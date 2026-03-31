EPFO ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்? தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

EPFO Latest News: கடந்த சில மாதங்களாக இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இடையே பல கேள்விகள் எழுந்து வருகின்றன. EPFO 3.0 எப்போது அமலுக்கு வரும்? இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா? இபிஎஃப்ஓ ஊதிய உச்சவரம்பில் மாற்றம் வருமா? தற்போது மத்திய அரசு இந்த கேள்விகள் சார்ந்த ஒரு முக்கிய விளகத்தை அளித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF Wage Ceiling Hike: அதிகரிக்கிறதா இபிஎஃ சம்பள வரம்பு?
தற்போதுள்ள ரூ.15,000 ஊதிய உச்சவரம்பிற்கு மேல், ஒரு ஊழியரின் உண்மையான அடிப்படைச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் (EPS) ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான எந்தவொரு திட்டமும் தற்போது இல்லை என்று அரசாங்கம் திங்களன்று நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தியது. எளிமையாகச் சொல்வதானால், EPFO சந்தாதாரர்களுக்கு அவர்களின் முழுச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் வழங்கும் வகையில் ஓய்வூதிய சூத்திரம் மாற்றப்படவில்லை.
நாடாளூமன்றத்தில் அமைச்சர் அளித்த விளக்கம்
மார்ச் 30 அன்று மக்களவையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கிரிதாரி யாதவ் இது தொடர்பாக எழுத்துப்பூர்வமான கேள்வியை எழுப்பினார். அதற்கு பதில் அளித்த தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா ஊதிய உச்ச வரம்பை அதிகரிக்கும் எண்ணம் தற்போது அரசுக்கு இல்லை என பதில் அளித்தார்.
செப்டம்பர் 1, 2014 முதல் விதிமுறைகள் மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார். தற்போது, பணியில் சேரும்போது ₹15,000 அல்லது அதற்குக் குறைவான ஊதியம் பெறும் ஊழியர்கள் மட்டுமே EPS-இல் உறுப்பினராகச் சேரத் தகுதி பெறுவர். 2014-க்கு முன்னர் பணியில் சேர்ந்த குறிப்பிட்ட சில ஊழியர்களுக்கு, அதிகப்படியான ஊதியத்தின் அடிப்படையில் பங்களிப்பு செலுத்துவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், புதிய ஊழியர்களுக்கு இந்த வரம்பே பொருந்தும்.
EPS உள்ளடங்கிய 'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020' (Code on Social Security, 2020) தற்போது நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், இந்தப் புதிய சட்டம் அமலுக்கு வந்தபோதிலும், ஓய்வூதியம் கணக்கிடும் முறையில் தற்போதுவரை எவ்வித மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை.
ரூ.15,000 உச்சவரம்பு ஏன் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது?
EPFO விதிகளின்படி, இந்த அமைப்பின் ஓய்வூதியப் பகுதி ஒரு சம்பள உச்சவரம்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. EPFO-வின் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) பிரிவின்படி, EPS திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம், மாதச் சம்பளம் ரூ.15,000 அல்லது அதற்குக் குறைவாக உள்ள ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அதிக சம்பளம் பெறும் சில ஊழியர்கள், இத்திட்டத்தில் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு விருப்பங்களின் கீழ் இதில் சேரலாம்.
ஊதியத்தில் 8.33% நிறுவனத்தின் பங்களிப்பும், மாதத்திற்கு ரூ. 15,000 வரை ஊதியத்தில் 1.16% மத்திய அரசின் பட்ஜெட் ஆதரவும் ஓய்வூதிய நிதிக்குக் கிடைக்கிறது என்று அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. அந்த உச்சவரம்புதான், ஓய்வூதியம் அதிக சம்பளத்துடன் முழுமையாக இணைக்கப்படாததற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாகும்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
- இபிஎஸ் என்பது வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு–வரையறுக்கப்பட்ட பலன் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமாகும்.
- இபிஎஸ் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சிக்கலாகத் தோன்றினாலும், இதன் அடிப்படை மிக எளிமையானது.
- ஒரு ஊழியரின் சேவை காலத்தில் அவரது அடிப்படை ஊதியத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நிறுவனம் அவரது இபிஎஸ் கணக்கில் டெபசிட் செய்கிறது.
- ஊழியர் பணி ஓய்வு பெற்ற பிறகு, அந்த நிதியிலிருந்து ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
இபிஎஸ் கணக்கீட்டு சூத்திரம் என்ன?
இபிஎஃப்ஓ (EPFO) ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை கணக்கிடுகிறது.
இபிஎஸ் மாத ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம் × ஓய்வூதியத்திற்குரிய சேவைக் காலம்) / 70.
- இதில், "ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம்" என்பது ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சம்பளத் தொகையாகும்.
- "ஓய்வூதியத்திற்குரிய சேவைக் காலம்" என்பது ஒரு நபர் இந்தத் திட்டத்திற்குப் பங்களித்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையாகும்.
ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் உள்ள கோரிக்கை என்ன?
பல ஆண்டுகளாக, ஊழியர் குழுக்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும், ஓய்வூதிய வருமானம் உண்மையான வருமானத்தைப் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று கூறி, அதிக ஓய்வூதியத்தையும் சம்பள உச்சவரம்பில் மாற்றத்தையும் கோரி வருகின்றனர். மேலும், தற்போது மாதத்திற்கு ரூ.1,000 ஆக உள்ள குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள்.
ஊழியர்களூக்கான செய்தி என்ன?
சம்பளம் பெறும் ஊழியர்கள் சில விஷயங்களை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். EPFO ஓய்வூதிய அமைப்பு இப்போதைக்கு, தற்போதுள்ள உச்சவரம்பு கட்டமைப்பிற்குள்ளேயே தொடர்ந்து செயல்படுகிறது. நீங்கள் ஏற்கனவே EPS-இன் ஒரு பகுதியாக இருந்தால், எதிர்காலத்தில் அரசாங்கம் சட்டம் அல்லது திட்டத்தை மாற்றாத வரையில், உங்கள் ஓய்வூதியம் தற்போதைய விதிகளின்படியே கணக்கிடப்படும். அதாவது இபிஎஸ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம், ஊதிய உச்சவரம்பு ஆகியவற்றில் இப்போது எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. அதை மத்திய அரசும் நாடாளுமன்றத்தில் விளக்கியுள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. தற்போது ஊழியர்களுக்கு அளிக்கப்படும் குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு?
தற்போது ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச இபிஎஸ் ஓய்வூதியமாக ரூ.1,000 அளிக்கப்படுகின்றாது.
2. தற்போதுள்ள இபிஎஃப்ஓ ஊதிய உச்சவரம்பு எவ்வளவு?
தற்போதுள்ள இபிஎஃப்ஓ ஊதிய உச்சவரம்பு ரூ.15,000 ஆகும்.
3. நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு கூறியது என்ன?
EPFO சந்தாதாரர்களுக்கு அவர்களின் முழுச் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் வழங்கும் வகையில் ஓய்வூதிய சூத்திரம் மாற்றப்படவில்லை என மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் கூறியுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ