5 வருடத்துக்குள் வேலை மாறினால் பிஎப் பென்சன் வருமா? இபிஎப்ஓ முக்கிய அப்டேட்

EPFO Update: 5 வருடத்துக்குள் ஒரு கம்பெனியில் இருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு மாறினால் பென்சன் வருமா? இது குறித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல் இங்கே விரிவாக

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 13, 2026, 04:43 PM IST
EPFO Update: இப்போதெல்லாம் சிறந்த வருமானம் மற்றும் சிறப்பான தொழில் வாய்ப்புகளுக்காகப் பலரும் அடிக்கடி வேலை மாறுவது மிகவும் இயல்பான ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது. ஆனால், இவ்வாறு 5 வருடங்களுக்குள் வேலை மாறும்போது உங்கள் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கில் என்ன நடக்கும் என்று நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா? குறிப்பாக உங்கள் பிஎப் பாஸ்புக்கில் NCP Days என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், அதனால் உங்கள் கணக்கிற்கு ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்படுமா? விரிவாக இங்கே தெரிந்துகொள்வோம்.

NCP Days என்றால் என்ன?

உங்கள் இபிஎப் பாஸ்புக்கை ஆன்லைனில் சரிபார்க்கும் போது, அதில் NCP Days என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதைக் கண்டால், நீங்கள் பதற்றமடையத் தேவையில்லை. வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தின் விதிமுறைகளின்படி, NCP என்பது Non Contributory Period, அதாவது, பங்களிப்பு இல்லாத காலம் என்பதைக் குறிக்கிறது. அதாவது, உங்கள் பிஎப் கணக்கில் எந்தவொரு நிதிப் பங்களிப்பும் டெபாசிட் செய்யப்படாத நாட்களை இது குறிக்கும்.

இது எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் நிகழும்?

நீங்கள் சம்பளமில்லாத விடுப்பில் இருக்கும்போது, ஒரு நிறுவனத்தை விட்டு விலகி, மற்றொரு நிறுவனத்தில் சேருவதற்கு இடையிலான வேலை இடைவெளி இருக்கும்போது, ஏதேனும் ஒரு காரணத்திற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்திற்கு உங்களுக்குச் சம்பளம் கிடைக்காத போது, இந்த குறிப்பிட்ட காலக்கட்டம் பிஎப் ஆவணங்களில் பங்களிப்பு இல்லாத காலம் எனப் பதிவு செய்யப்படுகிறது.

இது உங்கள் PF கணக்கை பாதிக்குமா?

நல்லசெய்தி என்னவென்றால், NCP நாட்கள் இருப்பதால் உங்கள் பிஎப் கணக்கு முடக்கப்பட்டுவிடும் என்றோ அல்லது உங்கள் மொத்தப் பணிக்காலம் முடிந்துவிட்டது என்றோ அர்த்தமல்ல.நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை வேலை மாறும்போதும் உங்கள் பழைய பிஎப் கணக்கில் உள்ள இருப்புத் தொகையை புதிய பிஎப் கணக்கிற்குத் தொடர்ந்து மாற்றினால் எவ்வித சிக்கலும் வராது. இவ்வாறு தொடர்ச்சியாகப் பராமரிப்பதன் மூலம், ஐந்து வருடப் பணிக்காலத்தை முழுமையாக முடித்தவுடன் உங்களின் பிஎப் நிதியை எவ்வித வருமான வரியும் இன்றி நீங்கள் எளிதாக எடுத்துக் கொள்ள முடியும்.

வரி இல்லா பிஎப் திரும்பப் பெறலுக்கு: 5 வருட விதி 

பிஎப் நிதியை எடுக்கும்போது அதற்கான வரியைச் செலுத்துவதைத் தவிர்க்க, ஒரு ஊழியர் மொத்தம் 5 ஆண்டுகள், அதாவது 60 மாதங்கள் பணிக்காலத்தை முடித்திருக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். இதற்கு நீங்கள் ஒரே நிறுவனத்தில் தான் தொடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் கிடையாது. நீங்கள் பல நிறுவனங்களில் வேலை செய்திருந்தாலும், வேலை மாறும்போதெல்லாம் உங்கள் UAN எண்ணை பயன்படுத்திப் பழைய கணக்கை புதிய நிறுவனத்தின் கணக்குடன் மாற்றுவதை உறுதிசெய்தால் மட்டுமே போதுமானது.

உங்களின் பென்ஷன் தொகையை இது எவ்வாறு பாதிக்கும்?

இந்த இடத்தில் தான் "CP Days உங்களின் எதிர்கால நலனில் மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது. தொழிலாளர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பணியாளர் எதிர்காலத்தில் பென்ஷன் பெறுவதற்கு, குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பங்களிப்புச் சேவை செய்திருப்பது சட்டப்படி கட்டாயமாகும்.

இதன் உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்றால், பிஎப் பங்களிப்புகள் செய்யப்படாத அந்த NCP நாட்கள், உங்களின் மொத்த 10 வருடப் பணிக்காலக் கணக்கீட்டிலிருந்து முற்றிலும் கழிக்கப்படும். இவ்வாறு NCP நாட்களைக் கழித்த பிறகு, உங்களின் மொத்த பங்களிப்புச் சேவை ஆண்டுகள் 10க்கும் குறைவாக அமைந்தால், நீங்கள் இபிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதியற்றவராகிவிடுவீர்கள். அத்தகைய சூழ்நிலையில், நீங்கள் அதுவரை சேர்ந்த பிஎஃப் நிதியை மட்டுமே மொத்தமாகத் திரும்பப் பெற முடியும், ஆயுட்காலப் பென்ஷன் கிடைக்காது.

பென்ஷன் தொகை குறைய வாய்ப்புள்ளதா? 

ஆம், ஒருவேளை உங்கள் பிஎஃப் கணக்குப்பதிவுகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான NCP நாட்கள் இருந்தால், ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டிற்கான உங்களின் சராசரி சம்பளம் குறைவாக மதிப்பிடப்படலாம். இது நேரடியாக உங்களின் மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையைக் குறைக்க வழிவகுக்கும்.

காப்பீட்டு விதிமுறை

EPF உடன் இணைக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் வைப்பு நிதி இணைக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், வேலை மாற்றத்தின் போது அதிகபட்சமாக 60 நாட்கள் வரையிலான இடைவெளி மன்னிக்கப்படலாம். இருப்பினும், இந்தச் சலுகை உங்கள் குடும்பத்திற்கான காப்பீட்டுத் தொகைக்கு மட்டுமே பொருந்துமே தவிர, ஓய்வூதியத் தகுதிக்கான கணக்கீட்டிற்கு இது ஒருபோதும் பொருந்தாது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

எனவே, நீங்கள் உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் அடிக்கடி வேலை மாறுபவராக இருந்தாலும், ஒவ்வொரு முறையும் புதிய நிறுவனத்தில் சேர்ந்தவுடன் உங்கள் பிஎஃப் கணக்கை முறையாக மாற்றுவது உங்கள் ஓய்வுக்கால நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு மிகச் சிறந்த அரணாக அமையும். அடிக்கடி உங்களின் இபிஎப் பாஸ்புக்கை ஆன்லைனில் சரிபார்த்து விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம்.

