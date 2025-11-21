English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Business
  Epfo : வேலையை விட்டு நின்றாலும், பிஎப் பேலன்ஸூக்கு வட்டி கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

Epfo : வேலையை விட்டு நின்றாலும், பிஎப் பேலன்ஸூக்கு வட்டி கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

Epfo : வேலையை விட்டு நின்றாலும், பிஎப் பேலன்ஸூக்கு வட்டி கிடைக்குமா? என்ற கேள்விக்கு இபிஎப்ஓ பதிலளித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 21, 2025, 04:47 PM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அறிவிப்பு
  • பிஎப் தொகைக்கு வட்டி கிடைக்குமா?
  • வேலையை விட்டு நின்றாலும்?

Epfo : ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான இபிஎப்ஓ, ஊழியர்கள் மத்தியில் இருக்கும் கேள்விகளுக்கு தொடர்ச்சியாக விளக்கமளித்து வருகிறது. அந்தவகையில் இன்று வேலையை விட்டு நின்றாலும், பிஎப் பேலன்ஸூக்கு வட்டி கிடைக்குமா? என்ற கேள்விக்கு விளக்கம் கொடுத்துள்ளது. இது ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியும் கூட. ஆம், ஊழியராக நீங்கள் இருந்து திடீரென இப்போது வேலைவிட்டு நின்றால், உங்கள் பிஎப் அக்கவுண்டில் பணம் இருந்தால், அந்த தொகைக்கு உங்களின் 58 வயது வரை வட்டி கிடைக்கும்.அதாவது, உங்கள் EPF கணக்கு செயலில்  இல்லாவிட்டாலும், அது வட்டி ஈட்டிக்கொண்டே இருக்கும். எனவே, இது ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி மற்றும் அவசியம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய செய்தி.

Add Zee News as a Preferred Source

எப்போது பிஎப் கணக்கு செயல்படாமல் போகும்?

பிஎப் கணக்கு செயல்படாமல் போவது என்பது ஊழியருக்கு 58 வயது ஆன பிறகு, அவர் அந்த நிதியை எடுக்கவில்லை என்றால், EPF கணக்கு செயல்படாத கணக்காக கருதப்படும். ஒரு கணக்கு செயல்படாமல் போன பிறகு, அதற்கு வட்டி கிடைக்காது. 2011ஆம் ஆண்டு முதல் 2016ஆம் ஆண்டு வரை, பணி ஓய்வு அல்லது விலகலுக்குப் பிறகு EPF கணக்குகளுக்கு வட்டி வழங்கப்படவில்லை. இருப்பினும், ஏப்ரல் 2016 முதல், விதிகளில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு, கணக்கு 58 வயது அடையும் வரை வட்டி தொடர்ந்து வழங்கப்படுகிறது. பணி ஓய்வு அல்லது நிரந்தரப் பணி விலகலுக்குப் பிறகு, பிஎப் நிதியை எடுக்காமல் விட்டுவிட்டால், அந்தப் பணம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு உரிமை கோரப்படாத நிதியாக மாற்றப்பட வாய்ப்புள்ளது.

செயல்படாத கணக்குகளின் வரி விதிப்பு 

அதேநேரத்தில் ஊழியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கிய விதியும் உள்ளது. ஒரு ஊழியர் தனது வேலையை விட்டு விலகி, தொடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் EPF சந்தாதாரராக இல்லாவிட்டால், அதாவது, அவரது EPF பங்களிப்பு நின்றுவிட்டாலும், அவர் 58 வயதை அடையும் முன் பணத்தை எடுக்காவிட்டால், அந்தக் கணக்கில் கிடைக்கும் வட்டிக்கு வரி செலுத்த வேண்டும். ஒருவர் 5 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவைக்குப் பிறகு விலகி, பணத்தை எடுக்கவில்லை என்றால், 58 வயது வரை கிடைக்கும் வட்டிக்கு வரி விலக்கு உண்டு.

பிஎப் கணக்கு பற்றிய பிற முக்கிய தகவல்

ஒருவர் வேலையை விட்டு விலகி, உடனடியாக வேறொரு நிறுவனத்தில் சேரும்போது, முந்தைய EPF கணக்கைப் புதிய கணக்குடன் இணைக்க வேண்டும். EPF கணக்கை மாற்றும்போது, முந்தைய வேலை ஆண்டுகளும் புதிய கணக்குடன் சேர்க்கப்படும். இது, EPF நிதியை வரி இல்லாமல் எடுப்பதற்குத் தேவையான தொடர்ச்சியான 5 ஆண்டு சேவை கணக்கீடு செய்ய உதவுகிறது.

ஓய்வூதியத் திட்டம் 

பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்தும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். EPF பங்களிப்பில், முதலாளியின் பங்கிலிருந்து 8.33 விழுக்காடு தொகை ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்குக் செல்கிறது. ஊழியர் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால் அவர் 58 வயதை அடைந்த பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறுவார். 50 வயது முதலே குறைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் பெறவும் வழிமுறைகள் உள்ளன.

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

