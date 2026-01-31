English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • EPFO: பழைய கம்பெனி HR தொல்லையா? இனி வீட்டிலிருந்தே 5 நிமிடத்தில் PF டிரான்ஸ்பர் செய்யலாம்

EPFO: பழைய கம்பெனி HR தொல்லையா? இனி வீட்டிலிருந்தே 5 நிமிடத்தில் PF டிரான்ஸ்பர் செய்யலாம்

EPFO:  இபிஎப்ஓ புதிய விதிமுறைப்படி பழைய கம்பெனி ஹெச்ஆர் அனுமதி இல்லாமலேயே உங்களின் பிஎப் பணத்தை டிரான்ஸ்பர் செய்வது எப்படி? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 31, 2026, 04:40 PM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்
  • பணம் டிரான்ஸ்பர் செய்யலாம்
  • ஹெச்ஆர் அனுமதி தேவையில்லை

EPFO: பழைய கம்பெனி HR தொல்லையா? இனி வீட்டிலிருந்தே 5 நிமிடத்தில் PF டிரான்ஸ்பர் செய்யலாம்

EPFO:  இப்போதெல்லாம் வேலை மாறுவது என்பது நொடிப்பொழுதில் எடுக்கும் முடிவாகிவிட்டது. நல்ல சம்பளம் கிடைத்தால் உடனே வேறு கம்பெனிக்கு ஊழியர்கள் செல்ல தயாராகவே இருக்கின்றனர். அப்படி செல்லும்போது அல்லது செல்ல திட்டமிட்டால் பிஎப் பணத்தை டிரான்ஸ்பர் செய்வது எப்படி? அதற்கு ஹெச்ஆர் அப்ரூவல் வேண்டுமா? என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் இருக்கிறது. ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் விதமாக ஹெச்ஆர் அப்ரூவல் இல்லாமலேயே பிஎப் பணத்தை டிரான்ஸ்பர் செய்யலாம். அதற்கான விதிமுறை மற்றும் வழிமுறைகள் என்ன? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

பழைய கம்பெனி அனுமதி இன்றி PF மாற்றுவது எப்படி? 

முன்பெல்லாம் நீங்கள் பிஎப் மாற்ற விண்ணப்பிக்கும்போது, பழைய நிறுவனம் அதை டிஜிட்டல் முறையில் அங்கீகரிக்க வேண்டும். ஆனால் இப்போது EPFO ஒரு புதிய மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. நீங்கள் பிஎப் டிரான்ஸ்பர் செய்ய விண்ணப்பிக்கும்போது, அதை தற்போதைய நிறுவனம் மூலம் அங்கீகரிக்கத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். உங்கள் தற்போதைய நிறுவனத்தில் KYC அப்டேட் செய்யப்பட்டு, UAN ஆக்டிவாக இருந்தால் போதும். புதிய நிறுவனத்தின் HR ஒப்புதல் அளித்தாலே உங்கள் பழைய PF பணம் தானாகவே புதிய கணக்கிற்கு வந்துவிடும்.

PF மாற்ற உதவும் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் 

- முதலில் EPFO Unified Portal சென்று உங்கள் UAN மற்றும் பாஸ்வேர்டு மூலம் லாகின் செய்யவும்.

- மெனுவில் 'Online Services' என்பதற்குச் சென்று 'One Member – One EPF Account (Transfer Request)' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- உங்கள் தற்போதைய வேலை மற்றும் வங்கி விவரங்கள் சரியாக இருக்கிறதா என்று பாருங்கள்.

- 'Get Details' கொடுத்தவுடன், பழைய பிஎப் கணக்கைக் காண்பிக்கும். இங்கே நீங்கள் "Present Employer" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இதன் மூலம் உங்கள் தற்போதைய நிறுவனமே கோரிக்கையை அங்கீகரிக்க முடியும்.

- 'Get OTP' கிளிக் செய்து, மொபைலுக்கு வரும் எண்ணை உள்ளிட்டால் உங்கள் விண்ணப்பம் சமர்பிக்கப்பட்டுவிடும்.

ஏன் பிஎப் கணக்குகளை இணைக்க வேண்டும்?

- பழைய கணக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் முடங்கிக் கிடந்தால் வட்டி கிடைக்காது.

- தொடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால் மட்டுமே பிஎப் எடுக்கும்போது டிடிஎஸ் பிடிக்கப்படாது. கணக்குகளை இணைப்பதன் மூலம் உங்கள் மொத்த பணிக்காலம் கணக்கிடப்படும்.

- கணக்குகளை இணைத்தால் மட்டுமே உங்கள் ஓய்வூதியப் பலன்கள் முழுமையாகக் கிடைக்கும்.

பழைய நிறுவனம் மூடப்பட்டுவிட்டால் என்ன செய்வது?

ஒருவேளை உங்கள் பழைய நிறுவனம் மூடப்பட்டுவிட்டது என்றால், கவலைப்பட வேண்டாம். நீங்கள் உங்கள் வங்கி மேலாளர் மூலம் படிவம் 13-ஐ (Form 13) சரிபார்த்து, EPFO மண்டல அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம். அதன்பிறகு பிஎப் பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இபிஎப்ஓ-வில் எதிர்பார்க்கப்படும் இரண்டு முக்கிய மாற்றம்

பல அதிரடி மாற்றங்களைக் கொண்டு வரும் இபிஎப்ஓ, விரைவில் புதிய  மாற்றங்களை ஊழியர்களின்  நலனுக்காக கொண்டு வர உள்ளது. யுபிஐ மற்றும் ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதியை அறிமுகப்படுத்த  உள்ளது. இது குறித்த அறிவிப்பை கடந்த ஆண்டு வெளியிடும்போதே ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்? என்பது சஸ்பென்ஸாக இருந்தது. ஆனால்,  இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்துக்குள் இந்த சேவை  நடைமுறைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து மத்திய அமைச்சகமும் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது. ஏடிஎம் மற்றும் யுபிஐ மூலம் பணம்  எடுக்கும்  வசதி என்பது குறிப்பிட்ட  நிதி வரம்புகளை  கொண்டதாகவே இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  மொத்த பணத்தையும் ஏடிஎம் மூலம் எடுக்க முடியாது என்பதும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்ஜெட் 2026 தாக்கலுக்குப் பிறகு இந்த சேவைகள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும். 

மேலும் படிக்க | EPFO: பிஎப் புது ரூல்ஸ்! இந்த விதி தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணா டக்குனு கிடைக்கும்

மேலும் படிக்க | பிஎப் கணக்கு முக்கிய தகவல்! தப்பான மெம்பர் ஐடியை நீக்க அலைய வேண்டாம்

EPFOPF TransferPFEPFO New RulesEPF Account

