஎப் பங்களிப்பு செய்யும் ஊழியர்களே, உங்களுக்கான முக்கிய தகவல். உங்களின் பிஎப் பங்களிப்பு தொகையில் இருந்து எல்ஐசி ப்ரீமியம் கட்டலாம். மாத சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்கள், தங்களின் எதிர்கால பாதுகாப்பிற்காக பிஎப் மற்றும் எல்ஐசி ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் சிறு தொகையை முதலீடு செய்வது அவசியமான ஒன்று. சிறந்த நிதி பிளானிங்கும் கூட. ஆனால், இப்படி திட்டமிட்டு பணத்தை முதலீடு செய்து வந்தாலும் குடும்பச் செலவுகள் அல்லது எதிர்பாராத மருத்துவச் செலவுகள் காரணமாக, சரியான நேரத்தில் எல்ஐசி பிரீமியம் தொகையைச் செலுத்த முடியாமல் பலர் சிரமப்படுவதுண்டு. இவ்வாறு பிரீமியம் செலுத்தத் தவறினால் பாலிசி காலாவதியாகிவிடும் அபாயம் உள்ளது.
இபிஎப்ஓ விதிமுறை
இத்தகைய இக்கட்டான சூழலில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு உதவும் வகையில், ஈபிஎப்ஓ ஒரு சிறப்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஈபிஎப்ஓ திட்டத்தின் விதிமுறை 68(L)-ன் கீழ் (பாரா 68-DD), தகுதியுள்ள உறுப்பினர்கள் தங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் உள்ள இருப்பைக் கொண்டு எல்ஐசி பிரீமியம் தொகையைச் செலுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கைவசம் பணம் இல்லாத நேரத்திலும் உங்கள் காப்பீட்டு பாலிசி முடங்கிவிடாமல் இருக்க இந்த வசதி பெரும் உதவியாக இருக்கும். இது முற்றிலும் சட்டபூர்வமான நடைமுறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிஎப் நிபந்தனைகள் என்ன?
இந்த வசதியைப் பெறுவதற்கு சில முக்கியமான நிபந்தனைகள் உள்ளன. முதலாவதாக, விண்ணப்பிக்கும் நபர் ஈபிஎப்ஓ -வில் Active Member ஆக இருக்க வேண்டும். மேலும், உங்கள் பிஎப் கணக்கில் குறைந்தது இரண்டு மாத சம்பளத்திற்கு இணையான தொகை இருப்பு இருக்க வேண்டியது அவசியம். மிக முக்கியமாக, இந்த வசதி விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் உள்ள எல்ஐசி பாலிசிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். மனைவி, கணவர் அல்லது பிள்ளைகளின் பெயரில் உள்ள பாலிசிகளுக்கு பிஎஃப் பணத்தைப் பயன்படுத்த இயலாது. அதேபோல், இந்தச் சலுகை பொதுத்துறை நிறுவனமான எல்ஐசி-க்கு மட்டுமே பொருந்தும், தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களுக்குப் பொருந்தாது.
எல்ஐசி ப்ரீமியம் செலுத்துவது எப்படி?
இந்த வசதியை ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைன் மூலம் எளிதாகப் பெற முடியும். இதற்கு 'படிவம்-14' (Form-14) என்ற விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஈபிஎப்ஓ-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உங்கள் யுஏஎன் (UAN) எண் மற்றும் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி லாகின் செய்ய வேண்டும். அங்குள்ள கேஒய்சி (KYC) பகுதியில் எல்ஐசி பாலிசி என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்து, பாலிசி எண் மற்றும் தேவையான விவரங்களைப் பதிவிட வேண்டும். சரிபார்ப்புப் பணிகள் முடிந்தவுடன் உங்கள் பிஎப் கணக்கு எல்ஐசி பாலிசியுடன் இணைக்கப்படும். அதன் பிறகு, ஒவ்வொரு முறையும் பிரீமியம் செலுத்த வேண்டிய தேதியில் தானாகவே பிஎப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டுவிடும்.
நிதி ஆலோசகர்கள் பரிந்துரை
இதனால் பாலிசிதாரர்களுக்குப் பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. தற்காலிக நிதி நெருக்கடி ஏற்படும் காலங்களில் பாலிசி காலாவதியாகும் பயம் இருக்காது. அபராதத் தொகை செலுத்துவதைத் தவிர்க்கலாம் மற்றும் இதற்காக வெளியே கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படாது. இருப்பினும், பிஎப் பணம் என்பது உங்கள் ஓய்வுக்காலத்திற்கான சேமிப்பு என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இதிலிருந்து அடிக்கடி பணத்தை எடுப்பது எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் முதிர்வுத் தொகையைக் குறைக்கக்கூடும். எனவே, இந்த வசதியை ஒரு பழக்கமாக மாற்றிக்கொள்ளாமல், மிகவும் அவசியமான மற்றும் அவசர காலங்களில் மட்டும் பயன்படுத்துவது சிறந்தது என்று நிதி ஆலோசகர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க | பிஎப் சந்தாதாரர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! 2026ல் முழுமையாக பணம் எடுப்பது எப்படி?
மேலும் படிக்க | EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றமா? ஊழியர்கள் ஹேப்பி, உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ